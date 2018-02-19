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下海精算：（45） 恭喜发财，大吉大利

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2018-2-19 11:15:44

 

[信红包] 恭喜发财，大吉大利！


（作者/七七，来源/北方有佳人）

在昨天一片红包雨中，我看到了这样一张图。


其实从红包祝福中，可以看出你和他到底是怎样的关系。微信红包里也藏着欲言又止的喜欢和深深的爱。


 01 

“新年快乐......” + 不大不小的红包


这其中的“省略号”，划重点，要考的！

这句话其实代表了很多欲言又止。他的潜台词或许是：

我觉得我们不该这样，不止这样，但也只能这样了，虽然你不在我身边，但我仍希望我能见你一面。感谢新年，让我有机会，有了足够合理的借口送上我对你的祝福。你还好吗？我很想你。

如果当初是因为误会或者不够勇敢而没有在一起，今年不妨试着和他聊下去，戳破他的欲言又止，给两个人一个机会。

给你这样发红包的人，大概是曾经喜欢过你的人，或者是相恋又分开的恋人。

 

他对你仍有爱意，他想说的话，都藏在那几个省略号里，藏在看似群发实则用心的祝福红包里。



 02 

微信转账520元或者1314元


能用得上转账的一般都是恋人和家人，是认定你是重要无比的人。他们喜欢用这种方式在新年让你觉得自己还是小宝贝。

但其实，有的时候爱通过数额表示，但却不止于此。

能给你发大红包的人一定是很爱你的，但这件事需要辩证来看的。给你发很大红包的人一定很爱你，但不给你发大红包的人不一定不爱你。

有的人的爱，藏在日日夜夜的体贴温柔中，他用转账的钱为你准备了更好的惊喜，他在平日里就为你思虑良多，他给你的爱，不止在哪几百几千的转账里，而是在他所有的爱里。

每个人表达爱的方式都不同，我们不必苛求，他尽最大努力给你的最好的东西，就是最宝贵的。

付出因人而异，有的人拥有整个世界，却只给你一颗糖，有的人拥有的没那么多，却想给你整个世界。

幸福不需要那些转账截图互相攀比，你们的幸福，在每天的日子里，在两个人眼波流转的爱意里。

我相信你们的爱人都在用自己的方式给你最好的爱，只要他给你的爱是最好的，那么不论他有没有1314的转账，都要好好爱他。


 03 

在红包里写了很多的祝福


这种一般是关系很好的朋友。红包实惠，我希望你拆开红包的时候开怀大笑，希望你看见我在红包里的祝福。

人生一世，值得用心编写祝福话语的人一定很重要。

我们离不开父母，离不开恋人，同样离不开那些陪伴我走过风风雨雨的好友。

朋友的关系是永远不会终止的。从我们认识的那一天开始，我们的感情就开始计数，每过一天，每过一年，我们的感情就多一天，多一年。最后成了我生活中割不掉的一部分。

新的一年，希望我小小的红包里，你可以读到我对你大大的喜欢和认可。

我或许没有那么多钱，或许没富有到可以挥金如土，给你那么多。但是这不大不小，代表我心意的红包，是我对我们感情的肯定。

新的一年，感谢有你。


 04 

以6.66，8.88为首的红包


生活中有挚交，也有许多好友，或许没那么亲密，交情没有和挚交的那么深那么久，但你们仍是我生命中最美好的部分。

我希望你们能够在新的一年6的飞起，希望你们多赚钱。

那些小小的数字里，都是我最美好的心愿，愿你家人安康，愿你爱人和睦，愿你一生幸福。

朋友不分贵贱，红包不分大小。我给你的红包里的祝福，都是独一无二的。

红包不能群发，我给你发红包，就意味着，我要在许多许多的列表中找到你，想好祝福，想好数字，再郑重的，祝福你，希望你事事如意。


 05 

不发红包，而是直接给你现金

这通常是爸爸妈妈和爱人。

爸爸妈妈过年的时候为你准备好银行里刚取出来的新钞票，整整齐齐的给你，就想看你蹦蹦跳跳欢乐的样子。

这大概就是最初的年味儿。

我们总是盼望着，我们为此守岁，守着年。鞭炮声里，多了期盼，多了欢呼雀跃。能够手挽着手一起过年，真的是最幸福的事。

 

新的一年，祝你们平安喜乐。

红包里，藏着的不仅仅是钱，更多的是透过这些数目，表达独一无二的祝福和爱。

如果你也有想说未说的爱意，不如发个小小的红包，一句新年快乐，或许就可以打开许久未聊的尴尬，重新开始。

如果你也有想念的人，不如给她打一个电话，告诉她，我很想你。

如果你想表白却不敢，可以假装把“新年快乐”打错成“新娘快乐”，然后在她的疑问中，表露自己小小的心意。

这世上表达爱意的方式有千万种，而新年无疑为最好的时机。

所以呀，快去表白吧。祝你们爱的人都能在新的一年平安喜乐，并且他们也爱你。

七七，一个很凶很可爱的小姐姐，北方有佳人的常驻人。公众号：北方有佳人（ID：tonightsaybye）

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恭喜发财
大吉大利


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