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《财迷》：情怀被过度消费

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2020-11-25 16:02:08

剪辑不畅，没用的剧情一大堆，剧情转折生硬，不推荐观看。《财迷》于7月25日登陆流媒体平台线上播放，采取分账票房形式赚取收益，上线4天时间，也仅仅只上线了4天时间，这部新片的分账票房出炉了，共计拿到23.3万。“开场彩蛋”，不错，本片破天荒有开场彩蛋，开场就放的东西还能叫彩蛋吗？来看看彩蛋的定义：彩蛋源自西方复活节找彩蛋的游戏，是指电影中不仔细寻觅，会被忽略的有趣细节；还有就是影片剧情结束后，在演职员表滚屏时或之后出现的电影片段（通常是一些幽默场景或是跟续集有关的情节线索）。这种在电影片尾再附加片段的手法被称为“斯丁格”（stinger）。这是一种常常被人们忽略但却是电影中出彩的部分。目的就是提高观众的观影趣味。

 

 

所以影片结束后的才叫彩蛋，本片这么急，在一开始就放出六小龄童耍棒子的画面，难道是怕本片太烂，别人坚持不到结尾看彩蛋？大家都是成年人了，情怀都是有的，但这种强制消费情怀的行为只会让人反感。本片主演四人都曾演过经典版《西游记》，对演员没有恶意，只是对影片不太苟同。

 

 

剧情：以卖菜为生的郝鲲鹏（六小龄童 饰）10年前买的股票，由2万变成了2000万，不放心钱存银行加上爱数钱的习惯，将2000万全部取回家，每天定时翻着花样数钱为乐。很快被网络公司包装成明星股神，豪宅出入，保镖随行，从此过上了大牌明星的生活。因怕被路人惦记，每天蒙面出行，反招来了小偷的跟踪。昔日好友朱首富（马德华）曾指点他买那中奖的股票，现在死缠烂打要分走一半钱，票友沙大海（刘大刚）碰瓷不断。在好友唐善曾（汪粤）的开导下，触动颇深，加上陌生人曾帮助过郝鲲鹏病重的女儿，于是他做出了惊人的决定。四人再次相聚，拿出储蓄办了个慈善基金会，捐钱帮助有困难的人。原本打算偷郝鲲鹏钱的小偷也悔过自新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财迷 (2020)

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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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