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冤家聚头——《刑警兄弟》

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2017-12-30 20:30:04

冤家聚头——《刑警兄弟》

《刑警兄弟》片名Buddy Cops(2016)，别名神兽刑警。

中国香港喜剧电影。

 

电影按照欢喜冤家的套路来拍。一对男主角陈见飞和Johnny均来自单亲家庭，是异父异母的兄弟，原本陈见飞和Johnny俩人都是犯错被贬的警察，相看两不爽，当他们的父母看对眼决定结婚，陈见飞和Johnny也成了兄弟俩。

 

除了这一对欢喜冤家，还有陈见飞、Johnny和各自的女友，陈见飞的女友贝茜超级粘人，陈见飞一开始并不是很喜欢她，但随着共患难后，开始爱上她了，Johnny的女友小公举则是一个鼻子特灵光的龅牙妹，Johnny也是一开始不喜欢她，随着共患难，也开始爱上她了。

 

影片通过先期营造角色之间的水火不容，再通过共患难完成冤家聚头，通过性格差异和剧情编排，形成反差效果，想以此实现笑果。但这种套路用的太多了，看到几个演员成对的出现，就知道后面的发展，剧情没有惊喜，表演也是简单的标签化。如果能够加入一些阴差阳错的黑色幽默，影片的深度会有所提升。

 

影片号称是喜剧，但喜剧的段落并不多。片中只有揶揄贝茜的一段能让我感到有趣，当男人对身边这个控制欲极强的女人产生恐惧感，而又因为爱情不能离开她时，这种爱恨交织的感觉才是最有趣的。

 

没笑点没深度。

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标签： 喜剧(4078) 中国(2937) 香港(1784) 小成本(1255)

5.2 

刑警兄弟 (2016)

影评(14)

收藏(358)

刑警兄弟/Buddy Cops(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8026744/
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