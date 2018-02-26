观海精乐：（95）年后把孩子从奶奶家接回来，亲妈一见直接哭了...

年后把孩子从奶奶家接回来，亲妈一见直接哭了...
最开始我以为这只是传说
直到今年过年
我把毛孩子带到爸妈家养了几天
结果...
最开始他们的态度是十分抵触的
你要是敢养
我就把它扔出去！！！
咱们家只能有一个畜生
留它还是留你？
你敢带它进门
我就打断你的狗腿
然而...
没过几天就抱在一起了啊！
说好的原则呢喂！
为了时刻跟狗玩，还专门做了个书包
妈你的尊严呢？
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爸！你连我都没背过啊！
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孽畜！不许你跟我抢妈妈！
妈！上次买东西我让你帮我拎个袋子
你不是说腰不好吗？
咋啦？这会儿腰又好啦？
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啧啧啧
是谁说猫有细菌不能亲的？
几十年养成的卫生习惯说没就没啦？
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嘴上说着拒绝
身体这不是挺诚实嘛
看到他们之间如此和谐
我就放心地出去浪了
可是...
等我浪完回来接它们回家的时候
我哭了...
这是我养的狗
肤白貌美十分可爱
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这是我妈养的狗
这一脸地主家的傻儿子表情
是这么肥四啊？？？
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这是我养的狗
粉红色的小公举
看你一眼萌炸了
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这是我妈养的狗
它是把厕所炸了吧
是不是吃屎了
一定是吃屎了阿西！
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这是我养的狗
泪眼朦胧超级娇羞
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这是我妈养的狗
自由不羁超级疯癫
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这是我养的狗
胖fufu圆滚滚
可爱死了
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这是我妈养的狗
喂！！！
你这个睡姿是不是太放荡了啊！！！
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我养的狗不算好看
但起码算个狗啊
我妈养的这是个什么玩意！
患了腰间盘突出的大爷吗？
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我养的狗
一身卷毛香喷喷
一看就是城市潮娃
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我妈养的狗...
一言难尽啊
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我养的狗
天然的萌妹子
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我妈养的狗
活脱脱的女汉子
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这还不算什么
我妈的“潮娃杀手”之路
还任重道远呢
怕狗冷
连夜给它做了个粉红小棉袄
配上我妈的深紫大棉裤
场面真是迷醉啊
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怕狗冻感冒
把我爸的保暖内衣、秋裤
都给狗穿上了...
我狗望着自己白花花的屁股陷入了沉思
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还给狗套上自己的大棉袄
真是一款别致的披风啊
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最厉害的是我妈
翻出自己的秋衣给猫裹了个严严实实
气得我猫一声不吭
“算了，完了，做猫太失败了
任人摆布！”
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哦，对了
自从我家的空调、电视、冰箱、洗衣机
全部被我妈套上套之后
我妈寂寞了很长时间
后来狗来了
我妈的手艺又派上了用场
来来来，奶奶今天给我的小孙孙做一个
黄色滚边绣花外套
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今天我们穿一套蕾丝领百褶裙哈～
奶奶刚做的，快试一哈！
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嘿呀！今天奶奶给孙孙做一个连体衫
穿上真是帅气啦！
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气得我狗不知道说什么好了
此刻只想翻白眼
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多年不织的毛衣也赶紧拾起来
连夜赶制出一件狗毛衣
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穿上之后还特地拍照给我看
我看到我狗眼里闪烁着两个大字
“救我”
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当然，这些都不算什么
最可怕的是我妈每天都在担心自己的小孙孙
吃不饱
出门去浪前，我妈摸着狗的头说
“放心吧，我一定给你养的白白胖胖的”
所以后来我去牵狗
也不好说什么
我妈没说错啊，确实是...
白白胖胖的啊！！！
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这到底是个什么玩意？
我的小可爱呢？去哪了？
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这不是狗啊
这是只猪吧
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送给我妈养之前
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牵回来的时候...
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送一只狗过去
领一个猕猴桃回来
别吃了！！！
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奶奶，我不吃了
您放过我吧！！！
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喵喵，奶奶家伙食太好了
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你摸的不是肚子
是奶奶对我的爱！！！
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去我妈家之前
眉清目秀一个好小伙
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去我妈家之后
吃成了油腻中年
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走不动了走不动了
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还有脸躺着
你也不看看自己胖成啥样了！
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这不是真的
这个虎背熊腰的家伙不是我的狗
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妈！！！别喂了！！
这货快丑死了！！
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“哎呀哪里胖哪里丑！
我孙子最俊最好看！”
看见了吧
千万别让爸妈带孩子
后果很严重！
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kangkang
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