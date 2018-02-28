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哲理精通：（87）上了名校才知道

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2018-2-28 10:35:27

 

了名校才知道，人和人的差距比人和狗的都大





经常会听到有人说，读大学有什么用？


你看那北大毕业的还有卖猪肉的，清华毕业的还当保安，我手下刚招来的985大学的高材生，来了还不是要从打杂开始干？

还有人说，你看那些当年的高考状元，哪个成为行业领袖了？应试教育不行，净教出一些死读书的书呆子。

更会有人说，我们公司一招聘，投简历的都是211、985，来了也没发现好到哪去，眼高手低，有的大专生可能还更踏实肯干一点。

以上这些言论，我们从心理学的专业角度，统称为“酸葡萄心理”。

我是个土生土长的北京孩子，小时候，在家门口读一所普通的小学，真的是无忧无虑、天真烂漫，整整玩了六年。

那时候小升初，北京还没有现在的“锁区”政策，我交了狗屎运，阴差阳错进了海淀区大名鼎鼎的X大附中。

一路上，尽管自己只是学渣，但见过太多学霸和大牛，咱没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？

一所好学校，对孩子的重要影响，真的是一辈子的。




好学校，教给学生真正的努力和拼搏


刚进X大附中，我就发现，只有自己小学玩了六年，别人可都不是啊

我那时的英文水平，基本限于认识26个字母，估计比现在很多英文启蒙做得早的3,4岁的孩子还差远了；

我的海淀同桌，英文如百灵鸟一样流畅悦耳，看英文电影完全不用字幕，和外教成了忘年交，经常谈笑风生。

她在小学六年，已经能把很多原版的儿童文学名著，如《夏洛的网》《杀死一只知更鸟》等，全书背诵了。

数学、语文、物理、化学，每一科都被学霸们碾压。

坐在我后面的男生，初中就学完了中学数学，开始自学微积分和大学高数；

我们语文课代表，小学就熟读四书五经，能用古文洋洋洒洒地写作；

听高中班主任说，我们学校的一位学长，爱好天文，天天去学校的天文台观测，国内外天文权威刊物发表论文，因为贡献重大，国际上把一颗小行星，以他的的名字命名，那时他16岁。

上中学之前，我一直以为自己怪不错的呢。上了好学校，才知道自己多么才疏学浅，才知道差距有多大，才知道应当多么努力，才能取得好成绩。

幸而我从初中开始住校，晚自习的时候，能24小时、近距离观摩这些学霸、牛人是怎么努力的。

作业？

课间早就做完了，晚自习上，X大附中的同学都在复习、预习（除了那些做国际奥赛，和自学大学内容的）。

我晚自习的同桌，在我们普通班排名前几名。

她每天晚上，把每个科目，每天学的内容，各做5、6本课外练习册来巩固（她做得真是飞快，她做5、6本的时间，我差不多勉强能做完1本）。

做完习题，她还常有时间“放松一下”，把语文书上的古文，翻译成英文；再把英文美文，翻译成古文，后来她本科就去了普林斯顿。

上了好学校才知道，从来就没有什么不劳而获的成绩，也没有什么随随便便的成功，每一分进步，背后都是一步一个脚印的辛勤努力。



好学校，带给学生视野和见识


初中的时候，网络还不发达，信息很闭塞，那时，我根本不知道美国大学为何物。

睡我对床的学霸姑娘，酷爱二战史，梦想是考上美国的“西点军校”。

我问：“为什么？”

她告诉我：“西点军校除了培养出了美国最多的将军（麦克阿瑟、艾森豪威尔、巴顿将军……），还培养出了世界财富500强中，1000多名历届董事长，2000多名副董事长，5000多名历届CEO。全美国任何一所商学院都没有培养出这么多的管理精英。”

