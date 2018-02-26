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观海精乐：（95）年后把孩子从奶奶家接回来，亲妈一见直接哭了...

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2018-2-26 17:06:55

 

后把孩子从奶奶家接回来，亲妈一见直接哭了...


最开始我以为这只是传说

直到今年过年

我把毛孩子带到爸妈家养了几天

结果...



最开始他们的态度是十分抵触的

你要是敢养

我就把它扔出去！！！

咱们家只能有一个畜生

留它还是留你？

你敢带它进门

我就打断你的狗腿

然而...

没过几天就抱在一起了啊！

说好的原则呢喂！

为了时刻跟狗玩，还专门做了个书包

妈你的尊严呢？


爸！你连我都没背过啊！


孽畜！不许你跟我抢妈妈！

妈！上次买东西我让你帮我拎个袋子

你不是说腰不好吗？

咋啦？这会儿腰又好啦？


啧啧啧

是谁说猫有细菌不能亲的？

几十年养成的卫生习惯说没就没啦？


嘴上说着拒绝

身体这不是挺诚实嘛

看到他们之间如此和谐

我就放心地出去浪了

可是...

等我浪完回来接它们回家的时候

我哭了...

这是我养的狗

肤白貌美十分可爱


这是我妈养的狗

这一脸地主家的傻儿子表情

是这么肥四啊？？？


这是我养的狗

粉红色的小公举

看你一眼萌炸了


这是我妈养的狗

它是把厕所炸了吧

是不是吃屎了

一定是吃屎了阿西！


这是我养的狗

泪眼朦胧超级娇羞


这是我妈养的狗

自由不羁超级疯癫


这是我养的狗

胖fufu圆滚滚

可爱死了


这是我妈养的狗

喂！！！

你这个睡姿是不是太放荡了啊！！！


我养的狗不算好看

但起码算个狗啊

我妈养的这是个什么玩意！

患了腰间盘突出的大爷吗？


我养的狗

一身卷毛香喷喷

一看就是城市潮娃


我妈养的狗...

一言难尽啊


我养的狗

天然的萌妹子


我妈养的狗

活脱脱的女汉子


这还不算什么

我妈的“潮娃杀手”之路

还任重道远呢

怕狗冷

连夜给它做了个粉红小棉袄

配上我妈的深紫大棉裤

场面真是迷醉啊


怕狗冻感冒

把我爸的保暖内衣、秋裤

都给狗穿上了...

我狗望着自己白花花的屁股陷入了沉思


还给狗套上自己的大棉袄

真是一款别致的披风啊


最厉害的是我妈

翻出自己的秋衣给猫裹了个严严实实

气得我猫一声不吭

“算了，完了，做猫太失败了

任人摆布！”


哦，对了

自从我家的空调、电视、冰箱、洗衣机

全部被我妈套上套之后

我妈寂寞了很长时间

后来狗来了

我妈的手艺又派上了用场

来来来，奶奶今天给我的小孙孙做一个

黄色滚边绣花外套


今天我们穿一套蕾丝领百褶裙哈～

奶奶刚做的，快试一哈！


嘿呀！今天奶奶给孙孙做一个连体衫

穿上真是帅气啦！


气得我狗不知道说什么好了

此刻只想翻白眼


多年不织的毛衣也赶紧拾起来

连夜赶制出一件狗毛衣


穿上之后还特地拍照给我看

我看到我狗眼里闪烁着两个大字

“救我”


当然，这些都不算什么

最可怕的是我妈每天都在担心自己的小孙孙

吃不饱

出门去浪前，我妈摸着狗的头说

“放心吧，我一定给你养的白白胖胖的”

所以后来我去牵狗

也不好说什么

我妈没说错啊，确实是...

白白胖胖的啊！！！


这到底是个什么玩意？

我的小可爱呢？去哪了？


这不是狗啊

这是只猪吧


送给我妈养之前


牵回来的时候...


送一只狗过去

领一个猕猴桃回来

别吃了！！！


奶奶，我不吃了

您放过我吧！！！


喵喵，奶奶家伙食太好了


你摸的不是肚子

是奶奶对我的爱！！！


去我妈家之前

眉清目秀一个好小伙


去我妈家之后

吃成了油腻中年


走不动了走不动了


还有脸躺着

你也不看看自己胖成啥样了！


这不是真的

这个虎背熊腰的家伙不是我的狗


妈！！！别喂了！！

这货快丑死了！！


“哎呀哪里胖哪里丑！

我孙子最俊最好看！”

看见了吧

千万别让爸妈带孩子

后果很严重！


标签： 观海(117) 哭了(4) 直接(3) 年后(3) 一见(2) 精乐(117) 把孩子(2) 从奶奶家(2) 接回来(2) 亲妈(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8031872/
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