续貂都没人要的狗尾——《新咒怨(美版)》

今天聊聊电影《新咒怨(美版)》。

片名The Grudge (2020)，别名新美版咒怨 / 咒怨4(美版) / 怨咒(台)。

我们看影片片名就知道，本片是编剧导演尼古拉斯·佩谢拿着日本经典恐怖电影《咒怨》做了改编处理，翻拍了一部讲述美国故事的《新咒怨》。

尼古拉斯·佩谢年纪不大，兴趣爱好则集中在恐怖片范围。他担任编导的《母亲的双眼》（2016）以黑白片的形式亮相，分数还不错，IMDB6.2分，引起了观众们的一些关注。随后他的作品一部不如一部，分数稳步下降，到这部《新咒怨》时，已经达到IMDB4.2分，创下新低。

可能西方人比较直率，喜欢强烈的视觉刺激，于是在《新咒怨》中，远渡重洋的咒怨母子变成了极具美国本土特色的新时代咒怨母女。

咒怨母女俩在一所宅子里安顿下来后，马不停蹄地开始祸害人间。他们的装扮完全摈弃了原版中的惨败外表，十分入乡随俗地采用丧尸装扮，似乎不带点儿黏糊血浆和隔着屏幕都能闻见的腐臭味，就不能表明自己是鬼。

而且这对母女不仅要消灭进入过宅子的人，还要扩大业务范围，把影片中出现过的一些不是路人脸的角色也干掉，似乎还有点儿颜控。

让火焰净化一切吧。不知道片中角色是不是纳格拉罗斯的粉丝，形式逻辑超乎常人思维。

这些迷之角色遇到异常情况并不是找援助，而是自己瞎琢磨，片中都明说了FBI过几天就到，偏偏要去浪一下，殊不知知法犯法罪加一等。

老版《咒怨》里，咒怨的起源清清楚楚，伽椰子被怀疑出柜，于是很倒霉地连同儿子俊雄被她老公杀害，伽椰子死亡时的强烈怨念成为咒怨，带着俊雄开始杀人。基本作案手段就是俊雄出来吓唬人，伽椰子动手。

到了这里，小女孩的主要任务就是像个木头一样杵在那儿，似乎也不吓人，老母亲则脏兮兮地出来害人，恐怖气氛不咋地，倒是弄得到处挺脏的。

可以说《新咒怨》抛弃了老版的优点，强行采用多线叙事的手法，想要表现多段时间内的骇人惨剧。可结果只是让观众们看到了导演的叙事功力实在欠缺，几段故事罗里吧嗦地讲了一堆，实际上就是为表现一下老掉牙的吓人手法而已，和咒怨故事并无多大联系。

《新咒怨》的迷之操作让人产生疑惑，不知道这种改编翻拍有啥意义。

我记得上次看《贞子大战伽椰子》时，笑得很开心，这次看《新咒怨》困得不行，也不知道是白天太累了还是电影太催眠。失眠的朋友可以试试用本片睡前催眠，说不定有奇效。

不论是日本人改编拍摄的《贞子大战伽椰子》，还是美国人不断翻拍的美版《咒怨》《午夜凶铃》，真的希望大家不要再狗尾续貂。原版故事已经将恐怖元素发挥到极致，成为一代经典，是所有影迷心中公认的恐怖电影代表作。

后来者如果想要再在恐怖电影这块范畴内有所突破，可绝不能拿着前人的老IP翻拍一下就完事。有能力的创作者就要像温子仁一样，要么打造没有鬼怪的《电锯惊魂》系列，要么打造有鬼魂的《招魂》电影宇宙。

拿着前人经典翻拍续拍改编，从来不会有好结果。能力不足的人肯定会拍得不好，玉珠在前，被观众们无尽吐槽。有能力的人则不会选择胡改翻拍，毕竟能够把经典翻拍出新花样的人，都会选择用这些新花样另起炉灶打造自己的品牌。

续貂都没人要的狗尾，

白白被它浪费的时间。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视