我深深惊叹于她的视野、见识和梦想。于是，我就把自己的梦想，从“当个白领”，也改成了“考上西点军校”，你看，孩子之间的影响力是多么大啊

后来，尽管没有真正去报考西点，我在追求这个梦想的过程中，跟着对床的姑娘，读了十几本详细的二战史，还看了很多二战纪录片（尽管现在都快忘光了）。

为了军校的身体要求，我俩非常努力地锻炼身体，每天跑1200米、跳几百阶台阶、100个仰卧起坐……我们还为了留学的梦想，特别努力地学英文。

我从初一班里英文最差的学生，发奋努力，每天背诵一篇新概念三/四，还利用寒暑假，把老友记看了差不多10遍，高一时英文统考，我考了全区第一。

初中时，我们学校离北大清华不远，有很多非常精英的书店。同学们相互“攀比”，抢着买过期的原版华尔街日报、经济学人，还有“经济全球化”相关的书（暴露年龄了）。

其实我感觉买了也看不懂（反正我看不懂），但这种“攀比”还是比“比吃比穿”强多了。

多少年后，看到英国BBC曾拍摄纪录片《50UP（人生七年）》常想起当年的买过期华尔街日报的日子。

纪录片展现14个孩子，50年的人生轨迹。

7岁时，来自精英家庭的John和Andrew已经习惯了每天看《金融报》或《观察家》，而贫民窟孩子的理想，是能少罚站，少被打，吃饱饭。

七岁的John和Andrew说自己每天都会读《金融时报》

50年后，几个精英家庭的孩子，上了好学校，找到好工作。三个中产家庭的孩子，有一位成为精英，两个依旧中产。

而几个来自底层的孩子，包括他们的后代，依然常常与失业相伴。

知识改变命运背后，也是一场关于家庭和视野的较量。

上大学的时候，一位最好的哥儿们，在姑姑的影响下，10岁就给自己起了英文名叫Stanley，因为从小的目标是要进“Morgan Stanley”（摩根斯坦利）。

他有个令我佩服得五体投地的习惯，大学四年，每天都要仿写几篇华尔街日报的文章。一来熟悉金融市场，二来练习英文写作。

他是这样做的：

先读一篇文章，然后背扣过去，用自己的话盲写一遍。然后对照一遍，再背扣过去，再盲写一遍，直到几乎和原文用词一样为止。

去年，他从高盛辞职，进入美国最大的私募股权公司，成为最年轻的合伙人，他也是管理层唯一的亚洲面孔，年薪几百万美金。

他的美国同事，需要写文章，都请他写——土生土长的美国人，英文写作还不如高中毕业才去美国的中国留学生。

条条大路通罗马，有人出生在罗马。出生在罗马又如何？只要足够努力，有宽广的视野和抱负，凭什么就不能在罗马叱咤风云呢。

另一件事也令我至今难忘。

高中的时候，我的两个朋友，申请去做了校图书馆的志愿者。我当时还心里小小地鄙视了人家，图书馆志愿者，不就是每周去码书么？

后来，事实证明了我是多么愚蠢。

那时候，普通学生每次能借2本书，图书馆志愿者，能每次借5本书。

我荒废了时日，高中时没顾得上读多少书，这两个同学，每周末回家的时候，旅行箱里都装满了书，周而复始。

她俩用了高一高二两年时间，全面扫荡了我们高中的图书馆高中图书馆，本来也没有太多书），每人读了几百本书。高三的时候，她们收心学习，一人考上北大，另一人考上清华。

大学毕业更令人叹服，上了北大的姑娘，研究生去了普林斯顿，成了国内环境学的专家；上了清华的姑娘，去哈佛读博，现在成了美国知名大学的终身教授。

去了好学校，能大大拓展我们的视野和见识，让他亲眼看到，牛人到底是什么样子，差距有多大，自己要向哪个方向努力。



好学校教给学生，学习并不是最重要的事儿


高考那几天，我上吐下泻，少考了40多分，踩线进了号称全国第三的大学（当然，国内有十来所大学都是第三），因为分数低，被调剂，进了一个非常奇葩的专业。我不甘于调剂，考了托福SAT，申请转学去了美国。

在中国大学的时候，感觉上进=考证

学长学姐告诉我：“管它什么证，都去考。你是北京人，也要去考普通话的证。总之，多一个证就比少一个证好。”

