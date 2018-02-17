舌海精学：（52）中国方言拜年哪个最动听？

中国方言拜年哪个最动听？我站上海！上海闲话给侬拜年，顶顶灵光额~
除夕到
祝福到
侬家年夜饭都切过了伐？
正守着电视看春晚了吧~
花生在这里给大家拜年啦
祝愿大家新的一年：旺！旺！旺！
最近，花生看了一段比较有意思的视频
视频的内容是：1929年上海学校的“视频公开课”
课堂上老师用吴语授教
小朋友们用吴语答题、唱儿歌
看看视频里近百年前的沪语
你能听懂多少呢？
视频长7分50秒，建议在wifi下观看
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视频来源
University of South Carolina - Moving Image Research Collections
花生估摸着能听懂一半吧~
虽然那时候的沪语跟现在有不少区别
但是听起来还是老亲切额
话说，现在沪语的普及度越来越低
特别是小朋友能讲沪语的真的太少了
这两天大家最常做的事就是拜年
所以花生建议：
不妨用上海闲话来给亲朋好友们拜年
不要太灵光哦~
花生独家为你送来上海话版新年祝福
速速拿走，不谢！
上海话拜年祝福语
❶
了该个额新年额雅到，娘阿拉一道许三则愿：要页额好旁友，页额好胃口，帮页额好忙！
❷
天气预报：侬屋里厢，从今朝夜到头到明朝，白天仔落人民币局部有金条，中浪向倾盆美元转欧元，并有零星支票，气象部门提醒侬戴好头盔拿起麻袋准备发财，祝侬提钱快乐！
❸
新年头里，希望阿拉上海人，老人身板活络，中年人事业顺当，青年人爱情甜蜜，小人学业步步高升，门门功课呱呱叫！一家门平平安安，铜钿交交关！
❹
摇啊摇，外白渡桥就要到。看一看，外滩风景交关好。笑一笑，东方明珠好拍照。望一望，金茂大厦老老高。淘一淘，上海到处侪是宝。狗年到，跳一跳，祝大家芝麻开花节节高，微信高头多冒泡！
❺
等勿及了，我决定代全国人民祝侬搭屋里厢人新年快乐，身体健康！侬后头几天收到个信息侪是我安排伊们发个，我做人低调来西额，侬晓得就来塞了，勿要哇啦哇啦!
❻
狗年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好；好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您及您的家人：狗年好运挡不住，狗年财源滚滚来！
学几句简单的上海话
如果你不是上海宁
那不妨学几句简单的上海话
明天逢人张口就来
毕竟嘴巴甜一点，不会吃亏的
老嗲额
形容一切美好的人或事
侬老后生阖
形容一个人显年轻
侬哈结棍呀
形容一个人很厉害
侬福气覅忒好哦
形容一个人福气好
侬看上去蛮健个
形容老人身体棒棒
全国各地方言大拜年
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#你家方言是怎么拜年的？#