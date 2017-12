缺乏逻辑 ——《为爱叛逆》 《为爱叛逆》片名 Baaghi: A Rebel For Love(2016),别名反叛者。 印度爱情动作片。本片围绕爱情,三位主角用动作戏打出一条剧情。男主角是一个喜欢打架的混混,他父亲去世后将他托付给开武术学校的老友,希望老友能帮这个倒霉孩子学点好。女主角是一个傻白甜,认识了坏坏的男主角后,芳心被俘,俩人开始幽会,并私定终身。男二号负责当反派,一心想要获得女主角芳心,却总不能如愿。 影片为了让反派黑化,真是煞费苦心。原本反派是一个武术学校老教头的儿子,家里还有数百亿的产业,完全是按照霸道总裁的设定来玩,然后反派看上了对他毫无好感的女主角。反派的征服欲被撩了起来,一定要把女主角弄到手。偏偏女主角不喜欢他,反派用金钱征服了女主角的父母,却依旧得不到女主角的青睐。剧情发展至此,反派都是很正常的人,一个为夺得爱情而大把撒钱的土豪范,但后面的黑化就显得很刻意。反派父亲希望儿子能够通过正当竞争获得爱情,于是反派就把父亲毒死了。然后反派更进一步,绑架了女主角,想要干掉男主角。反派至此彻底发展成脑残,在做作的剧情下,显得做事毫无章法逻辑可言。 说实话,男女主角能够走到一起,完全是印度歌舞的作用。本片和我们印象中的印度电影一样,随时随地就可以来一段尬舞。一段尬舞后,男女主角相识相恋,又一段尬舞后,男女主角爱得如漆似胶,有一段尬舞后,闹分手多年死不见面的男女主角和好了 ……在尬舞中,男女主角走向最后的生命大和谐,我感觉印度的尬舞就像老美电影中的酒吧一样,在酒吧里,男女主角互看一眼,下一秒就开始滚床单,中间省略的剧情可以让单身狗们产生无尽的学习欲望。 本片的剧情全是按照套路来,演了前面就能猜到后面的发展,而且基本都能猜对。反派一个眼神就表明下一秒要黑化,男女主角一个对眼就知道下一秒要抱在一起,配角一个眼神就知道要耍宝 ……说真的,本片并不能给人带来惊喜。 可能印度电影为了做到政治正确,黑中国成为日常了吧。片中提到中国的地方,不是当反派打手,就是给印度功夫,如果印度有功夫的话,做垫脚石。片中最后一段打斗,男主角一路杀上楼顶,颇有《突袭》的影子,但打斗的动作过于花哨,加上男主角有溜肩,动作戏的可看性大打折扣。 淋雨是小,湿身是大, 缺乏逻辑,全是套路。 上一页12下一页

