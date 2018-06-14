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你现在的位置：首页>>群组>>『初体验』Club招待所>>舌海精学 这些上海话，侬晓得啥意思伐？

舌海精学 这些上海话，侬晓得啥意思伐？

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2018-6-14 5:54:06

 

 

这些上海话，侬晓得啥意思伐？侬要是全会，绝对扎台型！

 

说起上海话

你想到的是什么

侬好、虾虾侬、再会

只知道这些你就out啦 

先来三道题考考你


1.在上海话里“调频道”被用来指（ ）

A、换话题 

B、听收音机

C、换个女朋友

D、调侃


答案：

不过，上海人讲到频道，往往用“隔”来代替“调”，所以更常用的是“隔频道”。

2.上海话里的“包脚布”常常指一种（ ）

A、外国进口布料 

B、面食

C、限制你自由的人

D、街头小报 



答案：B、面食

就是鸡蛋饼夹油条，里面再加甜蜜酱或辣椒酱，适量的榨菜、香菜包起来，像旧时的铅笔盒一样，是上海街头的经典小吃哦~


3. 上海人把那些“言而无信的人”称作（ ）

A、老娘舅

B、李叔叔

C、王伯伯

D、康师傅


答案：C、王伯伯

这个名字有调侃“不靠谱”的意思，上海人经常讲：托人办事托了个王伯伯。

三道题错俩

不是你风格啊

今天申花就来给你唠唠

那些好玩的上海话


dia


 

释义：就是很好，一切美好的事物或者人都用这个形容。


zhua



释义：做啥、干吗的意思，应该是说“组撒”，说得快就成了抓。


guan



释义：把东西扔掉。


wu


su




 


释义：指颜色或服装发型搭配上不利落，太繁复。


nie


hun




释义：形容脑子发热，没有经过大脑思考。


ga


liang


 

释义：形容戴眼镜的人，中性词。


shou

寿

tou





 

释义：形容呆傻而且树大招风的人。


yang


pan



 

释义：对某件事情外行，不在行不懂。


dou


te



 

释义：敲你一下头，打头。


a


fi


 

释义：流氓混混的意思，老上海常说的词。


o


sao


 

释义：快一点，快一点的意思。


ba


baio


jin




释义：就是拗造型的意思。


xiao


chi


lao


 

释义：指小鬼、顽皮的小孩。


lao


ke


le




 释义：特指讲究吃穿和精致生活的老上海人。


yang


jing


bang




释义：不标准的发音或者模仿得不到位的穿着。


zha


tai


xing





 

释义：出风头，形容很风光很有面子。


huo


ling


zi


 

释义：暗示的意思。


zi

字容

dou


sai


 


释义：猪头三，骂人的话。


ga


pin


tou




释义：就是男女在外出轨了。


fan


pao


zhou




 

释义：形容话极其多极其唠叨极其婆妈的人。


lai


wu


ni



释义：打牌时2的发音。


lao


ga


sang


 

释义：形容很有价值很值钱，有些年代历史的东西。


a


dia


la


niang


 


释义：天哪！我的妈呀,表示惊讶的意思。


hen


sai


hen


si



释义：形容一个人凶神恶煞的样子。


sen


zi


wu


zi


 


释义：形容无法无天。


se


tai


xi

西

xi

西


释义：形容某个人贱格或者献媚的样子。


te


bi


ya


wu



释义：形容一个人五官长的丑陋，不好看。

有没有学会几个词呀

那再来做套题温习一下吧

选择题

1.上海话里的“棺材板”是一种（）

A、家具样式

B、昆虫      

C、刑具        

D、骂人的话



答案：B、昆虫

原是指一种形似蟋蟀的昆虫，因其头部前方扁平，像一块做棺材的木板，且该蟋蟀无法用来斗，所以得此形象而难听的俗称。


2.上海话里与“曾经沧海难为水”最对应的是（）

A、老吃老骗

B、老偷老骗

C、老吃老做

D、老吃老喝



答案：C、老吃老做

“曾经沧海难为水”比喻曾经经历过很大的场面，眼界开阔，见多识广，对比较平常的事物不放在眼里，上海话里，“老吃老做”就是这个意思了。


3.上海话里形容“出师不利”的形象化说法为（）

A、头一只蟋蟀就输掉

B、头一个女朋友就跑掉

C、头一个炮仗就不响

D、头一笔买卖就蚀掉



答案：C、头一个炮仗就不响


4.上海话中，下列哪个短语的含义和其他不同（）

A、台老三          

B、翘辫子          

C、到提篮桥去  

D、到铁板新村去



答案：C、到提篮桥去

上海提篮桥建于1901年，使用至今，所以，“到提篮桥去”的意思是“蹲监狱”，其他三个的意思都是“死翘翘”。


5.上海话中可替代下句中“好歹”一词的像声词是“好歹我们也认识这么多年了！”（）

A、PaPa        

B、PangPang

C、PaoPao    

D、PanPan



答案：A、PaPa


   

6.上海话中与“金刚钻”相对的是（）

A、阿三头

B、阿疴卵

C、阿诈里

D、阿屈死


答案：B、阿疴卵

这句话和“碎玻璃冒充金刚钻”一样，都是以次充好，讽刺假冒的意思。



7.上海话的“鱼、虾、蟹”分别怎么说（）

A、嗯、嚯、哈

B、哈、嗯、嚯

C、哈、嚯、嗯

D、嚯、哈、嗯



答案：A、嗯、嚯、哈


8.“四马路的女人”在上海话中指（）

A、蛮横无礼的女人

B、见过世面的女人

C、失身柳巷的女人

D、猥祟卑鄙的女人



答案：C、失身柳巷的女人

以前老上海的说法是大马路的南京路，二马路的九江路，三马路的汉口路，四马路的福州路，五马路的广东路…… 老上海的四马路是福州路，旧上海的“（相当于旧北京的）八大胡同”， 四马路的女人——失身柳巷的（卖身或卖艺的）女人，妓女（苏北人、安徽人）。稍微含蓄的讲法，直白直合讲，就是“四马路的野鸡”。



是非题

1.在上海话中“我吃他的干醋”与“我吃他的老酸”不是相同的含义（）

A、是

B、否



答案：A、


2.上海话中“横竖横”的歇后语为“拆牛棚”（）

A、是

B、否



答案：A、是



3.上海话中形容诋毁别人的做法为“戳bi脚”、形容被老师罚站为“立bi角”、形容亲子遗传为“龙生龙，凤生凤，老鼠儿子掘bi洞”中的"bi"是同一个字（）

A、是

B、否


答案：A、是



4.旧上海话中“鸟”的一般发音为“Diao”（）

A、是

B、否



答案：A、

怎么样？

这次你做对了几道题？

是不是会的全不考

考的全不会

说上海话你怕了吗？

不说了我去学习了！

 

 

标签： 这些(20) 上海话(16) 舌海(64) 精学(66) 侬晓得(4) 啥意思伐(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8040581/
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