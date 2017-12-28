网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影短评文轩亭>>重启失败——《新尸骨无存》

重启失败——《新尸骨无存》

加入收藏

2017-12-28 17:30:55

重启失败——《新尸骨无存》

《新尸骨无存》片名Cabin Fever(2016)。

 

美国B级片，翻拍自2002年的老版《尸骨无存》。

 

其实新版和老版相隔的年代也并不久远，新版的剧情甚至细节都是按照老版的来拍，除了画面清晰度有所提高外，我真心弄不懂翻拍的意义在哪里。

 

Cabin Fever 顾名思义，小木屋里发热。从片名就可以知道，剧情大概就是一群人在小木屋里得了发热病。要实现尸骨无存的话，这个病可要有点厉害才行。

 

剧情不需要重复，基本没有剧情。无非就是按照B级片的套路来，一群年轻人本着怎么作死怎么来的原则，往深山老林里面钻，遇到突发事件立马慌了神，各种猪队友轮番上阵，就是不能好好的实行自救和他救，作到最后全部死了。

 

按着片中的症状，他们染上的应该是一种强力噬肉菌，感染了噬肉菌后，早期病征和流感相似，正好点题Fever，片中的小年轻们各种头疼发热、肌肉酸痛。紧接着噬肉菌就显示威力了，患者的伤口愈发严重，体温不断升高，肌肉和身体机能受到破坏，皮肤和肌肉开始成片的掉落，样子甚是恐怖。

 

得了病要干嘛？上医院看病。但这是电影，于是这些倒霉孩子按照B级片的套路，自己吓唬自己，再来有病乱投医，和当地百姓闹得很不愉快。明知是水体传播，他们偏偏要洗澡，明知是体液传播，他们偏偏要做爱，明知野狗身上带病，他们偏偏要打狗……一群人拦不住的各种作死，为了剧情需要，反正到最后大家都“尸骨无存”，正常人的做法一概不做，让人看着很无语。

 

影片想走血腥路线，却又不如《致命弯道》血腥的彻底，想走传染病路线，却又不如《传染病》理性的到位，时隔十多年重启仅仅是将老版换了个演员而已，拍出的片子还不如老版，比较失败。影片最后还留了一个伏笔，看样子要拍续集。重启失败一部还不够，导演有将老三部曲全部重启失败一遍，真是细思恐极。

 

 

上一页12

标签： 美国(7897) 惊悚(3165) 血腥(506) 恐怖(2414) 小成本(1253)

5.1 

新尸骨无存 (2016)

影评(1)

收藏(42)

新尸骨无存/Cabin Fever(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8026528/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影短评文轩亭 13727

RSS订阅

电影短评文轩亭

4455名成员6417个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:20分

 