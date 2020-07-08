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抵达之谜怎么投1？还有份额吗？主演是谁

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2020-7-8 19:58:14

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   《抵达之谜》是由宋文执导，谢飞监制，李现、董博睿、顾璇主演的电影，影片讲述了上世纪九十年代四个青年在一起少女失踪案中，经历恐惧、挣扎与妥协，导致四人关系分崩离析，最终步入伪善的成人世界的故事。

   宋文是FIRST青年电影展创始人，这部《抵达之谜》是其导演处女作，花了不小心血。该片201810月份曾在釜山电影节首映，评价还挺不错，口碑方面应该稳了！

  2019年暑期档李现和杨紫合作的《亲爱的，热爱的》持续热播，李现一跃成为了很多粉丝心目中的男友，堪称今年人气最火爆的男星之一。

 电影《抵达之谜》讲述几个学生在校园里虚度着大把芳华。小龙和方圆一起爱上了美丽的女孩冬冬（顾璇饰）。四人偷轮船汽油卖钱的事暴露被寻仇上门，冬冬也因而奥秘失踪，几人从此各奔前程。时隔多年，只有小龙还顽固地要为下落不明的冬冬讨个说法。聚会上，步入中年的四人回想往昔，小龙却忽然逼大四说出冬冬失踪的本相，被尘封的本相，令他们永久无法抵达自己的心里。

 

 电影《抵达之谜》已成功在釜山国际电影节、中国金鸡百花电影节、北京国际电影节、伊朗曙光旬国际电影节、伊斯坦布尔罪与罚国际电影节等多个电影节进行展映，并获得了海内外观众的一致好评。

 

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