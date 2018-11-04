宝海精聚：（94）进博会让上海美出新高度！





太惊艳！进博会让上海美出新高度！全城享福利！





眼下走在魔都街头





一路繁花一路景





真是美不胜收~！









在外滩中山东一路





街边的梧桐树叶已渐渐变成金黄色





在阳光下格外灿烂





让人精神振奋！









在世纪公园





2万多平米网红植物红叶地肤红红火火





眼下正是最佳观赏期









图 杨建正 摄





一个个圆圆的红色火球随风飘逸





非常惹人喜爱





被热烈的红色包围





仿佛来到童话世界！









若问今秋魔都为何特别美?





阿拉迎来举世瞩目的进博会！





最新独家照片来啦！





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可爱的吉祥物“进宝”已经在现场恭候





国家会展中心也盛装亮相了！





图 新民晚报刘歆 摄





到了晚间时分





夜幕下的国家会展中心





犹如一朵绽放的“四叶草”





大气美丽~





格外震撼！









最近“豪华升级版”的魔都景色





不但惊艳了八方来客





就连许多上海人都被震撼到了！





真想好好夸一夸





进博会为我们带来了一个更嗲的上海！









在黄浦江两岸





景观灯改造升级让熟悉的外滩变得不一样了





夜幕下的万国建筑博览群华灯璀璨





沿线建筑在金黄色灯带的扮靓下让人耳目一新









浦东陆家嘴仿佛漫天星辰洒落





高耸的上海中心好似被镶上了钻石





与周边闪耀的摩天大楼相映成辉





图 杨建正 摄





外滩观景平台下全新设计的彩色瀑布





还能随时变幻不同色彩





美得令人沉醉





只想赶快记录下这美妙的一刻~





图 新民晚报周馨 摄





不远处的北外滩建筑群也绚丽多彩





以白玉兰广场为中心





多媒体灯光与建筑构成和谐的整体





与老外滩自然地串联了起来 ~





图 新民晚报周馨 摄





在外滩陈毅广场





立体花墙景观热情盛放





引得过路游客纷纷举起手机





留下美丽的倩影~





图 杨建正 摄





黄浦江上几座著名大桥也开启夜景模式





仿佛一道道彩虹飞跨





月光下分外美丽！









图 新民晚报周馨 摄

图 种楠 摄





在虹桥商务区





全长504米的二层步廊直通国家会展中心





北横泾两岸55000盏绚丽的LED灯同时点亮





将夜空渲染得美轮美奂！





图 杨建正 摄





在嘉闵高架路段





两侧或蓝、或黄、或红的灯效如同一条彩带





一路绵延6.5公里





镶嵌于国家会展中心周围





变幻出万紫千红的色彩！





图 杨建正 摄





这样的上海





比记忆中又美出了新高度！









这样的上海





相信谁来了都会深深爱上！









在即将到来的进博会期间，外滩新景观还将正式举行亮灯仪式~



