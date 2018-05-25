幕海精英 一袭红裙惊艳戛纳

一袭红裙惊艳戛纳，苗苗见她秒变迷妹，电影史上首个大满贯影后，58岁的她才是戛纳红毯上的真女神！

刷屏近两周的戛纳电影节终于落下帷幕。









和往年一样， 今年的红毯依然好戏不断： 十八线网红故意摔倒，不知名模特透视装博眼球，短短红毯走出10分钟的“毯星”，以及各家通稿里不吝自夸的“艳压”...... 生生把电影节变成了时装周。









在这些用力过猛的走秀毯星中，一袭Givenchy红色晚礼长裙亮相的 Julianne Moore，显得格外优雅，自带大满贯影后的高贵与霸气。









精致的妆容搭配华丽珠宝，一如她以往的红毯造型， 没有浮夸的服装，却总能凭气质轻轻松松赢很大。









在随后的肖邦绅士之夜晚会上，Julianne Moore则换上了一袭白裙，之前的丸子头自然披散下来更显年轻， 整个人看上去神采奕奕状态极佳，即使和28岁的苗苗同框也丝毫不输。









而首次出征戛纳的苗苗， 在女神面前也是秒变迷妹，开启求拥抱求合照模式， 还特地发微博表达自己的激动心情。









确实，作为历史上第一位包揽奥斯卡最佳女主角、戛纳、柏林、威尼斯三大欧洲电影节最高演员奖、英国学院奖、金球奖的 大满贯影后，实力与美貌兼备的Julianne Moore，才是戛纳红毯上当之无愧的真女神！









曾有人评价她说： 这位红发女子已经把演技织进了皱纹，把实力修炼成了独有的性感。









所有的艺术都来源于生活，细腻的演技，对不同角色的精准把握， 朱利安·摩尔的影后之路，其实和她的家庭以及成长环境有很大的关系。













童年时的朱利安·摩尔，瘦瘦小小， 稍显另类的一头红发，满脸的小雀斑， 让她在同龄人中显得格格不入，甚至被同学戏称为“小草莓”“丑八怪”。









再加上父亲是直升机飞行员， 朱利安·摩尔的童年一直辗转各地，居无定所， 从美国，维也纳，再到德国， 13年间转了8次学。









一次次从熟悉的环境抽离，再被迫进入陌生的环境，感受着不同国家的语言，文化以及社会差异带来的冲击。几乎没有固定朋友的朱利安·摩尔， 习惯了以局外人的视角，成为生活的观察者。









“每搬到一个新地方，我就默默观察新邻居们，记录下他们的行为举止，怎么说话，怎么穿衣，怎么走路。 这让我后来可以随意切换自己的状态，迅速进入不同的角色”。也正是这样的经历，为她日后的演艺生涯埋下了伏笔。









大学时， 朱利安·摩尔选择了波士顿大学学习表演艺术， 开始了系统的学习。一次话剧排练结束后，老师特地找到她，直夸她非常有表演天赋。一直是小透明的她听到这样的话语备受鼓舞， 更加激发了对表演的热情和信心。









大学毕业后，朱利安·摩尔不顾父母的反对， 一个人搬到了纽约，追寻自己的演艺梦想。 几经周折才进入了布法罗的当地剧院， 然而通往演员的道路远比自己想像得要艰辛。









作为一个没有名声没有背景的新人，朱利安·摩尔只能从打杂的活儿做起，慢慢地争取到一些小角色， 在不同的电视剧里跑龙套。









1985年到1988年间，她在电视剧《当世界转变》中一人分饰两角，扮演一对性格迥异的双胞胎， 该剧为她赢得了1988年的艾美杰出新人奖。









之后， 朱利安·摩尔开始将工作重心转到大银幕，在电影领域从头开始。 不良少女、毒贩、出轨主妇、过气女星、同性恋，一年十几部戏的高强度连轴转，却始终找不到突破。









彼时已经30多岁的她，突然陷入了前所未有的惶恐，迷茫， 看不到方向，甚至一度到了看心理医生的地步。在心理医生的开导下， 她开始慢慢放下自己紧绷的弦，调整心态， 更多的把演艺事业当成一份工作，减少数量的同时，严格把控剧本质量。









终于在1997年，凭借电影《不羁夜》， 朱利安·摩尔获得了次年的奥斯卡最佳女配角提名，这一年，她已经37岁，可以说大器晚成。













多年龙套生涯的磨炼和积累，再加上心态的调整， 让她的演技收放自如，松弛却又暗含力量。 仅仅两年之后，凭借《爱情的尽头》 再次获得奥斯卡最佳女主角提名。









2002年和2003年，朱利安·摩尔终于迎来了自己的事业巅峰——《远离天堂》和《时时刻刻》前后获得了2003年 奥斯卡最佳女主和最佳女配的提名，成为奥斯卡历史上少见的“双料候选者”之一。









虽然呼声非常之高，但最终还是颗粒无收以遗憾收场。失之东隅收之桑榆，《远离天堂》在欧洲电影节却收获颇丰， 拿下了柏林和威尼斯影后，不少影评人评价其为“新千年后最好的女性表演”。













从1997年到2013年，朱利安·摩尔 包揽了欧洲三大电影奖 （戛纳，柏林，威尼斯）、 横扫奥斯卡四大风向标 (金球、演员工会、广播人影评、英国学院)，却唯独无法打破陪跑奥斯卡的魔咒，5次提名0中。









2014年，朱利安·摩尔出演《依然爱丽丝》，饰演一个罹患阿尔茨海默症的女教授。为了演好这个角色， 她做了大量的调研准备工作 ，去拜访相关的护工、病人、家属以及医生， 了解阿尔茨海默症患者的心理状态和生活场景。









最终她出色的演绎折服了每一个观众，就连小说原著的作者也不无赞赏地说 ，“她把每个细节都演绎出了独一无二的气质，从肢体动作到情绪语言，是对阿尔茨海默症患者完全真实的再现。”









在陪跑了17年后，朱利安·摩尔终于斩获了第87届奥斯卡金像奖最佳女主角， 拿到了人生中第一座小金人。至此，达成了自己的大满贯霸业。













如今58岁的她依旧魅力十足地活跃在电影界，持续不断的产出高质量的作品。即使是在星光熠熠的好莱坞，她也是当之无愧的女神。 从被人嘲笑的丑小鸭到自信优雅的女王，从万年龙套到影后大满贯，女神之路，从来都不轻松。





附注

朱丽安·摩尔（Julianne Moore），1960年12月3日出生于美国北卡罗兰那州，毕业于波士顿大学艺术学院，美国影视演员。

1985年到1988年间，她因出演电视剧《当世界转变》而迈开了荧屏第一步，并凭借剧中的表演赢得了艾美杰出新人奖。1996年的《热舞之夜》为她赢得首次奥斯卡提名。1997年，她出演了《失落的世界：侏罗纪公园续集》。2002年，凭借《远离天堂》和《时时刻刻》两度入围奥斯卡奖提名，并提名金球奖最佳女主角奖。2012年的《规则改变》获得艾美奖和金球奖最佳女主角。 2014年第67届戛纳国际电影节凭《星图》获得最佳女演员奖，使她成为继朱丽叶·比诺什之后，又一位获得戛纳国际电影节、柏林国际电影节、威尼斯国际电影节三大影展影后大满贯的演员。2015年2月凭借《依然爱丽丝》获得第87届奥斯卡金像奖最佳女主角。2016年，朱丽安·摩尔凭借《第七子》提名第36届金酸莓奖最差女配角。2017年10月20日，其参演的《王牌特工2：黄金圈》在中国内地上映。