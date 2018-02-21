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情感精明：（87）老了谁与你做伴？

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2018-2-21 9:54:55

 

知道吗？待在家吃饭、睡觉、带娃娃的养老观念已经开始老化了，而作为这个时代的新老人，需要最新的养老观！



新的养老观告诉你：

当个乐在享受暮年的新老人，秋天就有如再度染上春天的色彩。

而新的养老观并不难实现，只要你身体强健、有点小钱、有点空闲、有些朋友，并且有自己专属的空间就可以了。


- 01 -

最新的养老观：要有16个“老伴”

1、你知道什么是老伴吗？

这里的老伴不是指婚姻关系里的配偶，而是泛指老来一起做伴的亲朋好友。

2、你有几个老伴？

假设你的答案是只有1个，显示你的生活十分退缩封闭。

如果有10个，不错，相当充实；20个，恭喜你，这会保证你的生活多姿多彩！

3、你离不开老伴吗？

老伴不是只有另外一半，如果把全部的指望都放在配偶身上，期待对方陪伴度过晚年生活，这是在把生命窄化，而且对彼此的压力都太沉重。

万一有一半先走了，另一半则会遭受难以承受之痛。


4、你为何需要16个“老伴”？

美国密歇根大学心理系团队曾追踪100名退休族4年后的生活状况，其中对生活最感满意的退休族，平均有16名可以依赖的朋友或熟人。

而不满意退休生活的，则只有不到10个朋友。

专家说：

团体和情感方面的支持，是左右退休快乐与否的重要因素，影响程度更胜于金钱。

老人学专家邱天助指出，幸福的退休生活至少包括6个方面，健康、感情、学习、工作、信仰，以及社交活动。

找对老伴不但可以提高生命质量，还能改善健康状况与延长寿命。

5、老伴不会自动掉下来

老人们要记住，老伴绝不会从天上主动掉下来，而是用心经营的结果，更不能一厢情愿以为船到桥头自然直，一定要提早开始收编。

我们常听到很多人开口闭口说随缘，这其实是偷懒的借口，朋友之间一定要花时间维系，否则关系就会疏远。

不要以前忙着工作，忘了交好朋友，等到老了再交，别人也会挑剔你。


6、“老伴”清单——重新整理生命

健康要顾好

健康对于老人来说尤为重要，尤其是膝盖，没力气的就得连滚带爬地下山。

财富规划要做好

不必焦虑过度，而是把物质欲望降低，够用就好。这样即使一个月1000元也可以过得很不错，反正坐公交车免费了，到老年大学一年缴几百块钱，活动内容很充实。

一定要有医疗保险

突然生病住院，医疗保险会帮很大的忙，这样才能不担心医疗费用没着落。

收集老伴

手足、亲戚、同学、同事、邻居、公益组织、才艺社团、宠物等，都是适当的渠道。


- 02 -

老年生活信条：15条，条条重要

1、新老人们，该花的钱要花，该享受的要享受，该捐助的要捐助；唯独不能留这笔钱给儿孙，把他惯成“寄生虫”?

2、不必对死后的事考虑太多，因为变成灰的你，对表扬与批评已无感觉。

3、不必对儿女的事考虑太多，“儿孙自有儿孙福，休为儿孙做马牛”。

4、我们要愉快地活着，虽然家家都有本难念的经，我们不需要和别人比名利地位、儿孙如何有出息等等，而要比谁活得更愉快、健康、长寿！

5、我们无力改变的事，就不必太操心，因为操心也无用，反而影响了自己的健康。

6、因为剩下的日子随时可能病倒，你应留够医药费和看护费；因为剩下的日子不多，你临走时什么都带不走，所以你不必太节省。

7、他养了孩子，让他自己照顾或用他自己的钱雇看护照顾，不要让他再剥夺父母剩下不多的健康、休息、娱乐、旅游权。


８、进入老年的你，再也不要用健康去换取身外之物，因为此时，你用金钱已未必能买到健康。

９、钱挣到何时、何数才算够？良田万顷，日食三升；大厦千间，夜眠八尺，够吃够用就行了。

10、山中虽有千年树，世上难逢百岁人。最大限度，你也就活到百多岁。

11、幸福靠自己努力创造，快乐要千方百计去寻找，只要心境好，每天想愉快的事，做愉快的事，自己找乐趣，就能天天都过得高兴。

新老人们，过一天，少一天；过一天，乐一天；乐一天，赚一天!

12、精神好，病不倒；精神好，病能好；精神好，病早好。

13、心情愉快，适当运动，常见阳光，食物多样化，保证多种维生素和微量元素的合理吸收，就能健康地多活十年、二十年!

14、能解决的事就不需要担心，不能解决的事担心也没用。不要同傻瓜争辩、否则别人会搞不清到底谁是傻瓜。

15、死亡是众人的结局，无人可以逃避。



标签： 情感(818) 老了(5) 精髓(664) 精明(90) 做伴(3) 人海(428) 谁与你(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8031401/
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