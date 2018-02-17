舌海精学：（52）中国方言拜年哪个最动听？

中 国方言拜年哪个最动听？我站上海！上海闲话给侬拜年，顶顶灵光额~

除夕到





祝福到





侬家年夜饭都切过了伐？





正守着电视看春晚了吧~





花生在这里 给大家拜年啦





祝愿大家新的一年：旺！旺！旺！









最近，花生看了一段比较有意思的视频





视频的内容是： 1929年上海学校的“视频公开课”





课堂上老师用吴语授教





小朋友们用吴语答题、唱儿歌









看看视频里近百年前的沪语





你能听懂多少呢？





视频长7分50秒，建议在wifi下观看





▼





视频来源





University of South Carolina - Moving Image Research Collections





花生估摸着能听懂一半吧~





虽然那时候的沪语跟现在有不少区别





但是听起来还是老亲切额





话说，现在沪语的普及度越来越低





特别是小朋友能讲沪语的真的太少了





这两天大家最常做的事就是拜年





所以花生建议：





不妨 用上海闲话来给亲朋好友们拜年





不要太灵光哦~









花生独家为你送来上海话版新年祝福





速速拿走，不谢！





上海话拜年祝福语





❶





了该个额新年额雅到，娘阿拉一道许三则愿：要页额好旁友，页额好胃口，帮页额好忙！





❷





天气预报：侬屋里厢，从今朝夜到头到明朝，白天仔落人民币局部有金条，中浪向倾盆美元转欧元，并有零星支票，气象部门提醒侬戴好头盔拿起麻袋准备发财，祝侬提钱快乐！









❸





新年头里，希望阿拉上海人，老人身板活络，中年人事业顺当，青年人爱情甜蜜，小人学业步步高升，门门功课呱呱叫！一家门平平安安，铜钿交交关！













❹





摇啊摇，外白渡桥就要到。看一看，外滩风景交关好。笑一笑，东方明珠好拍照。望一望，金茂大厦老老高。淘一淘，上海到处侪是宝。狗年到，跳一跳，祝大家芝麻开花节节高，微信高头多冒泡！









❺





等勿及了，我决定代全国人民祝侬搭屋里厢人新年快乐，身体健康！侬后头几天收到个信息侪是我安排伊们发个，我做人低调来西额，侬晓得就来塞了，勿要哇啦哇啦!









❻





狗年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好；好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您及您的家人：狗年好运挡不住，狗年财源滚滚来！









学几句简单的上海话





如果你不是上海宁





那不妨学几句简单的上海话





明天逢人张口就来





毕竟嘴巴甜一点，不会吃亏的





老嗲额





形容一切美好的人或事





侬老后生阖





形容一个人显年轻





侬哈结棍呀





形容一个人很厉害





侬福气覅忒好哦





形容一个人福气好





侬看上去蛮健个





形容老人身体棒棒





全国各地方言大拜年





上海话





广东话





四川话





新疆话





陕西话





内蒙古话





西藏话





海南话





湖南话





江苏话





山西话



