观海精乐：（95）年后把孩子从奶奶家接回来，亲妈一见直接哭了...

年 后把孩子从奶奶家接回来，亲妈一见直接哭了...





最开始我以为这只是传说





直到今年过年





我把毛孩子带到爸妈家养了几天





结果...









最开始他们的态度是十分抵触的





你要是敢养





我就把它扔出去！！！





咱们家只能有一个畜生





留它还是留你？





你敢带它进门





我就打断你的狗腿





然而...





没过几天就抱在一起了啊！





说好的原则呢喂！





为了时刻跟狗玩，还专门做了个书包





妈你的尊严呢？





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爸！你连我都没背过啊！





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孽畜！不许你跟我抢妈妈！





妈！上次买东西我让你帮我拎个袋子





你不是说腰不好吗？





咋啦？这会儿腰又好啦？





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啧啧啧





是谁说猫有细菌不能亲的？





几十年养成的卫生习惯说没就没啦？





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嘴上说着拒绝





身体这不是挺诚实嘛





看到他们之间如此和谐





我就放心地出去浪了





可是...





等我浪完回来接它们回家的时候





我哭了...





这是我养的狗





肤白貌美十分可爱





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这是我妈养的狗





这一脸地主家的傻儿子表情





是这么肥四啊？？？





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这是我养的狗





粉红色的小公举





看你一眼萌炸了





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这是我妈养的狗





它是把厕所炸了吧





是不是吃屎了





一定是吃屎了阿西！





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这是我养的狗





泪眼朦胧超级娇羞





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这是我妈养的狗





自由不羁超级疯癫





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这是我养的狗





胖fufu圆滚滚





可爱死了





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这是我妈养的狗





喂！！！





你这个睡姿是不是太放荡了啊！！！





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我养的狗不算好看





但起码算个狗啊





我妈养的这是个什么玩意！





患了腰间盘突出的大爷吗？





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我养的狗





一身卷毛香喷喷





一看就是城市潮娃





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我妈养的狗...





一言难尽啊





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我养的狗





天然的萌妹子





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我妈养的狗





活脱脱的女汉子





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这还不算什么





我妈的“潮娃杀手”之路





还任重道远呢





怕狗冷





连夜给它做了个粉红小棉袄





配上我妈的深紫大棉裤





场面真是迷醉啊





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怕狗冻感冒





把我爸的保暖内衣、秋裤





都给狗穿上了...





我狗望着自己白花花的屁股陷入了沉思





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还给狗套上自己的大棉袄





真是一款别致的披风啊





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最厉害的是我妈





翻出自己的秋衣给猫裹了个严严实实





气得我猫一声不吭





“算了，完了，做猫太失败了





任人摆布！”





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哦，对了





自从我家的空调、电视、冰箱、洗衣机





全部被我妈套上套之后





我妈寂寞了很长时间





后来狗来了





我妈的手艺又派上了用场





来来来，奶奶今天给我的小孙孙做一个





黄色滚边绣花外套





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今天我们穿一套蕾丝领百褶裙哈～





奶奶刚做的，快试一哈！





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嘿呀！今天奶奶给孙孙做一个连体衫





穿上真是帅气啦！





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气得我狗不知道说什么好了





此刻只想翻白眼





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多年不织的毛衣也赶紧拾起来





连夜赶制出一件狗毛衣





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穿上之后还特地拍照给我看





我看到我狗眼里闪烁着两个大字





“救我”





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当然，这些都不算什么





最可怕的是我妈每天都在担心自己的小孙孙





吃不饱





出门去浪前，我妈摸着狗的头说





“放心吧，我一定给你养的白白胖胖的”





所以后来我去牵狗





也不好说什么





我妈没说错啊，确实是...





白白胖胖的啊！！！





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这到底是个什么玩意？





我的小可爱呢？去哪了？





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这不是狗啊





这是只猪吧





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送给我妈养之前





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牵回来的时候...





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送一只狗过去





领一个猕猴桃回来





别吃了！！！





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奶奶，我不吃了





您放过我吧！！！





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喵喵，奶奶家伙食太好了





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你摸的不是肚子





是奶奶对我的爱！！！





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去我妈家之前





眉清目秀一个好小伙





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去我妈家之后





吃成了油腻中年





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走不动了走不动了





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还有脸躺着





你也不看看自己胖成啥样了！





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这不是真的





这个虎背熊腰的家伙不是我的狗





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妈！！！别喂了！！





这货快丑死了！！





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“哎呀哪里胖哪里丑！





我孙子最俊最好看！”





看见了吧





千万别让爸妈带孩子





后果很严重！