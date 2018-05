活着——《佛罗里达乐园》 **《佛罗里达乐园》片名The Florida Project (2017),别名迪士尼的夏天(台)/欢迎光临奇幻城堡(台)/欢迎光临梦幻乐园/佛罗里达公租乐事/佛罗里达廉租房/佛罗里达项目/佛罗里达计划。 美国小成本独立电影,导演肖恩·贝克 Sean Baker着眼迪斯尼世界旁边的贫民窟,通过质朴的镜头和朴素的表演展现最底层的米国人民。 这座廉价的社区汽车旅馆名叫“魔法城堡”,旁边就是世界著名最大的迪斯尼世界——佛罗里达州奥兰多的华特迪士尼乐园,而这里只是刷着紫色涂料的廉价旅店。一如闹市中的九龙城寨,贫穷人群集聚在此,魔法城堡里也是有泪有笑,三教九流各色人群混杂,影片着眼年轻的单亲妈妈Halley,还有她的孩子Moonee,讲了她们的一段生活。 影片时长将近两小时,这段时间里大部分时间都是几个熊孩子到处搞破坏,疯跑玩耍。明明是充满童真的电影,我却看得无比压抑。熊孩子们自幼缺少管教,终日四处破坏,打发无聊时光,丝毫不顾及别人的感受,也从不考虑自己的未来,他们和他们的家长一样,每天混吃等死,能混一天是一天。 片中的角色各有各的不幸,不幸是由主观和客观共同造成的,其实如果她们肯吃吃苦、努努力,日子未必会这么惨。可能低保措施太好,反而会挫伤她们的动力。 单亲妈妈Halley本身就是一名问题少女,浑身花花绿绿的纹身,一头原谅色的长发,嘴唇上还打着唇钉,似乎她的叛逆劲儿还没过去。她有过前科,找不到工作,吃饭问题都要依靠餐厅打工的同伴打包剩菜剩饭,坑蒙拐骗穷尽办法凑齐房租,走投无路甚至发布招嫖广告卖身筹钱。就是这样一个自己都过不好的人,还拖着一个拖油瓶Moonee,连自己都过不好的人,叫人如何想象她带孩子。 事实也是这样,Halley带孩子带的很差,Moonee的教育成人成长满满的都是问题,而唯一值得称道的就是Halley对Moonee的真爱。不管Halley自己过得多么惨多么不堪,她依旧坚持给Moonee一个充满乐趣的童年。Halley会带着Moonee看最美的夕阳西下,陪她一起淋雨,陪她一起戏水,用不多的零钱带Moonee吃自助早餐。喜剧的核心是悲剧,在这个乐园里,大人们只会看到了核心,熊孩子们装点出的喜庆外衣,显得透明又脆弱。 “这才叫生活,比环游世界还棒!就算环游世界,也吃不到这么多东西!”Moonee大快朵颐眉飞色舞时,Halley也流露出不多见的舒坦表情。 导演力求原汁原味地表现故事,选用的基本都是非专业演员出演,Halley的扮演者是导演在instgram上发现的小网红,几个熊孩子小演员也都是非专业演员,她们在镜头前毫不生涩,十分自然。这也是影片能够打动人的一个关键要素。 “魔法城堡”既然叫做城堡,怎么会少得了骑士。这里的骑士就是旅店经理Bobby,全片唯一一个专业演员威廉·达福 Willem Dafoe,他也凭借本片提名奥斯卡最佳男配角。Bobby职务叫做旅店经理,实在是旅店的全勤杂工,啥活都要干,收房租、修洗衣机、刷新墙面、旅店保安,一人负责了整个旅店所有大小事务。也正是这个Bobby,让旅店有了人情味。他在这一票带着拖油瓶的单亲妈妈中,充当保护者,帮助她们遮挡了许许多多的麻烦,但也只能做到这样了,骑士只能守护一时,走到最后还是要靠自己。 现实很骨感, 活着有点惨。

