微海精入：（133）19张最“残忍”的偷拍，一夜之间刷爆朋友圈！





19张最“残忍”的偷拍，一夜之间刷爆朋友圈！





十一假期，万里长城输给了没教养：





在八达岭长城，一对年轻情侣用钥匙在墙砖上刻字，路过的游客上前制止，两人没有停手，我行我素。而“禁止刻画”的警示牌就在不远处……













这么珍贵的世界历史文化遗产，非要在它身上刻上几个大字，到底图什么？这种屡禁不止的问题究竟出在哪？





教 养！！！













什么是教养？





梁晓声曾这样概括“文化”二字





植根于内心的修养





无需提醒的自觉





以约束为前提的自由





为别人着想的善良





我想，一个真正有教养的人





大抵也如此





01





北京地铁上





一个孩子因为身子不适吐了





孩子爸爸赶忙鞠躬





给大家道歉





然后蹲在地上拿纸擦，擦了好久





▼





教育的本质





就是一棵树摇动另一棵树





一朵云推动另一朵云





一个灵魂唤醒另一个灵魂





父母毫无掩饰的举止





潜移默化地影响着孩子





而要想让孩子成为一个有教养的人





父母就要以身作则





为其树立一个好榜样





02





有人收养了一只未成年的流浪猫





精心为它准备了一顿饱饭





小流浪猫吃到的那一刻





竟然哭了，眼泪吧嗒吧嗒往下落





▼





本以为这一生都会





饥寒交迫颠沛流离





却没想到善良的你





给了我食物和爱





给了我一个温暖的小窝





谢谢你给了我一个家





也谢谢你给了我新的生命





03





流浪汉拾荒，一天赚20元





却花200元救下了满身伤痛的小狗





从此，一人一狗，相依为命





▼





忙了一天的流浪汉





正在认真的给小狗洗澡





小狗也极为乖巧的





珍惜这个来之不易的家人





▼





善心无关财富





更与职业、地位、年龄、性别无关





我们恪守善良





不是为了做善良的事有回报





只是坚信这样做是对的





万物皆有灵性





可以不爱，但请别伤害





04





在一档综艺节目中





董卿为了照顾





轮椅上96岁高龄的嘉宾许渊冲老先生





她很自然的选择了跪地采访





▼





她会在提问时





靠近老先生的耳边缓慢的说





也会在和老先生对视时





跪得更低





保持和老先生平视或者仰视





▼





她跪在台上，和老先生谈笑风生





却给观众一种舒服自然的感觉





她一颦一笑，举手投足间





散发出的教养，令人肃然起敬





▼









有人说，最贵不过教养





而教养最直接的体现





就是处处对他人的尊重、体谅和周到





细节显教养





谦卑藏高贵





一个懂得尊重别人的人





才是真正高贵的人





05





一个从大山里走出来的男孩





第一次从偏僻山村坐火车去大城市上学





他对面前几排的位置上坐着一对母子





小孩闹着要喝可乐





母亲说刚喝过很多水，不能再喝可乐了





男孩摸摸自己的蛇皮袋





里面装着父母买的学习用品





还有一罐可乐





男孩很渴，想打开可乐





但他并不知道怎么打开





尝试了很久都以失败告终





男孩红着脸，准备用牙咬





此时，不远处的母亲突然开口





“宝贝，我们把可乐打开喝吧”





小孩说





”你不是说不喝可乐吗“





母亲说





“我渴了，让我们一起打开可乐吧”





男孩悄悄瞄向那位母子





母亲的动作很慢很专注





她拉住钩环用力





跟小孩说，你看，我们使劲一拉





就打开了





整个打开可乐的过程





母亲没有看向男孩一眼





后来，男孩打开了可乐





记着那对母子很久很久





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真正的有教养，除了见多识广





谦和懂礼





还会顾忌别人的尊严





尊重别人的选择





在必要的情况下善意的提醒





而非毫无顾忌的指责评论





06





寒冬的深夜





一个和家人走丢的2岁孩子





在马路上无助的边跑边哭





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一个送餐的外卖小哥





看见后赶紧停下了车





他耐心的问孩子





家住哪里，爸爸妈妈呢





但是孩子一直在哭，一句话也说不出





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外卖小哥赶紧报了警





看见孩子冻得发抖





他又赶紧脱下衣服裹在孩子身上





一直等到孩子父母赶来





他才放心的离开





孩子是有多幸运





在如此寒冷的冬夜





遇见了一个





如此心地善良和温暖的人





那个寒夜有个超级英雄





救了一个孩子，也拯救了一个家庭





07





2017年11月





伊拉克发生7.8级地震





至少530人死亡





超过7200人受伤





地震后，在重灾区





一个小男孩护送着一个小女孩





向救难人员领取食物





路上他不断轻拍小女孩的背部安抚





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“你还没给她食物喔”





