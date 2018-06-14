舌海精学 这些上海话，侬晓得啥意思伐？

这些上海话，侬晓得啥意思伐？侬要是全会，绝对扎台型！
说起上海话
你想到的是什么
侬好、虾虾侬、再会
只知道这些你就out啦
先来三道题考考你
1.在上海话里“调频道”被用来指（ ）
A、换话题
B、听收音机
C、换个女朋友
D、调侃
答案：
不过，上海人讲到频道，往往用“隔”来代替“调”，所以更常用的是“隔频道”。
2.上海话里的“包脚布”常常指一种（ ）
A、外国进口布料
B、面食
C、限制你自由的人
D、街头小报
答案：B、面食
就是鸡蛋饼夹油条，里面再加甜蜜酱或辣椒酱，适量的榨菜、香菜包起来，像旧时的铅笔盒一样，是上海街头的经典小吃哦~
3. 上海人把那些“言而无信的人”称作（ ）
A、老娘舅
B、李叔叔
C、王伯伯
D、康师傅
答案：C、王伯伯
这个名字有调侃“不靠谱”的意思，上海人经常讲：托人办事托了个王伯伯。
三道题错俩
不是你风格啊
今天申花就来给你唠唠
那些好玩的上海话
▼
dia
嗲
释义：就是很好，一切美好的事物或者人都用这个形容。
▼
zhua
抓
释义：做啥、干吗的意思，应该是说“组撒”，说得快就成了抓。
▼
guan
掼
释义：把东西扔掉。
▼
wu
乌
su
苏
释义：指颜色或服装发型搭配上不利落，太繁复。
▼
nie
捏
hun
昏
释义：形容脑子发热，没有经过大脑思考。
▼
ga
噶
liang
梁
释义：形容戴眼镜的人，中性词。
▼
shou
寿
tou
头
释义：形容呆傻而且树大招风的人。
▼
yang
洋
pan
盘
释义：对某件事情外行，不在行不懂。
▼
dou
豆
te
特
释义：敲你一下头，打头。
▼
a
阿
fi
飞
释义：流氓混混的意思，老上海常说的词。
▼
o
哦
sao
扫
释义：快一点，快一点的意思。
▼
ba
把
baio
彪
jin
今
释义：就是拗造型的意思。
▼
xiao
小
chi
赤
lao
佬
释义：指小鬼、顽皮的小孩。
▼
lao
老
ke
克
le
勒
释义：特指讲究吃穿和精致生活的老上海人。
▼
yang
洋
jing
泾
bang
浜
释义：不标准的发音或者模仿得不到位的穿着。
▼
zha
扎
tai
台
型
释义：出风头，形容很风光很有面子。
▼
huo
豁
ling
翎
zi
子
释义：暗示的意思。
▼
zi
字容
dou
豆
sai
塞
释义：猪头三，骂人的话。
▼
ga
轧
pin
姘
tou
头
释义：就是男女在外出轨了。
▼
fan
饭
pao
泡
zhou
粥
释义：形容话极其多极其唠叨极其婆妈的人。
▼
lai
来
wu
无
ni
泥
释义：打牌时2的发音。
▼
lao
老
ga
噶
sang
桑
释义：形容很有价值很值钱，有些年代历史的东西。
▼
a
阿
dia
嗲
la
拉
niang
娘
释义：天哪！我的妈呀,表示惊讶的意思。
▼
hen
狠
sai
塞
hen
狠
si
四
释义：形容一个人凶神恶煞的样子。
▼
sen
森
zi
字
wu
无
zi
字
释义：形容无法无天。
▼
se
色
tai
态
xi
西
xi
西
释义：形容某个人贱格或者献媚的样子。
▼
te
特
bi
比
ya
呀
wu
无
释义：形容一个人五官长的丑陋，不好看。
有没有学会几个词呀
那再来做套题温习一下吧
选择题
1.上海话里的“棺材板”是一种（）
A、家具样式
B、昆虫
C、刑具
D、骂人的话
答案：B、昆虫
原是指一种形似蟋蟀的昆虫，因其头部前方扁平，像一块做棺材的木板，且该蟋蟀无法用来斗，所以得此形象而难听的俗称。
2.上海话里与“曾经沧海难为水”最对应的是（）
A、老吃老骗
B、老偷老骗
C、老吃老做
D、老吃老喝
答案：C、老吃老做
“曾经沧海难为水”比喻曾经经历过很大的场面，眼界开阔，见多识广，对比较平常的事物不放在眼里，上海话里，“老吃老做”就是这个意思了。
3.上海话里形容“出师不利”的形象化说法为（）
A、头一只蟋蟀就输掉
B、头一个女朋友就跑掉
C、头一个炮仗就不响
D、头一笔买卖就蚀掉
答案：C、头一个炮仗就不响
4.上海话中，下列哪个短语的含义和其他不同（）
A、台老三
B、翘辫子
C、到提篮桥去
D、到铁板新村去
答案：C、到提篮桥去
上海提篮桥建于1901年，使用至今，所以，“到提篮桥去”的意思是“蹲监狱”，其他三个的意思都是“死翘翘”。
5.上海话中可替代下句中“好歹”一词的像声词是“好歹我们也认识这么多年了！”（）
A、PaPa
B、PangPang
C、PaoPao
D、PanPan
答案：A、PaPa
6.上海话中与“金刚钻”相对的是（）
A、阿三头
B、阿疴卵
C、阿诈里
D、阿屈死
答案：B、阿疴卵
这句话和“碎玻璃冒充金刚钻”一样，都是以次充好，讽刺假冒的意思。
7.上海话的“鱼、虾、蟹”分别怎么说（）
A、嗯、嚯、哈
B、哈、嗯、嚯
C、哈、嚯、嗯
D、嚯、哈、嗯
答案：A、嗯、嚯、哈
8.“四马路的女人”在上海话中指（）
A、蛮横无礼的女人
B、见过世面的女人
C、失身柳巷的女人
D、猥祟卑鄙的女人
答案：C、失身柳巷的女人
以前老上海的说法是大马路的南京路，二马路的九江路，三马路的汉口路，四马路的福州路，五马路的广东路…… 老上海的四马路是福州路，旧上海的“（相当于旧北京的）八大胡同”， 四马路的女人——失身柳巷的（卖身或卖艺的）女人，妓女（苏北人、安徽人）。稍微含蓄的讲法，直白直合讲，就是“四马路的野鸡”。
是非题
1.在上海话中“我吃他的干醋”与“我吃他的老酸”不是相同的含义（）
A、是
B、否
答案：A、
2.上海话中“横竖横”的歇后语为“拆牛棚”（）
A、是
B、否
答案：A、是
3.上海话中形容诋毁别人的做法为“戳bi脚”、形容被老师罚站为“立bi角”、形容亲子遗传为“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子掘bi洞”中的"bi"是同一个字（）
A、是
B、否
答案：A、是
4.旧上海话中“鸟”的一般发音为“Diao”（）
A、是
B、否
答案：A、
怎么样？
这次你做对了几道题？
是不是会的全不考
考的全不会
说上海话你怕了吗？
不说了我去学习了！
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kangkang
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