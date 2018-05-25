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幕海精英 一袭红裙惊艳戛纳

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2018-5-25 5:47:23

 

 

一袭红裙惊艳戛纳，苗苗见她秒变迷妹，电影史上首个大满贯影后，58岁的她才是戛纳红毯上的真女神！

 

刷屏近两周的戛纳电影节终于落下帷幕。


和往年一样，今年的红毯依然好戏不断：十八线网红故意摔倒，不知名模特透视装博眼球，短短红毯走出10分钟的“毯星”，以及各家通稿里不吝自夸的“艳压”......生生把电影节变成了时装周。


在这些用力过猛的走秀毯星中，一袭Givenchy红色晚礼长裙亮相的Julianne Moore，显得格外优雅，自带大满贯影后的高贵与霸气。


精致的妆容搭配华丽珠宝，一如她以往的红毯造型，没有浮夸的服装，却总能凭气质轻轻松松赢很大。


在随后的肖邦绅士之夜晚会上，Julianne Moore则换上了一袭白裙，之前的丸子头自然披散下来更显年轻，整个人看上去神采奕奕状态极佳，即使和28岁的苗苗同框也丝毫不输。


而首次出征戛纳的苗苗，在女神面前也是秒变迷妹，开启求拥抱求合照模式，还特地发微博表达自己的激动心情。


确实，作为历史上第一位包揽奥斯卡最佳女主角、戛纳、柏林、威尼斯三大欧洲电影节最高演员奖、英国学院奖、金球奖的大满贯影后，实力与美貌兼备的Julianne Moore，才是戛纳红毯上当之无愧的真女神！


曾有人评价她说：这位红发女子已经把演技织进了皱纹，把实力修炼成了独有的性感。


所有的艺术都来源于生活，细腻的演技，对不同角色的精准把握，朱利安·摩尔的影后之路，其实和她的家庭以及成长环境有很大的关系。



童年时的朱利安·摩尔，瘦瘦小小，稍显另类的一头红发，满脸的小雀斑，让她在同龄人中显得格格不入，甚至被同学戏称为“小草莓”“丑八怪”。


再加上父亲是直升机飞行员，朱利安·摩尔的童年一直辗转各地，居无定所，从美国，维也纳，再到德国，13年间转了8次学。


一次次从熟悉的环境抽离，再被迫进入陌生的环境，感受着不同国家的语言，文化以及社会差异带来的冲击。几乎没有固定朋友的朱利安·摩尔，习惯了以局外人的视角，成为生活的观察者。


“每搬到一个新地方，我就默默观察新邻居们，记录下他们的行为举止，怎么说话，怎么穿衣，怎么走路。这让我后来可以随意切换自己的状态，迅速进入不同的角色”。也正是这样的经历，为她日后的演艺生涯埋下了伏笔。


大学时，朱利安·摩尔选择了波士顿大学学习表演艺术，开始了系统的学习。一次话剧排练结束后，老师特地找到她，直夸她非常有表演天赋。一直是小透明的她听到这样的话语备受鼓舞，更加激发了对表演的热情和信心。


大学毕业后，朱利安·摩尔不顾父母的反对，一个人搬到了纽约，追寻自己的演艺梦想。几经周折才进入了布法罗的当地剧院，然而通往演员的道路远比自己想像得要艰辛。


作为一个没有名声没有背景的新人，朱利安·摩尔只能从打杂的活儿做起，慢慢地争取到一些小角色，在不同的电视剧里跑龙套。


1985年到1988年间，她在电视剧《当世界转变》中一人分饰两角，扮演一对性格迥异的双胞胎，该剧为她赢得了1988年的艾美杰出新人奖。


之后，朱利安·摩尔开始将工作重心转到大银幕，在电影领域从头开始。不良少女、毒贩、出轨主妇、过气女星、同性恋，一年十几部戏的高强度连轴转，却始终找不到突破。


彼时已经30多岁的她，突然陷入了前所未有的惶恐，迷茫，看不到方向，甚至一度到了看心理医生的地步。在心理医生的开导下，她开始慢慢放下自己紧绷的弦，调整心态，更多的把演艺事业当成一份工作，减少数量的同时，严格把控剧本质量。


