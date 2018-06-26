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《晒尸体》：另类的风格片

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2018-6-26 19:55:29

 这是一部风格片，豆瓣得分5.2，IMDB得分6.2，一般的影迷勿浪费时间。先看一些豆瓣影迷的评价“运用大量美学艺术手法拍摄，光怪陆离、色彩缤纷，但过于抽象，故事叙述上严重缺乏实质性的表达，显得空洞无物”。“导演通过极端的视听形式放大电影的感官知觉，以燥郁的剪辑逻辑、面部特写以及对线性时间的干预，达成电影永不停歇的叙事节奏。就其形式和风格而言，它是一部离经叛道的风格化作品，但从影像特征来看，其并未产生任何影像性质的突破，本质上是虚张声势的无意义影像。”评价得很中肯。简而言之，一个简单的故事，过度地运用逆光、面部大特写、时间重复等手法，尽显导演风格，却把故事肢解得很不流畅。

 

讲了什么故事呢：一个落魄的女艺术家在地中海一个偏僻的村子里寻找创作灵感，身边还围绕着一个律师，一个被婚姻折磨的作家，几个人没事就做一些常人不好理解的艺术的事。不久作家的老婆带着保姆和儿子来找作家。再然后，村子里闯进了几个劫匪，他们枪杀护卫、打劫了250公斤黄金，藏在村子里。后来两个警察奉命搜索劫匪，恰巧在村子里遭遇。

于是警匪展开枪战，律师试图私吞黄金，假装好人与警察接近，最终还是没有开枪，他把私吞计划告诉女艺术家，不料又传到劫匪耳中，引来杀身之祸。无辜的人幸运逃走，劫匪逐个死去。女艺术家有命活着。

 

 

晒尸体 (2017)

影评(1)

收藏(10)

晒尸体/Laissez bronzer les cadavres!(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8041633/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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