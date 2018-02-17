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你现在的位置：首页>>群组>>『初体验』Club招待所>>舌海精学：（52）中国方言拜年哪个最动听？

舌海精学：（52）中国方言拜年哪个最动听？

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2018-2-17 7:57:21

 

国方言拜年哪个最动听？我站上海！上海闲话给侬拜年，顶顶灵光额~

 

除夕到

祝福到

侬家年夜饭都切过了伐？

正守着电视看春晚了吧~

花生在这里给大家拜年啦

 祝愿大家新的一年：旺！旺！旺！


最近，花生看了一段比较有意思的视频

视频的内容是：1929年上海学校的“视频公开课”

课堂上老师用吴语授教

小朋友们用吴语答题、唱儿歌


看看视频里近百年前的沪语

你能听懂多少呢？

视频长7分50秒，建议在wifi下观看


视频来源

University of South Carolina - Moving Image Research Collections

花生估摸着能听懂一半吧~

虽然那时候的沪语跟现在有不少区别

但是听起来还是老亲切额

话说，现在沪语的普及度越来越低

特别是小朋友能讲沪语的真的太少了

这两天大家最常做的事就是拜年

所以花生建议：

不妨用上海闲话来给亲朋好友们拜年

不要太灵光哦~


花生独家为你送来上海话版新年祝福

速速拿走，不谢！

上海话拜年祝福语


了该个额新年额雅到，娘阿拉一道许三则愿：要页额好旁友，页额好胃口，帮页额好忙！


天气预报：侬屋里厢，从今朝夜到头到明朝，白天仔落人民币局部有金条，中浪向倾盆美元转欧元，并有零星支票，气象部门提醒侬戴好头盔拿起麻袋准备发财，祝侬提钱快乐！



新年头里，希望阿拉上海人，老人身板活络，中年人事业顺当，青年人爱情甜蜜，小人学业步步高升，门门功课呱呱叫！一家门平平安安，铜钿交交关！




摇啊摇，外白渡桥就要到。看一看，外滩风景交关好。笑一笑，东方明珠好拍照。望一望，金茂大厦老老高。淘一淘，上海到处侪是宝。狗年到，跳一跳，祝大家芝麻开花节节高，微信高头多冒泡！



等勿及了，我决定代全国人民祝侬搭屋里厢人新年快乐，身体健康！侬后头几天收到个信息侪是我安排伊们发个，我做人低调来西额，侬晓得就来塞了，勿要哇啦哇啦!



狗年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好；好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您及您的家人：狗年好运挡不住，狗年财源滚滚来！


学几句简单的上海话

如果你不是上海宁

那不妨学几句简单的上海话

明天逢人张口就来

毕竟嘴巴甜一点，不会吃亏的

老嗲额

形容一切美好的人或事

侬老后生阖

形容一个人显年轻

侬哈结棍呀

形容一个人很厉害

侬福气覅忒好哦

形容一个人福气好

侬看上去蛮健个

形容老人身体棒棒

全国各地方言大拜年

 上海话 

 广东话 

 四川话 

 新疆话 

 陕西话  

 内蒙古话 

 西藏话 

 海南话 

 湖南话 

 江苏话 

 山西话 

 #你家方言是怎么拜年的？#  

 

标签： 中国(2963) 拜年(20) 方言(18) 舌海(56) 精学(58) 哪个(4) 最动听(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8030997/
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kangkang

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-2-17 18:47:17

初二快乐！

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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