终于在1997年，凭借电影《不羁夜》，朱利安·摩尔获得了次年的奥斯卡最佳女配角提名，这一年，她已经37岁，可以说大器晚成。



多年龙套生涯的磨炼和积累，再加上心态的调整，让她的演技收放自如，松弛却又暗含力量。仅仅两年之后，凭借《爱情的尽头》再次获得奥斯卡最佳女主角提名。


2002年和2003年，朱利安·摩尔终于迎来了自己的事业巅峰——《远离天堂》和《时时刻刻》前后获得了2003年奥斯卡最佳女主和最佳女配的提名，成为奥斯卡历史上少见的“双料候选者”之一。


虽然呼声非常之高，但最终还是颗粒无收以遗憾收场。失之东隅收之桑榆，《远离天堂》在欧洲电影节却收获颇丰，拿下了柏林和威尼斯影后，不少影评人评价其为“新千年后最好的女性表演”。



从1997年到2013年，朱利安·摩尔包揽了欧洲三大电影奖（戛纳，柏林，威尼斯）、横扫奥斯卡四大风向标(金球、演员工会、广播人影评、英国学院)，却唯独无法打破陪跑奥斯卡的魔咒，5次提名0中。


2014年，朱利安·摩尔出演《依然爱丽丝》，饰演一个罹患阿尔茨海默症的女教授。为了演好这个角色，她做了大量的调研准备工作，去拜访相关的护工、病人、家属以及医生，了解阿尔茨海默症患者的心理状态和生活场景。


最终她出色的演绎折服了每一个观众，就连小说原著的作者也不无赞赏地说，“她把每个细节都演绎出了独一无二的气质，从肢体动作到情绪语言，是对阿尔茨海默症患者完全真实的再现。”


在陪跑了17年后，朱利安·摩尔终于斩获了第87届奥斯卡金像奖最佳女主角，拿到了人生中第一座小金人。至此，达成了自己的大满贯霸业。



如今58岁的她依旧魅力十足地活跃在电影界，持续不断的产出高质量的作品。即使是在星光熠熠的好莱坞，她也是当之无愧的女神。从被人嘲笑的丑小鸭到自信优雅的女王，从万年龙套到影后大满贯，女神之路，从来都不轻松。

 

附注 

朱丽安·摩尔（Julianne Moore），1960年12月3日出生于美国北卡罗兰那州，毕业于波士顿大学艺术学院，美国影视演员。 

1985年到1988年间，她因出演电视剧《当世界转变》而迈开了荧屏第一步，并凭借剧中的表演赢得了艾美杰出新人奖。1996年的《热舞之夜》为她赢得首次奥斯卡提名。1997年，她出演了《失落的世界：侏罗纪公园续集》。2002年，凭借《远离天堂》和《时时刻刻》两度入围奥斯卡奖提名，并提名金球奖最佳女主角奖。2012年的《规则改变》获得艾美奖金球奖最佳女主角。 2014年第67届戛纳国际电影节凭《星图》获得最佳女演员奖，使她成为继朱丽叶·比诺什之后，又一位获得戛纳国际电影节柏林国际电影节威尼斯国际电影节三大影展影后大满贯的演员。2015年2月凭借《依然爱丽丝》获得第87届奥斯卡金像奖最佳女主角。2016年，朱丽安·摩尔凭借《第七子》提名第36届金酸莓奖最差女配角。2017年10月20日，其参演的《王牌特工2：黄金圈》在中国内地上映。

 

标签： 戛纳(176) 惊艳(82) 精英(108) 红裙(11) 一袭(6) 幕海(102)
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