小男孩轻声向救援人员解释





帮小女孩拿到食物后





小男孩这才放心的要离开





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饥寒交迫和恐惧里





首先想到的却不是自己





小男孩的举动





让很多人感动





一名救援人员把自己的午餐





和饮料送给他





他很是意外的笑了





反复说着谢谢





▼





人为善，福虽不至





祸已远离





善良，是一个人





一生最大的底气和福气





08





忙了一天的工人





带着一身的疲惫上了地铁





他们怕弄脏座位





给别人带来不便





就这样在地上坐在自己帽子上





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一对农民工夫妇





刚从工地回来，鞋上沾满泥土





他们怕鞋太脏弄脏地面





给便利店店员带来额外的麻烦





于是丈夫脱下鞋





光脚进去买东西





妻子则在门口等待





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为别人着想的善良





时刻考虑别人的周到





就是一个人最好的教养





薄伽丘曾说





“贫穷不会磨灭一个人高贵的品质”





纵然你衣衫褴褛满身泥土





骨子里的教养却也让人肃然起敬





09





来自中国福建的15岁男孩王孟杰





在美国弗罗里达一所高中读书





他阳光善良，有担当





他梦想高中毕业后进西点军校





一身军装挂满勋章





是他最向往的荣耀





▼





2018年2月，中国除夕夜





王孟杰所在高中





发生了震惊世界的枪击案





在歹徒的扫射中





所有人都惊慌逃命





正在教室门口的孟杰





本可以第一个冲出去





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但他没有，他安抚好惊恐的同学





拉开了教室后门





但门太紧了，一松手就会关上





再推必然浪费时间





于是他用背抵住大门





用尽所有力气





将门撑到最大





为数十人争取到了逃生时间





然而，他却没时间了





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警察发现孟杰的尸体时





他还在用他坚实的身体死死撑着门





身中3弹





全是正面中枪





他却依然没有放手





“妈妈对不起，没能来得及和你说一声再见”









美国白宫为他





以美国荣誉军礼的规格下葬





西点军校破格追授他为荣誉毕业生





世界各地的很多人





都自发赶往他的葬礼为他送行





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我们为孟杰的逝去深感痛惜





他用生命刻就的大义





全世界都会永远铭记





不管是孟杰，还是歹徒来临时





勇敢逆行的中国保安





都让我们看到了人性中，最光辉的那一面





▼





那就是在危险，乃至死亡面前





有人依旧恪守着善良和勇敢





生命不是孤岛，我们向每一个为他人





撑起生命之门的英雄致敬





10





一个5岁的小男孩





看见有阿姨带着孩子要进门





于是他赶紧跑过去





用小小的身体撑着重重的玻璃门





让大家方便进入





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一个背着沉甸甸书包的小男孩





把路边倒地的共享单车一辆辆扶起来





有一辆自行车的脚撑坏了





他便把车子拖靠在了树上





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一个小学生夜间骑自行车回家





身后的司机为他一路照明





快到路尽头时，孩子突然停下车





很认真的





给司机鞠了一躬，以表达谢意





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穷养、富养





都不如让孩子有教养





教养深植于一个人的骨子里





付诸于行动中





流露在言语里





有教养的人，更懂得换位思考和感同身受





11





寒冷的冬夜，一个姑娘回家的路上





看见一个刚忙完的环卫工爷爷





冷的发抖的蜷缩在路边





她赶紧买了杯热牛奶给他送过去





爷爷看见后，一个劲儿的说





天这么冷，还是你喝吧





看到姑娘执意要送给自己





爷爷满是感激的反复表达着谢意





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卖椰子的老爷爷





怕第一次吃椰子的小伙子吃不上来





于是执意亲手喂给他吃





他眼神里的简单和淳朴





让人鼻子一酸，这样的眼神





我们已经好久不见





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这个世界从来不完美





到处都有冷漠的勾心斗角





步步为营，但总有一些人





始终恪守着最本真的善良和简单





这些善良的人，仿佛是锚





牢牢定住我们的价值观





给我们一种悲悯、同情的能力





来应对世间所有的难





12





地铁上，一位妈妈





一直提醒孩子保持安静





并紧紧的捧着孩子的鞋





怕孩子踢到别人，弄脏别人的衣服





给别人造成不必要的麻烦





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高铁上，一位买了





一等座车票的父亲





陪着两个孩子坐在车厢连接处玩耍





列车员问他为什么不去座位上





这位父亲笑着说：





孩子顽皮，怕影响别人





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所谓有教养





就是不给别人添堵、添麻烦





对孩子来说，最好的教育





就是父母的言传身教





父母的修养，就是孩子的教养





13





深夜突降大雨





送餐的外卖小哥，看到路上





有个坐轮椅的老人





他立即把车停到一边





把自己的雨伞和雨衣都拿给老人





然后自己全然不顾的回到雨里





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5月的宁波，大雨突至





住在楼上的老人





发现楼下衣服未收





赶紧从窗户里撑起了两把伞





尽力盖住楼下邻居的衣服不被淋湿





老人就这样一直坚持着





直到楼下邻居赶来收衣服





邻居收衣服时，老人也始终撑着伞





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最美不是下雨天





是伞下撑起的暖心的世界





见惯了世态炎凉，人情淡薄





总以为生活就是





各人自扫门前雪





莫管他人瓦上霜





可善良是一种选择





这个世界正是因为爱





和羁绊才变得温暖和让人留恋





亦舒说：





我选择帮助或者回报别人





不论是举手之劳





还是借人钱财





我求的不是回报，而是心安理得





当你每天讨论的穷养、富养的时候



