歌海精嗨：（20）如果李白、杜甫、王维开嗓唱歌，一定是他们的样子！

如果李白、杜甫、王维开嗓唱歌，一定是他们的样子！









在风云际会的唐宋时代，





吟诗作赋属于全民文化，





得意时，落魄时，孤独时，畅快时…





都可以用诗来直抒胸臆。





今天，音乐是人们寄托思想感情、





反映现实生活最重要的一种方式，





在音乐中，心灵得到慰藉和释放，





自我得到表达。





其实，诗和音乐有很多共通之处，





诗人也和歌手一样，





有着鲜明的个性标签。





那么，假设诗人们纷纷开嗓唱起歌，





李白、杜甫、王维们





会是哪位歌手的样子呢？









1 李白VS崔健





关键词：狂放





君不见黄河之水天上来，





奔流到海不复回。





君不见高堂明镜悲白发，





朝如青丝暮成雪。





人生得意须尽欢，





莫使金樽空对月。





李白，唐朝最伟大的诗人，一生蔑视权贵，追求自由。他的诗作，其洒脱，其豪放，其飘逸，其从容，令多少后来者可望而不可即。更因在诗歌上的开创性，被称为“百代词曲之祖”。





崔健，被誉为“中国摇滚之父”。1986年，穿着蓝色大褂、挽着一高一低的裤脚的他，首次公开演唱《一无所有》，喊出了个性解放的第一嗓。









我曾经问个不休





你何时跟我走





可你却总是笑我





一无所有





我要给你我的追求





还有我的自由





可你却总是笑我





一无所有





尽情发出自己的声音，追求个性价值，这和诗仙李白的率性狂放是不是很像？即使有人看不惯这种“狂”，但你无法否认他们真的牛！









2 王维VS许巍





关键词：禅意





行至水穷处，坐看云起时。





到了溪水尽头，似乎再无路可走，但诗人却感到眼前一片开阔，于是，索性坐下，看天上的风起云涌。





王维，在中国文学史上素有“诗佛”之称。王维精通禅理，他的诗歌以及画作，都渗透着盎然禅意。





听许巍的歌，总是可以让人想起王维的诗。王维的禅意和许巍的超然，一样让人冥想，让人陶醉。









穿过幽暗的岁月





也曾感到彷徨





当你低头的瞬间





才发觉脚下的路





心中那自由的世界





如此的清澈高远





盛开着永不凋零





蓝莲花





也许你也曾有过幽暗的岁月，但只要心中有一份悠闲自在，依然能随时随处领略到生活的美好。









3 苏轼VS李宗盛





关键词：沧桑





莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。





竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。





“一蓑烟雨任平生”，这是苏轼人生的写照。苏轼留存下来的词作有三百多首，在当年，说一句“每个人心中都有一首苏东坡”，应该不过分。





而放眼当今华语乐坛，能担得起这一句的，也许只有李宗盛。 一首《山丘》，充满了成熟男人历经世事的沧桑感。









说不定我一生涓滴意念





侥幸汇成河





然后我俩各自一端





望着大河弯弯





终于敢放胆





嘻皮笑脸 面对人生的难





“看着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对，人生的难”——





在黄州烹猪肉、岭南啖荔枝的苏大师是这样；





花甲之年却坚持说自己是“小李”，以做琴煮菜为乐的李宗盛，也是这样。









4 白居易VS周云蓬









关键词：质朴





离离原上草，一岁一枯荣。





野火烧不尽，春风吹又生。





这首朗朗上口的诗，是白居易的成名作《草》。





据说白居易写完诗，必念给邻家的老婆婆听，直到她能听懂，这首诗才算做好。





一位歌手也说过：“ 我写的歌词如果能让一个刚识字的人听懂，就是好的。 ”





一副墨镜，一把吉他，用浅吟低唱的方式哼出生命最本真的感动。他，是周云蓬。









目击众神死亡的草原上野花一片





远在远方的风比远方更远





我的琴声呜咽 我的泪水全无





我把远方的远归还草原





一个叫木头 一个叫马尾





一个叫木头 一个叫马尾





一个叫木头 一个叫马尾





一个叫木头 一个叫马尾





真正的诗人和真正的歌者一样，没有过度煽情，但是却充满了令人动容的力量。









5 王昌龄VS张雨生









关键词：苍凉





秦时明月汉时关，万里长征人未还。





但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。





汉关秦月，被王昌龄写得气势豪迈、铿锵有力，又带着一股苍凉和孤寂。作为盛唐著名的边塞诗人，他的边塞诗气势雄浑，格调高昂，充满了积极向上的精神。





音乐才子张雨生也是诠释苍凉感的一把好手。“忿而不戾，怨而不怒，哀而不伤，乐而不淫。”他的作品总是让人感受到这个世界的美好。









我是一棵秋天的树





时时仰望天等待春风吹拂





但是季节不曾为我赶路





我很有耐心不与命运追逐





我是一棵秋天的树





安安静静守着小小疆土





眼前的繁华我从不羡慕





因为最美的在心不在远处





苍凉，孤独，却不乏温暖、慰藉，充满诗意的歌词，像诗一样让人回味不已。









6 刘禹锡VS汪峰









关键词：励志





自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。





晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。





在乐天派刘禹锡的眼里，秋天比那万物萌生、欣欣向荣的春天更胜过一筹。





一曲非同凡响的秋歌，和他的“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”一样，都能感受到诗人高扬开朗的精神境界。





