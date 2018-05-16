一个灭霸算什么，这些反派的表现才叫惊艳！

相信每个影迷在观看电影的过程中，或多或少都会对那些张狂而心狠手辣的反派心有余悸。

近年来，许多作品不再将反派塑造成单纯的邪恶，虽身为配角，却在有限的出场时间里，奉献了令人过目难忘的表演。而对人性的深刻挖掘，对反派角色的出色诠释，也成为寻求突破的演员证明自己的绝佳机会。

近期横扫影院的《复仇者联盟3》刷新了不少影迷的认知，因宇宙大BOSS灭霸现身，原本在漫威故事里最没存在感的反派们这次终于扬眉吐气，出尽风头。

几乎所有人都认为，这位坐拥有史以来最大规模的超级英雄当绿叶灭霸，是漫威有史以来最好的反派。

他有明确的动机，复杂的内心，步步为营克服万难，不惜付出惨痛的代价，也要完成消灭宇宙一半生命的超大使命。为了全宇宙的可持续发展，失去了一切。

灭霸的表现完全不像一个反派，倒像一个崛起的反英雄。影片最后，灭霸一个人看着日落，背影太孤寂，也许下一部会幡然醒悟也不一定，毕竟拥有时间宝石的他可以去改变任何事情。

虽然灭霸较真起来就是个强迫症，杀人只杀全宇宙的一半，只要有粉丝站定的CP必须死一个。但就偏执来说最让探长佩服的反派依旧非希斯·莱杰的小丑莫属。

在《蝙蝠侠》系列电影中，小丑作为蝙蝠侠最难挣脱的噩梦，拥有多层次的复杂性格，心理阴暗，行事乖张，毫无逻辑，令人不寒而栗。

小丑在故事中，就是一个人性的对立面的人设。他对金钱、权利等都视若无物，谈判、威胁也对他毫无作用，他只想让人间变成地狱。

凭借超高的智商、无法捉摸的思维，一次又一次的挑战正义的代表们，让他们头疼不已。也许没有他的存在，蝙蝠侠这个角色就会逊色很多。

可以说小丑这个角色成就了希斯·莱杰的传奇，也是他的不幸。小丑在电影里百般折磨蝙蝠侠，而在现实中却摧毁了希斯·莱杰本人。莱杰的英年早逝成为全世界影迷心中永远的痛！

不仅国外，在国内也有很多被塑造成功的反派，不同于偏执的是他们趋于现实的无奈，令人忍不住为他们感到同情与惋惜。

这两年无论是在《绣春刀》里亦正亦邪的丁修一句：“这个人可是我的挚爱亲朋，手足兄弟啊，得加钱。”

还是《解救吴先生》里的绑匪张华，鹰一样敏锐的眼神，狼一般灵敏的嗅觉，给人的感觉总像一头蛰伏已久随时能够将猎物撕碎的野兽，但影片末尾又显现出一丝的人情味，竟让人觉得有几分魅力在其中。

还有去年被奉为神剧之一的《人民的名义》，剧中的反派们也贡献了不少精彩的表演，其中堪称爆发式表演的反派赵德汗。

虽然出场时间仅仅在前两集，但却给《人民的名义》定下了基调，后面无论吴刚饰演的达康书记、张志坚的高育良还是许亚军饰演的祁同伟，再怎么飚戏也不如侯勇前两集的爆发。

从从最初义正言辞地表示自己平时清贫，根本不可能和贪污腐败有什么关系，再到后来一步步被陆毅抓住把柄，心态崩溃连走路腿都软了。

整个过程特别有层次感 ，而他一句“穷怕了”，又让观众对这个人物多了一丝同情与惋惜，好不容易从贫穷的农村爬出来，走上仕途，因扛不住权钱的诱惑，冒着危险受贿而来的钱，结果却一分没敢花。

这种戏剧性与讽刺，侯勇将赵德汉这名贪官的形象演绎到了极致。

这是近两年里被塑造的成功反派，在以前那个港片盛行的年代，反派也是那种能够触动人心的存在。

还记得《无间道》里的刘建明，年少无知时加入了黑社会，后来接受黑社会大哥韩琛的指示加入了警队做卧底。

刘德华和梁朝伟在《无间道》里的造型很有趣，西装笔挺的刘德华是黑帮份子，而留着小胡子的梁朝伟反而是警察。

没经历过绝望的人，怎么会珍惜希望呢。

片中刘建明最后想要做一名好人，但他却因此充满了无奈与彷徨，最终他走向了人格的分裂。在无间的黑与白中，很难做出自己正确的选择，这是人生最痛苦的时刻。

有时候使人感动的不是大人物的一举一动，而是小人物内心的挣扎。

想成为一个真正的好人，但是过去的一切并不能抹去，人生就是这么无奈，并不是所有的人都能在一开始就义无反顾地选择站在正义的一方。

就像今年即将上映的电影《终极代码》里，男主萧宇（吴治廷饰）从小被当做实验品受尽折磨，后被杀手组织训练成顶尖杀手。

当他拥有足够能力摆脱掌控时，却又被名为亲情的枷锁困住，成为对抗正义的致命武器。

他的人生从来都不是自己所能选择的，即使心怀正义也要为了妻女安危隐忍克制。

《终极代码》是一部具有一定“反英雄”情节的硬汉电影，用热血的动作元素与暴力的视觉效果夺人眼球，片中为配合戏里剧情而设计的飞车、打斗、爆炸之类的戏码轮番上演。

或许在别人眼里，作为亡命之徒的杀手罪无可恕，但是没有人知道恶狠狠的拳头底下是怎样为家人，为自己而不怯懦的灵魂。

杀手作为电影里常见的边缘人题材，特殊环境里人性的变化更有一些发人深思的东西存在。

在这座名为人性的牢笼里，各方势力为了自己的目的相互厮杀，这群人很难说有真正意义上的对错，他们只是从自己的利益和价值观出发选择和改变自己的立场。

当然，免不了的，有些人会在这个过程中付出惨痛的代价。

在影视史上，给你留下最深刻印象的反派还有谁呢，快来留言与大家一起分享吧，记得带上影片名字哦~~