先扬后抑,总体积极——《无耻家庭第9季》 今天聊聊美剧《无耻家庭第9季》。 片名 Shameless Season 9(2019)。 Showtime电视台(Showtime Networks Inc. )是美国娱乐时间电视网,是一个和HBO电视台一较高下的收费电视台,与大搞黄暴HBO不同,Showtime在前卫另类方面走得更为激进。 美版《无耻家庭》翻拍自英剧,翻拍后好评如潮,逐渐成为了Showtime的台柱子。在最近《国土安全》完结后,《无耻家庭》将独自挑起大梁。在演员优秀演绎和编导出色编排下,生活在贫民区的Gallagher一家牵动着无数观众的心。 这季的整体感受是先扬后抑,总体积极。 心情不好的时候就看《无耻家庭》,十分治愈,可以随着Gallagher一家尽情释放情绪。毕竟Gallagher一家在南区都能活得下去,我们有什么理由不好好生活。 这季依旧是单元剧的形式,贯穿整季的主线就是Gallagher一家的成长。他们的成长是一种肉眼可见、痛苦、快速成长。 大姐菲欧娜从十几岁开始就担负起一个庞大家庭,尽心尽力拉扯起一大帮子兄弟姐妹的成长。走过九年时间,兄弟姐妹们终于长大成人,也到了放手的时候了。 老二利普放弃了一个又一个改变命运的机会,以自我毁灭的方式报复弗兰克,到如今他终于选择不再胡来,变得有责任感、越来越靠谱。 老三伊恩直面自己的躁动症,不再躲在LGBT群体的幌子背后,不再用“基稣”做自己的挡箭牌,勇敢地面对当初冲动,选择承担后果,入狱后戏份大减。 老四黛比居然是他们家第一个有孩子的人,可是这么多年来她自己还是个孩子,除了混吃等死就是无病呻吟,一直没有想明白自己的方向,在第九季里她主动接过菲欧娜的责任,开始向成年人转变。 老五卡尔当年霸气拯救一家人的样子成为永久的光辉时刻,随后的接连打击又让他迷失。西点军校拒收、女友抛弃、学业中断,卡尔似乎准备向Gallagher认命。好在有一个真女人Kelly把他打醒,卡尔又滚回去读书了。 老幺利亚姆从当年蹒跚学步的婴儿长成小学生了,他继承了弗兰克聪明的头脑,小小年纪展露出非凡社交能力,生理成长和心理成长都很迅速。希望他能打破Gallagher家的魔咒,不要被贫民区文化和黑人文化搞废。 《无耻家庭》唯一不变的还是全剧的灵魂人物弗兰克。 弗兰克原本也是一名高材生,三观正确理论扎实,当初为了爱人而自甘堕落。每次他发表演说时,都是话糙理不糙,极为打动人,观众们可以从他身上看到蕴藏的力量。 在弗兰克身上集中表现了编导们对美国精英政治一套的嘲讽。一群屁民选举恋童癖议员,居然大获成功,把政治游戏玩得溜溜的,普选宛如一场闹剧。 少数精英分子把绝大部分人困死在一小片泥潭,想逃离泥潭的人都会被泥潭吸回去。弗兰克早早就认识到这一点,他可以凭借自己头脑混入中产阶级,但当年为了爱情他毅然决然转投贫民窟。随后他发现凭着自己的头脑可以把这些傻帽们玩的团团转,自己不需要努力就可以每天混吃等死,这更进一步促使了他堕落。 灯塔国统治阶级控制民主的方法十分简单,通过美元和军事霸权从全世界人民身上吸血,随后向底层人士投放便宜低廉的生活用品和易于获取的快乐方式。 他们从来就不知道浪费是什么意思,高热量高脂肪高糖分食品管够,水电煤气随便造。快乐方式更是简单粗暴,酒精、药品、毒品、性都是他们可以轻松获取的玩意儿,只要沾上之后很难脱离。 大环境就是要让他们堕落,南区只是其中一个缩影。一个接一个Gallagher家的孩子证明了这一点,从老弗兰克到菲欧娜、利普,没有人能够逃离精心设计的陷阱。 Gallagher一家为代表的穷人被精英分子设定的规则全方位欺压,玩得团团转,每天都有不同的惨法。比如南区穷人成了过期饮料的销售对象,甚至乐此不疲;菲欧娜被虐得不成人形,惨无人道;一个接一个陷入未婚生子、酗酒吸毒旋涡…… 分久必合合久必分,《无耻家庭》的角色们在戏里戏外都在成长。观众们也乐于看到他们的成长。 就像这次大姐菲欧娜的离开一样,纵有万般不舍,心里更多的还是祝福。其实菲欧娜早早就可以离开这个吃人的环境,远走高飞,另谋出路。但是对家人的羁绊和对兄弟姐妹们的责任让菲欧娜一次又一次回到这个烂得稀碎的家。当小弟小妹们一个个长大成人,菲欧娜终于有了离开的底气。 其实关于大姐菲欧娜的离开,熟悉美剧的观众应该早有预感。 在2016年时,有这样一则新闻《〈无耻家庭〉Fiona扮演者要求平等工资》。当时就有预感菲欧娜会离开本剧。 新闻写到:“根据HollywoodReporter报道,美剧《无耻家庭Shameless》中大姐Fiona的饰演者艾米·罗森目前向剧组申请加薪,并且这件纠纷导致Showtime目前仍未能签约这部剧的下一季(第八季)。据报道,罗森要求自己应该与此剧的另一位主演威廉姆·H·梅西有相同的薪酬,甚至应该高于他。据说梅西一直以来是剧中薪酬最高的人,并且最近还得到了加薪,可能由于此剧的主演阵容中,他名声较高,曾获奥斯卡,金球奖,艾美奖等多个奖项提名。如果她的涨薪申请成功,可能其他主演也会效仿;如果失败了,她可能会退出这部剧。” 在2018年时,埃米·罗森在个人主页上宣布,她将在Showtime电视台播出第9季之后离开。最新动态就是去美剧《摩登情爱》担任导演。 另外在第九季中,Ian的戏份大幅减少也有预示。2019年的消息称:“美剧《无耻家庭》将拍第十季,大姐与老三宣布退出。” 老三Ian卡梅隆·莫纳汉在媒体上分享了几张合照,并表示“自己演这部剧已经十年了,刚开拍的时候才15岁,现在年龄和性格都成长了,很幸运能跟这部剧一起成长,体验了那么多第一次,成长为一名演员,一名职业人士,一个成人。” 卡梅隆·莫纳汉在《哥谭》里的精彩表现让人看到了不一样的没有版权的小丑。戏路既然已经拓宽,那就没有必要还不断重复原有的角色,这样并不利于出演新角色。 三观正确弗兰克毁人不倦, 远走高飞菲欧娜一路走好。 点击这里: 近期影视推荐

