衣海精舞：（84）得体，比美貌更重要





得体，比美貌更重要





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得体，是最大的尊重









形象设计师黑玛亚说：“ 有一件事比漂亮更重要，那就是得体 。”





在不同的场合穿不同的衣服，不同的年龄做不同的事，无论任何时候都衣装得体、自然优雅，这样的人自然更容易赢得他人的尊重。









得体，既是对自己，也是对他人的最大尊重。沃伦巴菲特、李嘉诚，这些商界顶级成功的人士，他们每一次出现在观众面前时都西装革履、郑重其事。他们能取得如此大的成功，跟他们拥有的这些优良品质很有关系。









黑玛亚也曾说：“ 一个人的形象是他内心品格的反映。 得体，能恰当地体现你的善良、体贴和智慧，只有这种美好与漂亮相加，才是真正的得胜。得胜，不是要将别人打败，得胜，是你能赢得他人。”









是的，一个美好、得体的形象不仅能为我们赢得尊重，有时还可以拯救我们的人生，比如面试时、与恋人的初次约会时、与合作方洽谈时。





得体，体现的不仅仅是衣装打扮，还有言行举止，当我们无法拼颜值时，得体更是助我们获得成功的关键。













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得体，是品格的输出









某时尚杂志上说：“ 得体是品格的输出。 ”





确实，我们的衣装打扮直接体现了我们的文化修养、审美情趣和内心情绪，最近，因主持《中华诗词大会》和《朗读者》而大红的董卿就让我们领略了知性熟女的得体之美。









黄伟文在《小团圆》这首歌里写道：“在最坏时候懂得吃，舍得穿，不会乱。”这简直是得体的最佳诠释。诚然，无论在什么时候，一定不让自己陷入任何糟糕的境地，那么，再大的挑战也无法将我们打败。









如果想穿得优雅得体，有一个品牌的衣服值得推荐——简爱格妮斯，该品牌以高贵典雅、时尚大方为原则，款式经典，品质上乘，彰显品味，无论你是25岁还是50岁，都能在这里找到适合你的那一款。









该品牌又有效融合了欧洲时尚之都的潮流元素，全力打造国际顶级品牌服饰文化，带你亲密接触时尚之都带来的衣装魅力，助你轻松穿出大牌范。













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时装，衬托自己的气质









某公众号上有篇文章说：“ 你的外表里藏着你未来的样子，你呈现给别人什么样的外表决定了你有什么样的未来。 ”









我想补充的是——你的外表里也藏着你当下的生活状态，那些积极开朗的人，他们无论在任何时候都不会允许自己以邋遢的形象示人，因此他们也总能很快地跨过困境走向成功。









会穿衣的人，通常都很懂得利用时装来衬托自己的气质，会穿衣的人，也往往能为自己赢得更多的成功机会，幸福生活从爱美和主动追求美开始，在辛苦之余买件美衣犒劳自己显然是现代女性疼爱自己的最佳方式。







