住海精舒 你的房间，就是你的生命状态

“一屋不扫，何以扫天下？”一个小小的“扫”字，甚至可以成为打天下的寄托与期冀。





从某种意义上说，你居住的房间就是你自身的折射，你的房间反映了你的生命状态。









一、你的房间就像你自己





哈佛商学院经过多年的研究，发现一个现象：幸福感强的成功人士，往往居家环境十分干净整洁;而不幸的人们，通常生活在凌乱肮脏中。由小家及大家，一个成功的企业，往往窗明几净;反之，一个濒临破产的企业，一定有肮脏的角落。

于是，摸索出这样一个结论：“你所居住的房间正是你自身的折射，你的人生其实就像你的房间。”









此语一出，举世哗然，有不置可否的，有跌足顿悟的。









但越来越多的人，从公司总裁到家庭主妇，纷纷支持这种说法。









一位天天以泪洗面的失恋女孩把衣橱中的东西整理出14袋垃圾，一口气丢掉，令她惊讶的是，随着密不透风的衣橱恢复整洁，她积郁的心情似乎明快许多;京瓷公司曾经一度经营不善，员工纷纷离职。总裁稻盛先生非常困惑，闲极无聊，于是每天在工厂里独自做清洁、刷厕所、割杂草，一段时间之后，他突然顿悟了企业存在的意义，并且改变了经营理念，从而令京瓷蓬勃发展起来。

扫除房间真有这么大的魔力?的确，扫除看似一场简单的体力劳作，实则内蕴深沉的人生智慧。通过打扫，我们可以放下高傲，学会谦卑，在忘我的工作中发现自己。在中国，打扫的智慧源远流长。譬如“妇”字的繁体字，便是女人手持一把笤帚;而直到今天，在许多地方，端午节的风俗依然是为小孩子们缝荷包、扎彩线，并且弄一把小笤帚，从小培养孩子们热爱劳动和有条理的心。









“一屋不扫，何以扫天下?”一个小小的“扫”字，甚至可以成为打天下的寄托与期冀。









打扫的过程，就是处理、选择、扬弃的过程，是你与环境的互动。整洁的环境明显显示你的逻辑性和条理性。









好运更青睐干净明亮的家。

二、清理家就是增长智慧





每当有烦的事和情绪时，请整理家吧!我们外在的环境是内在的投射。那些脏乱臭代表的是内在的负能量及情绪堆积。动手：一周一小清理、一月一大清理。让环境变清爽，人住里面自然舒适，幸福感自然增加，幸福感增加将带来成功。而那些不幸的人，通常生活在凌乱脏乱的环境中。









家里的脏乱也带来思想的混乱。清理家就等同于清理大脑中的垃圾，智慧自然会增长!









三、清理家就是丢掉病菌





我们路过垃圾场，习惯掩住鼻子快走。长期呆在脏乱的家，如呆在垃圾场，“久入兰室不闻其香，久住脏屋不觉其乱”。在垃圾场般的家住久，外在的脏乱容易引发身体的疾病。清理家就等同于清理病菌，身体自然更健康!









我有一个学员有8年的过敏，我到她家去，她的衣柜放着18年前不穿的衣服。我只是让她把那些衣服丢掉，皮肤过敏一周后全部消失!

四、清理家就是提升正能量





一个人走路会非常轻松，可是如果让你背上很多的东西，你一定走不动!家里的东西塞得太满，就会导致家里的能量非常笨重，无法正常地运作，更不可能带来美好的感觉。将那些多余的清理掉之后，所带来的是非常轻松清爽的正能量!









五、清理家就是清理心灵





我们的家通常堆放很多闲置的物品、衣服，这些的能量非常负面。犹如古代皇帝三宫六院七十二嫔妃，真正被皇帝宠幸的只有几个妃子，其他的嫔妃们就在后宫抱怨、算计、怨恨、勾心斗角。而那些闲置的物品、衣服因长期没被主人使用，散发的能量也是怨、恨、负面。最好的方法就是将这些丢掉或者送人，让它们拥有新主人。









当你不断清理家，你内在堵塞的地方就会越来越通畅、顺溜、轻松，爱和感恩就流进来了!









人生如同一场旅程，有山穷水复的困顿，亦有柳暗花明的惊奇。从长长的一生看来，过程中的负面情绪只是对生命的浪费。中国人说，得意时淡然，失意时坦然，这不是中庸，却是扎扎实实的生活态度。所以，懂得及时清空心灵里的负面情绪，才能享受人生的每一处风景。让你的人生从此焕发出奇迹吧!



