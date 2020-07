新婚燕尔,苦中作乐——《无耻家庭第10季》 今天聊聊美剧《无耻家庭第10季》。 片名 Shameless Season 10(2019)。 这一季最大的变化就是大姐菲欧娜的离开。 早在2018年时,菲欧娜扮演者埃米·罗森就在个人主页上宣布将在第9季之后离开。这一走就是诀别,第十季的片头也与时俱进删掉了菲欧娜的镜头,小黛比改换成了小利亚姆…… 看了十年,观众们自然会对Gallagher一家、Kevin/Veronica一家产生特殊感情。表面看起来《无耻家庭》是Gallagher一家人的各种无下限行径,每一集都会有新麻烦,实际上《无耻家庭》讲的是美国底层人民的普遍情况,只是将多个家庭可能遭遇的不幸集中到这倒霉催的一家人身上。 有时候我们也希望Gallagher一家人能够好好的,遇到点好事、做点好事。可是处于被剥削的底层,Gallagher一家子不是在找麻烦,就是在被麻烦找。在阳光照不到的南区,所有游走在违法犯罪边缘的事情都可以和Gallagher一家沾上边。 菲欧娜离开后,伊恩强势回归。伊恩也让这一季成为有史以来最甜的一季。 伊恩扮演者卡梅隆·莫纳汉在第九季时,曾中途退出了《无耻家庭》一段时间,第十季又重新回归了。回归后的卡梅隆·莫纳汉表示:“像角色进入的新方向一样,我希望看到他在家庭中担任更多的领导角色,并照顾自己和其他人。这对从监狱出来的人来说很困难。” 伊恩除了本人回归,还带着米奇Mickey回归,大家心心念念的“Gallavich”合体终于成为现实。 Gallavich的婚礼让人笑中带泪。十年了,终于能够在《无耻家庭》中看到一场顺利完成的婚礼。力排众议,不畏别人异样目光,坚定地和另一半走到最后,这绝对是纯爷们才能干的事情。 甜的还有利普和卡尔。 利普的甜度虽然低了些,但好歹也算终为人父,整个人的责任感变得不同。 卡尔本身就是南区小霸王,身上的男子气概很容易吸引到异性。相同之处就是他们都很容易吸引神经病,越是疯狂的人越是容易被Gallagher家吸引。 渐渐长大的利亚姆也开始崭露头角,身上强大的Gallagher基因开始显现。 利亚姆在第十季有过多次精彩操作,但我并不看好他的发展,只要想虐他,编剧有一万种方法让利亚姆变成废柴。 利亚姆身上担负着表现美国社会割裂的重任,后续表现值得期待。 弗兰克是《无耻家庭》的绝对主角、核心人物。 当初大姐菲欧娜闹着要同工同酬,结果把自己闹离开了,最后还是剩下弗兰克作为《无耻家庭》的最强王者。弗兰克一直很清楚自己身上的责任,但当年选择了和疯婆子在一起,就很坚定地选择了一条不负责任的道路走到黑。这成了他表达对莫妮卡爱情和对社会不公抗议的特有方式。 弗兰克对子女们不管不顾,也不会不干预子女们的选择,尊重每个人的选择,在必要的时候又会像人生导师一样给出建议。他不是一个称职的父亲,但也不是最差的父亲。你看弗兰克对好基友的关爱,就知道他是一个有情有义的汉子,只是愿意和不愿意表达。 眼看着演员威廉姆·H·梅西年纪也不小了,到了古稀之年,真不知道他还能这样折腾几年。希望《无耻家庭》能够保持高收视率和高人气,说不定我们能够在未来看到《无耻家庭》前传,看看弗兰克这位当年天之骄子如何为爱堕落成这副鬼样子的。 甜如Gallavinch新婚燕尔, 丧如Frank苦中作乐。 点击这里: 近期影视推荐

