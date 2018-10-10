景海精摄：（106）环游世界、猫狗双全

环游世界、猫狗双全，这对美国摄影师夫妇实力诠释生命叫“人不如宠”！





旅游的真谛，说到底还是看不同的风景， 体会不同的风土人情 ；

而发朋友圈的真谛，还是 记录自己的人生经历 ，而不是单纯地跟风打卡。





就在重新回归工作之际，小In发现了一个独特的美国家庭。





除了 摄影师的妈妈Jennifer、爸爸Trav ，在这个家庭里都是萌死人不偿命的“毛孩子”。





大儿子Kiko、二儿子Watson、三儿子Harry和小儿子London。









两狗一猫一刺猬，这一家子可谓是 人生赢家 了！





更令人羡慕的是，Jennifer和Trav的日常， 就是带着这些毛孩子出外旅游，换各种不同的姿势拍拍拍！





（嫉妒使我丑陋(ノ-_-)ノ~┻━┻）









没有人山人海的景点，没有网红打卡处的豪华奢侈 ，Jennifer和Trav带着这些孩子们，去的都是 荒无人烟的大自然 。









每一张照片都显得恬静迷人，在大自然中和这些毛孩子们一起玩闹，仿佛世界都变得慢了下来。









虽然物种不同，但孩子们彼此都相处得格外融洽。





每每看到他们的照片，小In都忍不住露出嘴角那一丝慈祥的姨母笑。









特别是这两只小金毛，总能和大家打成一团， 笑得宛若隔壁村李狗蛋家的二傻子。









但其实，这个过着令人心生向往生活的家庭， 竟然是因为一场抑郁症，才过上了网红般的生活。









这对夫妇Jennifer和Trav，曾经也只是那种跑遍大街小巷、为拍出好照片 “上刀山下油锅” 的普通摄影师之一。









生活渐渐有了起色的他们养上了一只 小金毛 ， 乖巧可爱的Watson 就这样在这个家里快乐地生活了一年半。









习惯了有毛孩子陪伴的俩人， 决定为家里再添成员 。





一猫一狗的Harry和Kiko就这样又来到了这个家里。









从医院收养回来的Kiko，已经是一只 4岁的成狗 了，本身甚至还患有 抑郁症 。





来到新家庭，Jennifer和Trav更是害怕他不能融入这个新环境中。









但令他俩都难以置信的是，仿佛早已察觉到这一切的Watson， 成为了Kiko的小暖男 。









十分有灵性的Watson，只要感觉到Kiko有不安的情绪，就会躺在他身边， 用自己的小爪爪轻轻搭在Kiko身上，像是在安抚他的不安。









在家里，Watson总是会先为Kiko示范每样东西的使用，还带着他熟悉家里周围的环境。





虽然年纪小，但Watson却像个大哥哥一样照顾着Kiko。









养猫的人应该都知道，猫猫在不熟悉的新环境里会格外害怕，这对Harry来说也是一样。









但Watson不仅懂得照顾自己的同类，甚至连新到家的猫猫Harry也安排得妥妥当当。









所以只要在家，Jennifer和Trav基本见到的都是这样的画面……









看着这 相亲相爱的兄弟情 ，真是萌化一众猫党狗党~









同样为了能够让Kiko尽早敞开心扉、摆脱抑郁症，Jennifer和Trav决定带上这些小家伙，来一场 “说走就走的旅行” 。









不去什么网红打卡点，就到大自然中走走看看，也用自己的相机，记录下这生活的琐碎而不凡。









起初，Kiko和Harry是拒绝的，因为他们害怕遇到未知的事物，这样一个陌生的环境令他们都有些拘谨。









但作为 “熟练老手” 的Watson，竟然慢慢地带着他们在野外奔跑、趟水、打滚。





Kiko和Harry也逐渐丢掉了内心的约束，和Watson、铲屎的一起打闹起来。









在Jennifer和Trav的镜头下





他们对着阳光微笑





在雪地里像个智障地打雪仗





同咬一根木棍





海边追逐 （你追我如果你追到我，我就让你……）





小树林里抱在一团





累了就直接躺下歇息





明明都是儿子，却莫名喂得我一嘴狗粮？？？





Jennifer和Trav把这些满满溺爱的生活照放到了网上，这可不得了，一下就萌倒了五十多万的粉丝！





“你这是在骗我养狗还养猫！”





“这小家庭也太有爱了吧！”





“我实实在在地被塞了一把狗粮…”





“有猫有狗的旅游博主，怕是人生赢家了！！”









越来越多的人关注他们这两狗一猫的生活记录，为自己平淡的生活治愈了不少。









在旅途中，他们甚至偶遇了 新朋友刺猬小子London 。





London的初来乍到也和其它小伙伴一样，都受到了Watson的热情招待~









带着他一起玩一起睡，让London尽早融入这个有爱的大家庭中来。









更令人意外的是，曾经孤僻又害羞的Kiko，也开始主动和这个新朋友玩在一起，完全没有了之前的羞涩。









他们这四兄弟就这样天天粘腻地呆在一起，在自然中玩耍，沉溺在铲屎官的疼爱中。









这家庭里一猫两狗一刺猬没羞没臊的生活，简直是羡煞旁人~





Jennifer和Trav甚至为他们专门开了几个 “CP党” 的话题，每个都收到上千甚至上万粉丝的关注。









也正因为这样的人气，让俩人开始在网上走红，但他们并没有想着就这样走上网红的道路。





相反，Jennifer和Trav更是大肆开始宣传宠物给人们带来的正能量，呼吁更多的人应该关爱身边的小动物。









他们一直在路上记录着自己和毛孩子们的生活轨迹，也靠接摄影单养活自己，再把钱投入到宣传里。









这样正能量的宠物博主， 让越来越多的人感受到宠物的治愈力 ，也从他们的生活记录中感悟对生活、周边小动物、大自然的热爱。









Jennifer和Trav的社交平台、网站成为了自己和孩子们的生活记录本，也成为了全球各路粉丝的生活治愈点。









发现美好生活并记录下来，不仅能带给自己快乐，分享给身边的人，更能让他们感受到这份快乐。



