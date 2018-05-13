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【揭秘古玩圈的那些“不可说…】

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2018-5-13 16:48:07

自古以来古玩圈都是最神秘的一个领域，强者如云又鱼龙混杂。有的空中高阁，有的三教九流。有人君子爱宝取之有道，有人牟取暴利搭上性命……爱奇艺之前推出的原创IP“鬼手系列”一经出世便引起广泛热议，其中“三垣五相”的设定更是让人咂舌称奇。第一部作品《鬼手传奇之寒食帖》不仅在网站评分高达7.8，更是引发舆论热议。大国小家，私仇家恨，全都汇聚在这神秘的听风瓶内。更叵测的，是人心…《鬼手传奇之听风瓶》将在爱奇艺5.15震撼上线，识别图中二维码观看预告，即刻预约，一起感受古玩界的“不可说”。

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