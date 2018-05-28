读海精朗：董卿袁泉罕见同框：若有优雅藏于内心，岁月从不败美人

董卿袁泉罕见同框：若有优雅藏于内心，岁月从不败美人





《朗读者》第二季开播了，





没料到，让人看到了这样一幕——





董卿和袁泉，





两个气质美人，短发、白衣，





笑语盈盈的看着彼此，眼含泪珠的追忆过往，





这一幕太美，美得诗情画意。





让人都差点忘记，





这两个美人，都已经过了40岁的年纪，





举止间，她们好像都受到了岁月的优待，





任凭时光匆匆流去，依然笑靥如故。













01





美人在骨不在皮





董卿和袁泉，年轻的时候，





很难称得上“绝世美人”，





但随着岁月的沉淀，





浑身散发着落落大方，气定神闲的优雅，





独属于自己的气质，





不炫目，却能直抵人心。









最初认识董卿，应该是在春晚的舞台，





真正惊叹于她的才华，





是在去年的《中国诗词大会》上，





她举手投足的自信优雅，





她信手拈来的诗词经典，





真正诠释了那句：





胸藏文墨怀若谷，腹有诗书气自华。





而最终臣服于她的魅力，是她的“三次下跪”，





当时，她采访了我国著名翻译家许渊冲先生，





老先生年迈，只能坐在轮椅上，





董卿便跪在一旁，侧耳恭听。





有时甚至跪得更低，仰视对方。





尽管当时她穿着高跟鞋和不方便的裙装，





短短3分钟里，她三次下跪。









有人说这是因为老先生德高望重，





但这不是董卿第一次“下跪”。





面对年幼残疾的孩子、负伤的警察，





无论她穿的是裙子还是裤子，





她都会跪着采访。





为了平视对方，给予最大的尊重。









而袁泉的美，





在不张扬，不自知，不争不抢，





恰如其名，遗世独立，清澈如泉。





在大多数人眼里，袁泉是文艺女神，





作品不多，却个个精良，





她似乎与混乱的娱乐圈并不搭调，





眼神中没有“想红”的欲望，却闪烁着星光，





像一只孤傲清冷的百合。





上一次看到她，





还是去年热播的《我的前半生》，





她在里面饰演有情有义的职场“白骨精”唐晶，





惹得粉丝疯狂力挺，





但她依旧低调，似乎生活并没有因此改变。









直到这一期《朗读者》，





她一袭白裙优雅翩跹而来，





静静坐在台上，手捧书卷，





仿佛三月樱花拂面，又如九月秋菊傲然，





袁泉，还是以前的袁泉。









岁月从未饶过人，





然而美的灵魂，往往比耀眼的皮囊更动人。





02





腹有诗书气自华





毕淑敏曾说，





读书是最简单的美容之法。





读书让人美好，让人优雅，





让人举止之间，都有着书卷气息。









董卿给人最大的感觉就是书香气，





她童年开始，每天都坚持抄写古典诗文，





初中，四五天就读完一本名著，





后来工作了，再忙碌，依然手不释卷。





所以我们看到她在节目中旁征博引，





令人钦羡，每一句都是她多年的积累。





她说：“读书让人学会思考，





让人能够沉静下来，





享受一种灵魂深处的愉悦。”









袁泉给人的“文艺感”，





也是她多年读书养成的气质。





她爱读书，爱电影，





总是抽空，把自己喜欢的书和电影看完。





一位网友曾说，在现实中见过袁泉，





她们的孩子在同一美术班上课，





家长在教室外等候的2个小时里，





不是在玩手机，就是聊天，





只有袁泉，捧着一本书，安静而专注，





在匆匆岁月中，以读书，将自己沉淀。









03





聪明的女人





知道自己想要什么





聪慧的女人，从不随波逐流，





而是有目标，有视野，内外兼修，





顺便把年龄活成了气质。





成熟而独立的人格，





更让她们无惧岁月的冷酷。









董卿连续八年，





被评为央视年度“央视十佳主持人”。





“专业敬业，大气端庄”， 是所有人对她的评价。





但她不甘于此，





从春晚，到《中国诗词大会》再到《朗读者》，





董卿一次一次撕掉身上的“标签”。









在《朗读者》的新书发布会上董卿说：





“做这个节目，我花了1年多的时间来酝酿；





做这个图书，我和人文社的优秀团队花了3个月的时间；





但是走到这个舞台，我花了23年时间。”





