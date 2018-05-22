情海精爱 520：让爱地久天长

520：让爱地久









作者︱李明峰





爱像一条河，常常流淌在我的心上。





美丽的百灵空中歌唱，





快乐的鱼儿河里戏浪。





弯弯月儿爬上青葱的山岗，





脉脉的流水漾起迷人的波光。









爱像一条河，轻轻流淌在我的心房。





山歌在蜿蜒的山路悠扬，





荷花在弯弯的小河流芳。





俏丽的姑娘渔舟唱晚，





船儿划出波光潋滟的幸福时光。









爱像一条河，常常流淌在我的心上。





一半是甜蜜，一半是忧伤；





一半是欢乐，一半是惆怅。





在风起的时刻，幸福的风铃叮当；





在落花的季节，感伤的情思怅惘。





在静好的时候，恬淡的琴弦弹响；





在漂泊的日子，孤寂也常来拜访。





爱的河流并不是每个季节都欢唱，





也有伤心的往事流泪的星光。





当河面冰封雪飘，小河也会因船儿搁浅而悲伤。









爱像一条河，轻轻流淌在我的心房。





一半是阴雨，一半是阳光；





一半是沧桑，一半是向往。





在落雨的日子，心底一片潮湿；





在明媚的季节，心里满是春光。





在暖春的陌上，心上草长莺飞；





在冷寒的旅途，心头风雪雨霜。





爱的河流并不是每个月夜都明朗，





也有暗夜的落寞寂寥的萤光。





当乌云遮住月亮，小河也会因鱼儿苦闷而彷徨。









青山绵绵含情眺望，





小河弯弯流向远方。





心中有爱抖落雨雪风霜，





心中有爱哪怕山高水长！





多少伤心的往事随着水波流淌；





多少美好的憧憬伴着浪花欢唱。





剪一米阳光，明媚心房；





采一缕月光，美丽梦想。









无论前方是否曲折，





无论天空是否晴朗；





无论前方是否风雨，





无论天空是否霞光。









心心相印，相拥看青山斜阳；





心心相印，相拥看青山斜阳；





同舟共济，携手闯惊涛骇浪。





同舟共济，携手闯惊涛骇浪。





风雨飘摇，有紧挽的双臂；





霜雪载途，有奋划的双桨。





水有多长，爱就有多长；





梦有多长，情就有多长。









拥抱清清的风，让每一个日子都溢满花香；





拥抱柔柔的月，把每一寸光阴都酿成酒香。





让爱的河流流向海洋，深情荡漾，地老天荒！





让爱的河流流向海洋，纵情歌唱，地久天长！



























