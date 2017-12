重启失败 ——《新尸骨无存》 《新尸骨无存》片名 Cabin Fever(2016)。 美国 B级片,翻拍自2002年的老版《尸骨无存》。 其实新版和老版相隔的年代也并不久远,新版的剧情甚至细节都是按照老版的来拍,除了画面清晰度有所提高外,我真心弄不懂翻拍的意义在哪里。 Cabin Fever 顾名思义,小木屋里发热。从片名就可以知道,剧情大概就是一群人在小木屋里得了发热病。要实现尸骨无存的话,这个病可要有点厉害才行。 剧情不需要重复,基本没有剧情。无非就是按照 B级片的套路来,一群年轻人本着怎么作死怎么来的原则,往深山老林里面钻,遇到突发事件立马慌了神,各种猪队友轮番上阵,就是不能好好的实行自救和他救,作到最后全部死了。 按着片中的症状,他们染上的应该是一种强力噬肉菌,感染了噬肉菌后,早期病征和流感相似,正好点题 Fever,片中的小年轻们各种头疼发热、肌肉酸痛。紧接着噬肉菌就显示威力了,患者的伤口愈发严重,体温不断升高,肌肉和身体机能受到破坏,皮肤和肌肉开始成片的掉落,样子甚是恐怖。 得了病要干嘛?上医院看病。但这是电影,于是这些倒霉孩子按照 B级片的套路,自己吓唬自己,再来有病乱投医,和当地百姓闹得很不愉快。明知是水体传播,他们偏偏要洗澡,明知是体液传播,他们偏偏要做爱,明知野狗身上带病,他们偏偏要打狗……一群人拦不住的各种作死,为了剧情需要,反正到最后大家都“尸骨无存”,正常人的做法一概不做,让人看着很无语。 影片想走血腥路线,却又不如《致命弯道》血腥的彻底,想走传染病路线,却又不如《传染病》理性的到位,时隔十多年重启仅仅是将老版换了个演员而已,拍出的片子还不如老版,比较失败。影片最后还留了一个伏笔,看样子要拍续集。重启失败一部还不够,导演有将老三部曲全部重启失败一遍,真是细思恐极。 上一页12下一页

标签: 美国(7897) 惊悚(3165) 血腥(506) 恐怖(2414) 小成本(1253)

