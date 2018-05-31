住海精舒 多大的房子住最旺运？.

住多大的房子最旺运? 这不是迷信





一个地产圈的师兄，今年做出了一件令周围人百思不得其解的怪事：他竟然把自己185平米精装修的房子出租了。全家搬入一个不足90平米的小房子，朋友为什么这样做？是他家的风水不好吗？这话说也对也不对。说对，是他自从住进大房子以后，事业节节攀升，财源滚滚而来；说不对，是他家人在身体方面出现问题，妻子睡眠质量变差，经常恶梦不断，性格也变得极为敏感；儿子经常感冒，胆子越来越小，性格也变得很自卑。这个房子旺财但不旺丁，特别犯了一个风水上的忌讳——屋大人稀。

在他今后生意越做越大的同时，全家人的健康问题让他焦头烂额。后来，他又买了一套同样旺山旺向，且只有80多平米的小房子，现在他已住了大半年了。据他说，自搬入这套小住宅后，全家人都感到很温馨，有一种惬意和安全的感觉，以前身体的那些问题，也逐渐得到了改观和消除。

大房子会让人的气场过度损耗

住宅风水中，把宅大人少视为凶屋，这是有原因的。人体是有磁场的，在我们身体的外表，存在着一层肉眼看不见的气场，这种似光晕般的“气场”在特殊照相机的拍摄下，能清楚地看到。古人称为“气”，并且认为“气”是维持生命的根本，气散则人亡。人正是因为有了这层气的保护，身体才不会受到外界不良因素的侵袭而致病。

居住在空间很大的房子，人体的气就会出现“虚损”，如果人体能量一直处于向外散发耗泄的状态，加之人在进入睡眠状态时，这种气自身会达到最弱，那么就会出现睡眠多梦、极易敏感、精神恍惚、性格胆小、容易中邪、多愁善感等症状。









万物都是有磁场和吸引力的，人要保持充足的精气神，就必须在磁场稳定、能量交换平等的空间中才得以确保。居住在太过空旷的房间，人体磁场与房子磁场在进行交换，达到一种平衡稳定的状态，需要很长的时间，而且这种交换过程，会让人体的能量损耗特别大。

道理很简单：在一个10平方米的房子里，装上1匹的空调，半小时房间就凉快下来。可当把这台1匹的空调，放在100平方米的房间里，就显得无能为力。人体就像这台空调，房子越大，就会消耗人体越多的能量。所以，住在很大的房间会比住小房更难入眠，把这种现象其实就是能量场的不对称。

再比如，睡觉时要盖被子，被子本身没有温度，但却能带给人温暖，就是因为人体与被子发生能量交换时，被子会把人体传导的热量储存起来，而使人体能量不至于过快过度的消耗，而感不到冷的缘故。

藏风纳气的房子会让人气场稳定

风水学讲究“藏风聚气”。其中“气”，就是要把来自宇宙、地理的好磁场吸纳聚集起来，为我们所用。房子如果能聚气，就会减少人体阳气向外的过度耗散，人的心灵也容易会在一个聚气的小空间里安静下来，如果是在一个空旷、四面八风的地方，则很难有片刻的宁静。

在家中，小孩子为什么都喜欢在门背后、桌子底下、墙角处等狭小的空间里玩耍，这是因为小孩子的磁场很弱，在狭小的空间里，孩子的人体磁场很快能与外界磁场交换后达到平衡，就会有了安全感。所以说，小空间，是气场围着人转；大空间，是人围着气场转。









房子除了总面积不要过大外，卧室面积也不宜大，卧室过大与房子大的危害是一样的。古代帝王富有天下，但睡觉的地方却不大。占地72万平方米的故宫中皇帝的卧室也只不过10多平方米，“龙床”竟然和百姓的普通睡床一样大。而且皇帝在睡觉时，床前还要放下两道帘子，空间变得更小，这就是为了聚气，确保“龙体”健康。

还有一些达官贵人的故居，虽然是小桥流水、亭台楼榭，但卧室部分都是很狭小的，也就是10多平方米左右。看来，屋小有利于控制气流，使卧室气流能与人体内气运行速度相符，才算是好风水，也符合养生之道。

还有一点，适宜人居住的空间，不仅从平面上不易过大，高度上也不宜过高。相信大家去过庙宇、神殿，这些建筑物的空间高度会比较高大，仰望会让人产生敬畏感，有种说法，尺度超人的建筑物，是神的空间。普通百姓居住的住宅，2米多到3米多不等的高度就可以了。

在家宅中，要做到藏风聚气呢？首先不让气流在家宅形成对流。例如大门对阳台，窗户南北对冲、东西对冲，这样的格局会形成气流在家宅中流动过快，会把有用的磁场冲散掉，达不到旺气。

再则，开窗户时不要对着打开，开南边窗户时，可开东边或西边的窗户，而不能开北边的窗户，总之是要让进入的气流有回转的余地，这样才能使纳入的旺气起到生扶主人的作用，达到“曲则有情，曲则生吉”的居住风水要求。

关于藏风聚气的知识点还很多，需要大家细细体会的，只要把握住“藏”这个字的意义与内涵，就能得到一个气场稳定的好家宅。