这不禁让人联想到唱着“我要飞得更高”的汪峰。









这谜一样的生活锋利如刀





一次次将我重伤





我知道我要的那种幸福





就在那片更高的天空





我要飞得更高飞得更高





狂风一样舞蹈 挣脱怀抱





我要飞得更高 飞得更高





翅膀卷起风暴 心生呼啸





为了音乐梦想，当年的汪峰，“虽然只有一把破木吉他”，却依然“在街上 在桥下 在田野中唱着那无人问津的歌谣”，如今的汪峰终于飞得更高，进入更广大的舞台。









7 杜甫VS罗大佑









关键词：批判





安得广厦千万间，





大庇天下寒士俱欢颜，





风雨不动安如山。





作为伟大的现实主义诗人，诗圣杜甫一生忧国忧民，一生劳碌。





批判现实，是他作品的主题：或揭露统治者的昏庸腐朽、穷兵黩武，或表现边塞征战的壮烈、山河沦丧的痛苦，或抒发对百姓离乱的忧愁、对民族命运的担忧。





充满人文情怀的歌手罗大佑，也常以批判做武器，书写社会问题、乡愁和时代的变化。台北的霓虹灯、都市的钥匙儿童、环境污染或者社会混乱，统统被他写进歌里。









台北不是我的家





我的家乡没有霓虹灯





鹿港的街道鹿港的渔村





妈祖庙里烧香的人们





台北不是我的家





我的家乡没有霓虹灯





鹿港的清晨鹿港的黄昏





徘徊在文明里的人们





辛辣批判的歌词，强烈呼喊的曲调，和杜甫的诗一样，一字一句，震撼着听者的心灵。









8 纳兰性德VS朴树









关键词：忧郁





人生若只如初见，何事秋风悲画扇。





等闲变却故人心，却道故人心易变。





纳兰性德一生虽极尽荣华，偏偏性格落拓不羁，视功名利禄为尘土；他是清代第一才士，却一生为情所苦，成为千古伤心词人。





纳兰性德的忧郁和至情至性，像极了真性情的朴树。





《木兰花令》里，纳兰性德痴情地追问：你我本应当相亲相爱，却为何成了今日的相离相弃？面对人生的离别，朴树一首《送别》，唱到哽咽哭泣……









天之涯，地之角，





知交半零落。





人生难得是欢聚，





惟有别离多。





纳兰性德的爱情、人生，都凝结在他用泪水写就的词集里，凄美而又悲凉。





朴树的理想、失落、率性、孤独都融进了他的音乐里，质朴而又纯粹。









9 辛弃疾VS窦唯









关键词：热血





想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。





辛弃疾，宋朝豪放派词人的代表，即使当官，也是铁腕作风，带有几分剑客的尚侠任气。临死时，仍然手指北方，大呼“杀贼，杀贼”，忧愤之中，吐血而亡。





窦唯，曾经是摇滚乐队黑豹的灵魂，却在最巅峰的时候退出。有人说他超脱世俗，有人说他不食人间烟火，其实，他只是个专注做音乐的人。一首《无地自容》，今天听来依旧让人热血沸腾。









人潮人海中 有你有我





相遇相识相互折磨





人潮人海中 是你是我





装作正派面带笑容





不必过分多说自己清楚





你我到底想要做些什么





不必在乎许多 更不必难过





终究有一天 你会明白我





读辛词，听窦唯，“沉郁顿挫中，自觉眉飞争舞。”其金石之音，风云之气，令人魄动魂惊。









10 孟浩然VS李健









关键词：清新





春眠不觉晓，处处闻啼鸟。





夜来风雨声，花落知多少。





孟浩然一生未仕，身在江湖山林之间，怡然自得地吟诗作赋，细致地品味生活之美。





读孟浩然的诗，看不到近体格律的束缚，而是有行云流水般的自然。诗如其人，不事雕琢，自然通透。





音乐才子李健，不迎合大众、也不迎合潮流，他的歌，总是简单而朴素，但能让人听见自己内心的声音，因为这些歌是从他心里长出来的。









远处蔚蓝天空下





涌动着金色的麦浪





就在那里曾是你和我





爱过的地方





当微风带着收获的味道





吹向我脸庞





想起你轻柔的话语





曾打湿我眼眶





纷繁芜杂的世界，愿你也能像孟浩然和李健一样，学会享受生活之慢，做个幸福的生活家。







