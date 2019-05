爸爸今天教你们做红薯芋圆！

心血来潮啊,其实这是我第二次做,第一次虽然也成功了,但是并没有想象中的味道,这次改进了以后,好了,味道就是鲜芋仙的芋圆味道了,超正!! 先给你们看看我煮好出来的样子 我就是随便先做几个煮来尝一下味道,够不够甜,奶味够不够,还可以哦,好了,下面正式给你们说说做法。 首先选两个红薯,挑好看的,皮看起来不烂的那种,这样削皮比较容易,而且基本上皮不烂的话,红薯也比较好。然后买一袋木薯粉,什么牌子都差不多,白砂糖,椰蓉,椰子酱,原材料就是这些。好了买好之后红薯去皮,切小块,上蒸锅,蒸10分钟的样子就熟透了,记住切小块一点,熟得快一些。蒸熟的红薯给他压成泥状,看看我做的。 蒸熟的红薯很容易弄成这样的,放点糖,喜欢甜就多一点,不那么喜欢就少一点。然后椰子酱和椰蓉加热水加糖,搅拌均匀,静止几分钟,就是要把椰子的味道烫出来,到这里为止呢,红薯泥里面加木薯粉,少量少量的加,然后搅拌均匀,因为木薯粉加多一点芋圆就更Q弹,然后上手或者还是用什么东西反正就是要搅拌到看不见白色的木薯粉末,到这一步我们加点刚做好的味道吵浓的椰子水,少少的加,不要一次加完,到时候水太多就要多加很多木薯粉,到时候味道就只有木薯粉和椰子的味道了,搅拌均匀,不能是膏状哦,要是干的状态,手捏起来不会散,然后可以成行也不粘手这样就差不多了,然后就揪一坨起来,做成芋圆的样子,就是一长条,然后用刀或者用手掰成一小节一小节的这样,然后在放点木薯粉在表面,避免芋圆粘在一起, 做成这样就完成了,接下来就可以根据自己的口味加作料煮出来就好了,对了,煮的时候,都飘起来就是好了。家里料少,一般牛奶加点糖,然后把煮好的芋圆放在里面,吃起来很不错哦!!



标签: 美食不可辜负(1)

--------------------

U and me, we shared mistery..