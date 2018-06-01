观海精乐：致六一：有一种回不去的时光，叫童年

致六一：有一种回不去的时光，叫童年。





我们的小时候，没有手机，没有电脑，没有网络，却依然玩得很开心。





我们很难看到汽车，大家骑着自行车玩耍，三三两两，你追我赶，在大马路上撒了欢儿地“狂飙”。





我们没有钱，三五成群嬉戏游玩，一根绳子，几块石头，就可以玩得酣畅淋漓……









六一儿童节对于我们每一个人来说都是一个快乐的节日，当我们长大了，我们对它的回忆就会越来越深！













六月的步伐欢快，像孩子们活泼乱蹦的脚丫。





在六月最初的第一天，孩子们天真无邪的笑容甜蜜如花绽放，一颦一笑、一言一行，令所有的鲜花都黯然失色。













儿时和同学们一起郊游，去爬山、逛公园，一起玩耍打闹，好痛快。那时的我们，如花，美丽又单纯。

















还记得放学后偷偷的去河边玩耍，和小伙伴比赛游泳，还一起去爬树，掏鸟窝。













课间或者放学后，我们经常三三两两聚在一起，然后各人拿着自带的铁环摆开架势，自定规则比赛滚铁环。













欢快的老鹰捉小鸡，总会有一个厉害的人保护着我们。













玩弹珠通常是男孩子的游戏，趴在地方瞅准弹珠的认真劲，真是可爱极了！









女生专属的游戏莫过于踢毽子、跳绳了，下课休息的十分钟都要跳上一会，放学回到家，妈妈还没做好饭，便会和小伙伴再踢上一会。













现在回想起跳山羊，都觉得不安全，儿时就只顾得玩了。













以前特别好奇，陀螺怎么能一直转个不停呢？









跳房子，一只粉笔，一块石子，画上简单的方格，单脚跳，双脚跳，可以开心的玩上一整天。













扔沙包这一游戏，陪着我度过了整个童年，让我拥有一个想起来就能露出笑脸的回忆。













斗鸡玩起来时，不亦乐乎，可也有小伙伴因此受伤的。









翻花绳的起手式一般是“面条形”，常见的花样大概只有5～6种，比如“牛眼”或“花手绢”。先打个小巧的结，环绕于双手，撑开在空中，准备动作就做好了。









玩东南西北，还真得看手巧啊！













放学了，三五个小伙伴一起，以最快的速度跑出校门，找一块松软的土地，把书包往旁边一扔，每个人从兜里掏出一大把石子凑在一起，先石头剪子布，然后就开始了。









做爆米花的老大爷，拎着一个黑黝黝的罐子，罐子下面生一堆火，老大爷不停地转动着罐子，不大会功夫要开罐了，小朋友便会远远地跑开，只听“轰隆”一声，爆米花开锅了，小伙伴们便争先恐后的跑去品尝出锅的爆米花。









小时候的玩具都简单有趣，很多也都是自制的，玩腻了也舍不得丢掉。









小时候有一把木枪和小伙伴一起打闹，真是开心极了！妈妈要是不喊，能玩上一整天呢！









“小么小儿郎，背着那书包进学堂......”那时候，总是期待着得到大红花，期待着早点下课。









每个新学期开学，看到新课本就爱惜的很，会很认真的给它包个书皮。









还记得文具盒里的乘法口诀吗？老师让背时，是不是也偷偷的看过？









那时候课后作业不多，回家搬两个凳子就能做作业。









上课写写歌本，贴上自己最爱的明星贴纸。还记得当年第一次买的磁带吗？













那时候吃饭都有这样的灶台，每家每户，也总有一口水缸。









一针一线，一扎一拉，线每一次穿过布眼时，总带出很轻却很动听的乐音，每扎完一针，母亲便拿了针线往头发里轻轻的划上几下。









儿时的记忆里，晚上能有一场电影可看，就像过节一样热闹、兴奋、惬意、舒爽！









还记得家里有这经典三件套：缝纫机、搪瓷盆、收音机。









童年，我们什么都没有，漫山遍野四处跑，但我们不觉得苦，我们记住的只有快乐。





现在的小孩子，虽然人手一个iPad，手机玩得比我们还溜，但他们的童趣笑声也少了很多。



