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缺乏逻辑——《为爱叛逆》

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2017-12-25 21:08:39

缺乏逻辑——《为爱叛逆》

《为爱叛逆》片名Baaghi: A Rebel For Love(2016)，别名反叛者。

 

印度爱情动作片。本片围绕爱情，三位主角用动作戏打出一条剧情。男主角是一个喜欢打架的混混，他父亲去世后将他托付给开武术学校的老友，希望老友能帮这个倒霉孩子学点好。女主角是一个傻白甜，认识了坏坏的男主角后，芳心被俘，俩人开始幽会，并私定终身。男二号负责当反派，一心想要获得女主角芳心，却总不能如愿。

 

影片为了让反派黑化，真是煞费苦心。原本反派是一个武术学校老教头的儿子，家里还有数百亿的产业，完全是按照霸道总裁的设定来玩，然后反派看上了对他毫无好感的女主角。反派的征服欲被撩了起来，一定要把女主角弄到手。偏偏女主角不喜欢他，反派用金钱征服了女主角的父母，却依旧得不到女主角的青睐。剧情发展至此，反派都是很正常的人，一个为夺得爱情而大把撒钱的土豪范，但后面的黑化就显得很刻意。反派父亲希望儿子能够通过正当竞争获得爱情，于是反派就把父亲毒死了。然后反派更进一步，绑架了女主角，想要干掉男主角。反派至此彻底发展成脑残，在做作的剧情下，显得做事毫无章法逻辑可言。

 

说实话，男女主角能够走到一起，完全是印度歌舞的作用。本片和我们印象中的印度电影一样，随时随地就可以来一段尬舞。一段尬舞后，男女主角相识相恋，又一段尬舞后，男女主角爱得如漆似胶，有一段尬舞后，闹分手多年死不见面的男女主角和好了……在尬舞中，男女主角走向最后的生命大和谐，我感觉印度的尬舞就像老美电影中的酒吧一样，在酒吧里，男女主角互看一眼，下一秒就开始滚床单，中间省略的剧情可以让单身狗们产生无尽的学习欲望。

 

本片的剧情全是按照套路来，演了前面就能猜到后面的发展，而且基本都能猜对。反派一个眼神就表明下一秒要黑化，男女主角一个对眼就知道下一秒要抱在一起，配角一个眼神就知道要耍宝……说真的，本片并不能给人带来惊喜。

 

可能印度电影为了做到政治正确，黑中国成为日常了吧。片中提到中国的地方，不是当反派打手，就是给印度功夫，如果印度有功夫的话，做垫脚石。片中最后一段打斗，男主角一路杀上楼顶，颇有《突袭》的影子，但打斗的动作过于花哨，加上男主角有溜肩，动作戏的可看性大打折扣。

 

淋雨是小，湿身是大，

缺乏逻辑，全是套路。

 

 

 

 

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标签： 爱情(7422) 剧情片(2828) 动作片(1246) 印度(218)

5.8 

为爱叛逆 (2016)

影评(3)

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为爱叛逆/Baaghi(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8026219/
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