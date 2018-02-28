《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

很多人看完《红海行动》都说，感觉国产片一夜之间脱胎换骨了，这大概就是对电影本身的最高评价吧。......

《红海行动》改编自“也门撤侨”的真实事件，这就不可避免地拿来与去年同是撤侨题材的56亿国民大片《战狼2》相比较了。

《红海行动》和《战狼2》都是爱国主题的国产片。就个人而言，探长更愿意将《红海行动》描述为一部充满现实主义的爱国战争片，《战狼2》则是一部充满理想主义的爱国动作片。

《战狼2》是一部极具硬汉特质的直男电影，在动作与角色人物上显得略胜一筹。

精彩的打斗场景，硬汉与硬汉之间的肉搏，给观众带来发泄的快感。标签化的人物各具特色，性格鲜明，很容易被人记住。简单的故事线与势力阵营也让观众看起来直白爽快。

这种理想化的设定符合大众口味，也让那些平时并不关注的电影的人看起来毫不费力。

吴京饰演的冷锋靠着军人的使命与信念把侨胞带离危险区。过硬的专业素质和爆发的狼性使他成为几乎无敌的存在。

但激进的个人英雄主义，使人物主角光环过于耀眼，这种类似于好莱坞超级英雄大片的特质，容易让观众产生“这人怎么打不死？”的感叹。

好在影片最后的国旗护照，这些最能触动一个中国人情感爆发的点，让影片主题得到强化。这种简单粗暴的表达方式让国人一时情绪高涨，各种爱国宣言刷遍微博朋友圈，甚至连说句电影不好的话都会被怼不爱国。

作为一部电影，《战狼2》所带来的影响是前所未有的，这就是普通大众对爱国最直接的一次宣泄。

如果说《战狼2》的爱国简单粗暴，那么《红海行动》的爱国则显得更为理智含蓄，在表现战争的残酷性、真实性上则更胜一筹。

《红海行动》整体上相比《战狼2》的个人英雄主义来说，它的格局更广，没有过分的展现个人力量而是展现营救行动时的真实性。主要出镜人物们非死即伤，没有所谓的光环存在。

作为一部商业“主旋律”战争片，对战争场面的还原上都已经属于高水平。各种武器装备，弹药横飞，各种残肢断臂与炸裂的血浆，这种极具真实感的血腥场面，给人带来强烈的心理冲击。

紧凑的激战戏，全程高能，连续紧绷的两个小时让观众过足了瘾，同时也让观众略觉疲惫。

影片相对复杂的多线剧情与多方势力的掺杂，要完全看懂是真的很费脑子，但细节经得起推敲，对于追求逻辑和理性的影迷来说更容易接受，这也就是为什么《红海行动》能够依靠口碑在春节档一路逆袭的重要原因。

相比于《战狼2》高呼口号举红旗的表现手法，《红海行动》的爱国情怀更含蓄、更深沉，简单的几句台词，不必刻意就把爱国主题传达到了，这也是大多数人更为欣赏的一点。

但生于和平国家，我们看到战争残酷，看到军人的无畏，看到国家为人民所做的一切，我们爱这个国家却找不到一个情感共鸣的支撑点。

战争的残酷血腥，真实又震撼的场面，导演林超贤做到了，观众也感受到了。但电影直到结尾也没能将观众的爱国情绪爆发出来，看完总觉得还不够解气，那些压抑已久的愤慨依然还在。

两部影片无疑是国产电影对中国军人的一次成功塑造，《战狼2》更多的是去表现一种敢死敢战的个人英雄主义气概，而《红海行动》更多的是体现军人的并肩作战、团队合作的精神。一个偏向于军人本身，一个偏向于军人这个群体。

吴京用血气方刚、简单粗暴的理想主义容易引爆情绪，林超贤则用含蓄内敛、沉稳理智的现实主义更具艺术与张力。两种截然不同的爱国表达，无论是哪一种，都有其不可替代的优势，但同时也都硬得太耿直。

无论是高票房的《战狼2》还是现在口碑较好的《红海行动》，在刻画“英雄主义”的同时绝对化了对与错。或许这是当下对“英雄主义”概念的电影都有的一个弊病。

人性本身就是很复杂的东西，没有人会喜欢去做一个坏人，也没有人天生就是英雄。他们有时候也会为了自己的家庭和生活，不断奔波奋斗，甚至咬牙做着违心的事。有时候要用尊严去交换，有时候是命，还有时候是一个人的灵魂。

今年即将上映的另一部硬汉动作电影《终极代码》，或许可以给观众诠释一种不一样的英雄本色。

公元2025年,Mr.M以造福人类的名义对外界发布芯片计划，发布会遭到逃出组织的杀手Enoch破坏，不得不调动囚禁于死亡岛的萧宇来执行任务。

不甘被组织掌控，经历九死一生的“萧宇”，得知妻女已被绑为人质，他别无选择，只能再次踏上杀手之路，执行追回三块源代码芯片的任务。

而这一切的背后，却隐藏着一个关乎人类命运的阴谋......

桀骜不驯却心怀正义的他，不得不放弃自己的本心，与全世界为敌。在别人眼里，作为亡命之徒的杀手罪无可恕，但是没有人知道恶狠狠的拳头底下是怎样为家人，为自己而不怯懦的灵魂。

我们在他身上或许也能看到那个曾今为现实妥协而无奈的自己。

这是部具有一定“反英雄”情节的新中国式超级英雄电影，也是一场关于人性的救赎。

如果一天人性的善恶被抚平，人却如同被操控的傀儡般活着，这还能否被称之为人？当心怀正义的杀手为了家人的安全被迫踏上消灭正义的道路，那他究竟是善还是恶？

“正义或许会迟到，但从来不缺席。”

关于英雄，《终极代码》所要诠释的是：英雄可以是为祖国和人民舍生忘死的军人，亦可以是为守护家人不顾一切的杀手。不是所有人都能在一开始，就义无反顾地选择站在正义的一方。

一边是家人一边是心中的正义，在人性的夹缝中挣扎前行的萧宇，等待他的又将是怎样的命运......

2018敬请期待！