多亏了她的不断突破，让我们，





能看到她让人看到她站在舞台，





光芒万丈。









袁泉亦是如此。





与其说是“明星”，她更是一个“演员”。





对于每一个角色的细心琢磨，精雕细刻，





让她出道至今，获奖不断，





金鸡奖、百花奖、金狮奖、梅花奖……





早就被收入囊中。





每个和她合作过的导演和演员都赞不绝口，





赖声川赞她是半个世纪以来，





继林青霞之后最有气质的女演员；





同伴说“角色交给她就放心了，





因为她从未失手。”









在荧幕上她惊艳众人，





但袁泉从未沉迷于此。





她热爱话剧，就算受众面很小，





没有那么多掌声和鲜花，但她仍然坚持，





因为话剧需要演员更深厚的台词和表演功底，





或许更接近于“表演艺术”本身。





2007年，30岁的袁泉，





入选“中国话剧百年名人堂”，





成为名人堂最年轻的成员。





但她不喧哗，不声张， 默默努力，不畏浮世，





她知道自己热爱和追求的是什么，





任凭浮华流过，依然遵从内心。









04





精致，是一种态度





更是一种能力





契诃夫说：“人应当一切都美，





外貌、衣着、灵魂、思想。”





如果只拥有美的内心，而没有美的外表，





那将是一种遗憾。





精致是一种态度，更是一种能力。





董卿身上，总让人看到，





扎实的智慧，淡定的谈吐，





干净的面容，优雅的品味。





镜头前，她总是身着剪裁合体的职业装，





再搭配简单的丝质围巾，或是精致点缀，





干净利落，把知性气场完美展现。









无论是经典的黑色，永恒的白色，





还是俏皮的粉色，经她一穿，





都端庄大方，优雅温婉。





还有简单干净的妆容，





不夸张，不浓郁，得体而舒服，





难怪网上有人要问，董卿用口红的色号了。













袁泉的穿衣品味更偏向于舒服和简约，





她不会追求衣服的奢华和品牌，





而在意是否精致考究，得体大方。





没有盛装艳服，也能在人群中脱颖而出，





没有大牌上身，白衬衫和牛仔裤也能特别好看。









在《前半生》剧中，唐晶的衣服，





大部分都是她的私服，





清一色的简约素净，高雅清爽，





观众看起来舒服，





更把自己的干净的风韵，展现的恰好好处。









05





若有优雅藏于内心





岁月从不败美人





这世间自古以来就不缺美人，





可很多美人仅是美而没有韵，





随着岁月的流逝，便会容颜老去，抚镜叹息。





而有些美人，胜在优雅的气质，





就算沧海桑田，美人迟暮，





依然美得端庄大气，温婉动人。









所以我们喜欢董卿，喜欢袁泉，





喜欢她们身上的智慧和淡然，





她们似乎活出了成熟女人最美的模样，





洗尽铅华，经过时光淬炼沉淀，





依然神采奕奕，笑语嫣然。





好比香料，捣得愈碎，





磨得愈细，香得愈浓烈，





温柔了岁月，惊艳了时光。









人美到极致，是没有岁月感，





优雅精致，不落尘俗，是一个女人，





对岁月无义的绝好反击。





当她们不知岁月，笑看流年时，





美不美的标准早已不在于年龄。





甚至于，岁月的沉淀与阅历的积累，





让她们更坦然地享受人生最曼妙的风景。





先看挺闲花开花落，





漫随天边云卷云舒。









愿你也有征服岁月的力量，





活成自己想要的模样！