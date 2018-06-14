舌海精学 这些上海话，侬晓得啥意思伐？

这些上海话，侬晓得啥意思伐？侬要是全会，绝对扎台型！

说起上海话





你想到的是什么





侬好、虾虾侬、再会





只知道这些你就out啦





先来三道题考考你









1.在上海话里“调频道”被用来指（ ）





A、换话题





B、听收音机





C、换个女朋友





D、调侃









答案：





不过，上海人讲到频道，往往用“隔”来代替“调”，所以更常用的是“隔频道”。





2.上海话里的“包脚布”常常指一种（ ）





A、外国进口布料





B、面食





C、限制你自由的人





D、街头小报













答案：B、面食





就是鸡蛋饼夹油条，里面再加甜蜜酱或辣椒酱，适量的榨菜、香菜包起来，像旧时的铅笔盒一样，是上海街头的经典小吃哦~









3. 上海人把那些“言而无信的人”称作（ ）





A、老娘舅





B、李叔叔





C、王伯伯





D、康师傅









答案：C、王伯伯





这个名字有调侃“不靠谱”的意思，上海人经常讲：托人办事托了个王伯伯。





三道题错俩





不是你风格啊





今天申花就来给你唠唠





那些好玩的上海话





▼





dia





嗲









释义：就是很好，一切美好的事物或者人都用这个形容。





▼





zhua





抓









释义：做啥、干吗的意思，应该是说“组撒”，说得快就成了抓。





▼





guan





掼









释义：把东西扔掉。





▼





wu





乌





su





苏





















释义：指颜色或服装发型搭配上不利落，太繁复。





▼





nie





捏





hun





昏













释义：形容脑子发热，没有经过大脑思考。





▼





ga





噶





liang





梁









释义：形容戴眼镜的人，中性词。





▼





shou





寿





tou





头





















释义：形容呆傻而且树大招风的人。





▼





yang





洋





pan





盘













释义：对某件事情外行，不在行不懂。





▼





dou





豆





te





特













释义：敲你一下头，打头。





▼





a





阿





fi





飞









释义：流氓混混的意思，老上海常说的词。





▼





o





哦





sao





扫









释义：快一点，快一点的意思。





▼





ba





把





baio





彪





jin





今













释义：就是拗造型的意思。





▼





xiao





小





chi





赤





lao





佬









释义：指小鬼、顽皮的小孩。





▼





lao





老





ke





克





le





勒













释义：特指讲究吃穿和精致生活的老上海人。





▼





yang





洋





jing





泾





bang





浜













释义：不标准的发音或者模仿得不到位的穿着。





▼





zha





扎





tai





台





xing





型





















释义：出风头，形容很风光很有面子。





▼





huo





豁





ling





翎





zi





子









释义：暗示的意思。





▼





zi





字容





dou





豆





sai





塞













释义：猪头三，骂人的话。





▼





ga





轧





pin





姘





tou





头













释义：就是男女在外出轨了。





▼





fan





饭





pao





泡





zhou





粥

















释义：形容话极其多极其唠叨极其婆妈的人。





▼





lai





来





wu





无





ni





泥









释义：打牌时2的发音。





▼





lao





老





ga





噶





sang





桑









释义：形容很有价值很值钱，有些年代历史的东西。





▼





a





阿





dia





嗲





la





拉





niang





娘













释义：天哪！我的妈呀,表示惊讶的意思。





▼





hen





狠





sai





塞





hen





狠





si





四









释义：形容一个人凶神恶煞的样子。





▼





sen





森





zi





字





wu





无





zi





字













释义：形容无法无天。





▼





se





色





tai





态





xi





西





xi





西









释义：形容某个人贱格或者献媚的样子。





▼





te





特





bi





比





ya





呀





wu





无









释义：形容一个人五官长的丑陋，不好看。





有没有学会几个词呀





那再来做套题温习一下吧





选择题





1.上海话里的“棺材板”是一种（）





A、家具样式





B、昆虫





C、刑具





D、骂人的话













答案：B、昆虫





原是指一种形似蟋蟀的昆虫，因其头部前方扁平，像一块做棺材的木板，且该蟋蟀无法用来斗，所以得此形象而难听的俗称。









2.上海话里与“曾经沧海难为水”最对应的是（）





A、老吃老骗





B、老偷老骗





C、老吃老做





D、老吃老喝













答案：C、老吃老做





“曾经沧海难为水”比喻曾经经历过很大的场面，眼界开阔，见多识广，对比较平常的事物不放在眼里，上海话里，“老吃老做”就是这个意思了。









3.上海话里形容“出师不利”的形象化说法为（）





A、头一只蟋蟀就输掉





B、头一个女朋友就跑掉





C、头一个炮仗就不响





D、头一笔买卖就蚀掉













答案：C、头一个炮仗就不响









4.上海话中，下列哪个短语的含义和其他不同（）





A、台老三





B、翘辫子





C、到提篮桥去





D、到铁板新村去













答案：C、到提篮桥去





上海提篮桥建于1901年，使用至今，所以，“到提篮桥去”的意思是“蹲监狱”，其他三个的意思都是“死翘翘”。









5.上海话中可替代下句中“好歹”一词的像声词是“好歹我们也认识这么多年了！”（）





A、PaPa





B、PangPang





C、PaoPao





D、PanPan













答案：A、PaPa













6.上海话中与“金刚钻”相对的是（）





A、阿三头





B、阿疴卵





C、阿诈里





D、阿屈死









答案：B、阿疴卵





这句话和“碎玻璃冒充金刚钻”一样，都是以次充好，讽刺假冒的意思。













7.上海话的“鱼、虾、蟹”分别怎么说（）





A、嗯、嚯、哈





B、哈、嗯、嚯





C、哈、嚯、嗯





D、嚯、哈、嗯













答案：A、嗯、嚯、哈









8.“四马路的女人”在上海话中指（）





A、蛮横无礼的女人





B、见过世面的女人





C、失身柳巷的女人





D、猥祟卑鄙的女人













答案：C、失身柳巷的女人





以前老上海的说法是大马路的南京路，二马路的九江路，三马路的汉口路，四马路的福州路，五马路的广东路…… 老上海的四马路是福州路，旧上海的“（相当于旧北京的）八大胡同”， 四马路的女人——失身柳巷的（卖身或卖艺的）女人，妓女（苏北人、安徽人）。稍微含蓄的讲法，直白直合讲，就是“四马路的野鸡”。













是非题





1.在上海话中“我吃他的干醋”与“我吃他的老酸”不是相同的含义（）





A、是





B、否













答案：A、









2.上海话中“横竖横”的歇后语为“拆牛棚”（）





A、是





B、否













答案：A、是













3.上海话中形容诋毁别人的做法为“戳bi脚”、形容被老师罚站为“立bi角”、形容亲子遗传为“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子掘bi洞”中的"bi"是同一个字（）





A、是





B、否









答案：A、是













4.旧上海话中“鸟”的一般发音为“Diao”（）





A、是





B、否













答案：A、





怎么样？





这次你做对了几道题？





是不是会的全不考





考的全不会





说上海话你怕了吗？





不说了我去学习了！



