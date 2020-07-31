新婚燕尔，苦中作乐——《无耻家庭第10季》

今天聊聊美剧《无耻家庭第10季》。

片名 Shameless Season 10(2019)。

这一季最大的变化就是大姐菲欧娜的离开。

早在2018年时，菲欧娜扮演者埃米·罗森就在个人主页上宣布将在第9季之后离开。这一走就是诀别，第十季的片头也与时俱进删掉了菲欧娜的镜头，小黛比改换成了小利亚姆……

看了十年，观众们自然会对Gallagher一家、Kevin/Veronica一家产生特殊感情。表面看起来《无耻家庭》是Gallagher一家人的各种无下限行径，每一集都会有新麻烦，实际上《无耻家庭》讲的是美国底层人民的普遍情况，只是将多个家庭可能遭遇的不幸集中到这倒霉催的一家人身上。

有时候我们也希望Gallagher一家人能够好好的，遇到点好事、做点好事。可是处于被剥削的底层，Gallagher一家子不是在找麻烦，就是在被麻烦找。在阳光照不到的南区，所有游走在违法犯罪边缘的事情都可以和Gallagher一家沾上边。

菲欧娜离开后，伊恩强势回归。伊恩也让这一季成为有史以来最甜的一季。

伊恩扮演者卡梅隆·莫纳汉在第九季时，曾中途退出了《无耻家庭》一段时间，第十季又重新回归了。回归后的卡梅隆·莫纳汉表示：“像角色进入的新方向一样，我希望看到他在家庭中担任更多的领导角色，并照顾自己和其他人。这对从监狱出来的人来说很困难。”

伊恩除了本人回归，还带着米奇Mickey回归，大家心心念念的“Gallavich”合体终于成为现实。

Gallavich的婚礼让人笑中带泪。十年了，终于能够在《无耻家庭》中看到一场顺利完成的婚礼。力排众议，不畏别人异样目光，坚定地和另一半走到最后，这绝对是纯爷们才能干的事情。

甜的还有利普和卡尔。

利普的甜度虽然低了些，但好歹也算终为人父，整个人的责任感变得不同。

卡尔本身就是南区小霸王，身上的男子气概很容易吸引到异性。相同之处就是他们都很容易吸引神经病，越是疯狂的人越是容易被Gallagher家吸引。

渐渐长大的利亚姆也开始崭露头角，身上强大的Gallagher基因开始显现。

利亚姆在第十季有过多次精彩操作，但我并不看好他的发展，只要想虐他，编剧有一万种方法让利亚姆变成废柴。

利亚姆身上担负着表现美国社会割裂的重任，后续表现值得期待。

弗兰克是《无耻家庭》的绝对主角、核心人物。

当初大姐菲欧娜闹着要同工同酬，结果把自己闹离开了，最后还是剩下弗兰克作为《无耻家庭》的最强王者。弗兰克一直很清楚自己身上的责任，但当年选择了和疯婆子在一起，就很坚定地选择了一条不负责任的道路走到黑。这成了他表达对莫妮卡爱情和对社会不公抗议的特有方式。

弗兰克对子女们不管不顾，也不会不干预子女们的选择，尊重每个人的选择，在必要的时候又会像人生导师一样给出建议。他不是一个称职的父亲，但也不是最差的父亲。你看弗兰克对好基友的关爱，就知道他是一个有情有义的汉子，只是愿意和不愿意表达。

眼看着演员威廉姆·H·梅西年纪也不小了，到了古稀之年，真不知道他还能这样折腾几年。希望《无耻家庭》能够保持高收视率和高人气，说不定我们能够在未来看到《无耻家庭》前传，看看弗兰克这位当年天之骄子如何为爱堕落成这副鬼样子的。

甜如Gallavinch新婚燕尔，

丧如Frank苦中作乐。

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