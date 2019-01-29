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体海精优：（89）2019年最正确的生活方式

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2019-1-29 16:31:45


2019年最正确的生活方式


 

睡得早一点 

晚上熬夜其实就是在折磨你的身体，会让你的血压和胆固醇升高，给你的心脏、血管、器官、大脑带来一定的健康风险。

所以一定要早睡，23 点以前必须上床休息。


喝水勤一点

等到口渴了才想起喝水，这时身体已经处于缺水状态了。诗友们要学会未渴先饮，每天按时主动饮水。

尤其是晨起一杯温开水可润肠通便，睡前一杯温开水可降低血液粘稠度，减少心梗和脑卒的发生。


运动多一点

运动能给人以健康的身体和良好的心态，让身心都永远年轻。久坐容易使肌肉衰退与萎缩，还会造成颈肩腰椎的过度劳累，因此，多走路、勤活动，才是健康之道。


适当懒一点

生活那么辛苦，想懒一点也可以嘛！更何况，懒还有许多的好处，有时候懒一点反而更健康、快乐！

懒一点的人不会想太多，伤脑伤神地计较一些小事很累，生活糊涂得过，反而落得一个淡然、清净、心宽。

旅游要一点

读万卷书不如行万里路，多出去走走，你会发现这个世界真的很美。美好的风景能让你忘却一切烦恼。

没有去过但又非常想去看看的地方，一定要趁早去，别犹豫。

等到晚年的时候体力就未必能跟得上你的心了。


果蔬多一点

多吃蔬菜对保护心血管和防癌很有好处，每天都应吃不少于 300 克的蔬菜，以叶菜和深色蔬菜（如深绿色、红色、橘红色、紫色等）为主。

尽可能每天吃一至两种水果。


油盐少一点

盐吃太多了会加重肾脏的负担，可能降低口腔黏膜的屏障作用，增加感冒病毒在上呼吸道生存和扩散的几率。还可能导致高血压。

烹调油应选用品质好一些的，并经常更换品种。每人每天半两油即可。

吃得杂一点

要做到科学饮食，还要食物种类还要丰富一点，荤素均衡搭配，粗细粮也要吃一些，保证身体所需的各种营养充足，品种越杂越好。


食物热一点

多吃生冷食物会影响脾胃的消化吸收，甚至造成损伤。

因此，要尽量避免吃生冷食物，在严冬更要注意。

朋友多交点

老同学、老朋友的见面机会要把握，要珍惜老兄弟、老朋友的情分，有闲喝喝茶，无事聊聊天。

也不要错过结交志趣相投的新朋友的机会，友情最可贵。


爱好广一点

拥有广泛的兴趣爱好，能够帮助你在平淡无奇的生活中找到乐趣。书画琴棋、游泳健身、太极拳、广场舞……

你完全可以自得其乐，寻觅一块可以寄情快乐的园地，栽下属于自己的风景。

凡事看开点

生活中难免出现忧愁，只要你保持乐观的心态，拥有豁达的心境，凡事看开一点，忧愁即会“烟消云散”。

所以，遇到紧急之事，要淡定；遇到为难之事，要清醒；遇到气愤之事，要想得开放得下，不生气，不找气，不发火，不急躁。

每天多笑点

俗话说，笑一笑，十年少。笑容是最好保养品，是最便宜的冻龄秘方。微笑也好，哈哈大笑也好。

精彩的人生总有精彩的理由，笑到最后的才会笑得最甜。


生活潇洒点

 

潇洒，是一种与世无争的大度，淡看过往，笑看今朝，静观花开花落，云卷云舒的惬意。

 

潇洒，是干自己喜欢的事，走自己喜欢的路，做自己喜欢做的人，放飞自己的心灵，让心底无拘无束、自由自在。

 

 


其实，幸福、健康和快乐，就是“一点”加“一点”。

记住这些，快乐多一点，健康多一点，寿命长一点！

 

 

标签： 生活(5166) 方式(18) 精优(84) 体海(82) 2019年(2) 最正确的(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8071288/
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