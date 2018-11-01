《西虹市首富》：富豪的人性

一部爆笑爽片。西虹市丙级球队大翔队的守门员王多鱼（沈腾 饰）因比赛失利被教练开除，一筹莫展之际王多鱼突然收到神秘人士金老板（张晨光 饰）的邀请，被告知自己竟然是台湾保险大亨王老太爷（李立群 饰）的唯一继承人，他是他二爷，遗产高达三百亿！但是王老太爷给出了一个非常奇葩的条件，那就是要求王多鱼在一个月内花光十亿，还不能告诉身边人，否则失去继承权。王多鱼毫不犹豫签下了“军令状”，与好友庄强（张一鸣 饰）以及财务夏竹（宋芸桦 饰）一起开启了“挥金之旅”，即将成为西虹市首富的王多鱼，第一次感受到了做富人的快乐，同时也发现想要挥金如土实在没有那么简单！



花重金请恒大踢球，与巴菲特共进午餐，胡乱投资烂项目，利用喜欢夏竹来烧钱，最终弄巧成拙，又赚了十亿。王多鱼的情急之下，对市民们推出脂肪险，掀起了全民健身的热潮，他的二十亿就快要花完，完成任务。这时候与他经常相处，监督他的财务夏竹被绑架，要求1000万的赎金。此时陷入两难，如果跟金先生借钱救夏竹，他的挑战失败，三百万泡汤，如果不救夏竹，可以继承。在金钱和人性面前，王多鱼痛苦地选择了夏竹。

殊不知，这才是二爷对他真正的考验，只有选择人性，才能真正地得到三百亿。