除了考证，好像没有什么办法变得更优秀。

出国之前，我满脑子是“好好学习”——每门课都考A+，考出接近满分的GPA和金光闪闪的GRE，得到教授的推荐信，申请牛校的研究生，然后去华尔街或硅谷找一份光鲜亮丽的工作。。。总而言之，成为一个精致的利己主义者。

刚一进校门，我的整个人生观价值观都被颠覆了。

在美国大学，大家都在忙着改变世界。

一个读博士的学长，出身贫寒，看到美国大学图书馆成吨出售1美分的旧书（其实就是白送啦），而自己贫苦的家乡，留守儿童们穷得根本没有书看。

他成立了帮助农村儿童阅读的公益组织，每年几百位留学生到农村支教，还给很多贫困的村子建立了小学图书馆，帮助了成千上万的农村孩子。

一个比我高一级的学长，因为自己给国内父母打电话不方便，创办了美国前三名的华人电话卡网站。那时他才大三，每月营收上百万美金。我们用他的电话卡平台联系国内的家人朋友，又方便又省钱。

还有更多的同学，因为买中国食材不方便（冬菇、粉丝、茴香、花椒这些美国超市可没有啊），开创了中国超市；

因为太想吃一口家乡味道，开了正宗的中国饭店；

因为经常当国内亲友来美的“地陪”，开了全美连锁的大型旅行社……

有的同学，还读本科呢，不仅学费生活费自己赚出来（美国学费一年30万啊），还能补贴家里，真是太牛了。

被深深震撼之后，我开始思考，不要只是做一个精致的利己主义者，要改变世界，要帮助、影响更多的人。

大学期间，在他们的影响之下，我前前后后打了十几份工，寒暑假也到处实习、实践，一来锻炼自己，二来减轻家里供我读书的负担。


好学校给学生最优质的人脉、圈子、资源


名校不能确保人生的上限，却能设定人生的下限。不止给了学生敲门砖、入场券，还给了人脉、圈子、资源。

前面提到的Stanley，就是靠紧密的校友网络，写邮件、打电话、教授推荐、和华尔街工作的校友见面，找到的第一份工作。

尽管没进入10岁时的梦想摩根斯坦利投行界的第二），却进入了高盛投行界的老大），妥妥成了华尔街精英。

很多人都知道耶鲁大学最神秘的精英组织“骷髅会”吧？

从这个骷髅会里走出了3位美国总统、2位最高法院大法官，还有无数美国议员以及内阁高官。

经过185年的繁衍生息，从美国白宫、国会、内阁各部、最高法院以至于中央情报局，骷髅会的成员几乎无所不在。

这就是人脉圈子的力量。

神秘的耶鲁骷髅会

当年北大毕业卖猪肉的陆步轩，曾经让天下人耻笑，北大校友陈生邀请他合伙成立“屠夫学校”，创立了全国超市都在卖的“壹号土猪”品牌，现在两人身家过百亿。

除了人脉和圈子，好学校还提供了最优质的婚恋圈子。

我高考之前，妈妈鼓励我，好好学习，你考上什么档次的大学，很有可能将来男朋友就是什么学校的哦。

但这也是实情。

《中国家庭发展报告2016》显示，1980年以后，越来越多的人，选择与教育背景相似的人结婚。

“男高女低”的婚配模式越来越少，通过婚姻实现阶层跨越，越来越难了。“你是谁，就会嫁给谁”。

我的朋友圈子里也是这样，有的夫妻都是藤校毕业，有的夫妻都毕业于沃顿，有的夫妻一个北大一个清华（不知道将来会告诉娃，哪个是中国最好的大学）。

学识影响眼界，眼界决定格局，而格局影响人一生。最怕你一生碌碌无为，还安慰自己平凡可贵。

这世界就是，一些人总在昼夜不停地努力，而另外一些人，起床就发现世界已经变了。

每一个大学生都是从学生时代过来的，孩童时代的经历，中学时代的境遇是我们开启大学生活的关键经历。

名校不是终点，它是对你多年付出的回报，以及新征程的起点。

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