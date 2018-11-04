“毒液”来源和历代宿主

漫画粉丝们等待已久的漫改大作《毒液：致命守护者》就要在11月9日登陆内地院线了。作为在索尼电影中第二次登场的“蜘蛛侠最强劲敌”，这个有点话痨又丑又萌的反英雄到底有着怎样的来历，又曾经有哪些我们熟知的漫画角色曾经成为过毒液呢？

毒液（Venom）是漫威漫画旗下反英雄，初次登场于《蜘蛛侠之网》（Web of Spider-Man）第18期（1986年9月），是一种有思想的外星有机生命共生体，几乎以液体状的形式出现。它需要与一个宿主结合才能生存，并能赋予宿主强大的力量和能力。

当毒液共生体与宿主结合时，这两种生命形式的生命体才能被称作毒液，如果宿主是好人，可以让好人越战越勇，成为超级英雄，如果结合的是坏人，会使其变成超级反派。

据说这个故事发生在一个温暖潮湿的夏天，一位编辑将自己没喝完的牛奶遗忘在了角落忘记收拾。许久之后，这杯牛奶衍生出了些粘稠的黑色物体。编辑望着这滩介于生物和食物之间的东西，脑海中迸发出了一个想法：“不如把它做成一个角色，加到漫画当中。”于是漫威宇宙中颇具人气的反派角色，毒液因此诞生。

毒液的来源

在《银河护卫队》中揭露了毒液的真起源，在毒液特工加入银河护卫队后，毒液附身到了树人格鲁特，火箭浣熊，毁灭者德拉克斯身上，并开飞船遵循感觉来到母星，一个满是共生体的星球，这些共生体都无法自己离开这星球，因为只有这一星球才可以使共生体不用附身便可自由生存。

共生体称呼自己为坤塔尔/克林特，它们生活在遥远银河系的一颗未知星球上，自身的本性并不坏。坤塔尔们会寄生在它们所认为合适的宿主上，而这些合适的宿主则多半为道德高尚且同样非常乐善好施的生物，坤塔尔寄生他们后会形成像地球自然界中的共生关系一样，共生体给予宿主强大的力量与无穷的知识，宿主给予共生体合适且适量的养分，而由于共生体的数量繁多，这单单的一个星球无法承受如此多的生物，所以它们也便会到其他星球了传播自我，其有着它们存在的星球已经非常众多了。但如果坤塔尔寄生在不合适的宿主身上的话它们会变得犹如野兽一般疯狂，同时如果坤塔尔寄生在道德败坏的宿主身体上共生体也会被腐坏，它们的心智会使宿主的负面性情加大，这些腐坏坤塔尔会与自己的宿主一同去占领与侵略其他星球。腐坏坤塔尔可以直接杀了宿主，接着再去寄生另一个宿主。

毒液的宿主

在90年代漫画里，毒液共生体表示自己来地球之前有过很多宿主，这里我们只选择几位漫画中主要的宿主，来看看这位著名的反英雄的寄生之路。

TEL-KAR

毒液共生体的第一代宿主，出自漫画《毒液：初代宿主》。TEL-KAR是一个克里人士兵，但这个第一任宿主的行为使共生体不满意，同时它也影响了毒液。

注：克里人在MCU电影中相关的人物有：初代惊奇队长Mar-Vell和指控者罗南等。

死侍

死侍韦德·威尔逊成为宿主首次出自漫画《死侍的秘密战争》。秘战的死侍也来自更未来的616宇宙，因此他非常疑惑本来和他十分熟悉的其余超级英雄完全不认识他。死侍被告知有个能换上酷炫制服的机器，由于打开方式错误而激活出了毒液，而死侍由于拥有最高级别的意识而轻易发现毒液有自我意识，便脱掉了他，却不知这机器是用来关押毒液的监狱。秘战的最后，黄蜂女向超越者许愿忘掉关于死侍的记忆，虽然超越者清除了所有人的记忆，但死侍并没有忘记。由此也造成了毒液自己都认为自己本来就邪恶的意识，且所有人认为毒液第一宿主为蜘蛛侠。

当然小贱贱可不止一次被毒液寄生，比如番外漫画《假如死侍被毒液附体》就出现了红色的小贱贱毒液。《死侍：重返黑暗》里死侍又贱兮兮的成为毒液打击外星人。

蜘蛛侠

蜘蛛侠彼得·帕克成为宿主首次出自漫画《秘密战争》。蜘蛛侠的战衣在外星的战斗中损毁了，被告知一个外星的机械能帮他重造新战衣，却不知原来机械是用来困住共生体的，当机械被激活时，共生体被附上了蜘蛛侠的战衣上，并改变了战衣的面貌，由蓝红变成黑白，并且可能随自己想法去改变其形态，变成任何的衣服，并且具有无限的蜘蛛丝供应其使用。返回地球之后，蜘蛛侠十分享受新战衣所带来的方便，直到他开始发现自从有新战衣后，十分爱睡，并且在睡觉中会以蜘蛛侠的身份去到打击罪恶，并在一次噩梦中梦见旧的战衣与新的战衣交战，所以决定去找好友神奇四侠中的神奇先生帮忙，神奇先生发现新战衣为共生体，当在蜘蛛侠睡眠时，会控制蜘蛛侠的身体，并且发现共生体有意图与蜘蛛侠永远地结合在一起。神奇先生帮助把共生体驱离蜘蛛侠后，共生体再次强行附身于蜘蛛侠的身体。蜘蛛侠在绝望中到达教堂的钟楼，凭著毅力拒绝共生体，但最后失去意识，但原来共生体在附身蜘蛛侠的其间产生了情感，所以在同情蜘蛛侠，从而离开了蜘蛛侠，透过钟楼的裂缝，寻找新的宿主。

在托比版电影《蜘蛛侠3》中有对应的相似情节出现。

爱德华·布洛克（埃迪）

在离开蜘蛛侠彼得·帕克后，共生体已经濒临死亡了，必须找到新的寄主。埃迪这时正在圣坛那里跪着为自杀的人们祈祷。他曾是一位地球日报的成功的专栏作家，但蜘蛛侠却害他丢了工作，并使他成为同事和新闻界的笑柄。布洛克把全部责任都归究在蜘蛛侠的身上，并且极其憎恨他。这种强烈的情感吸引了教堂里的共生体，为了生存，共生体和埃迪在精神上还有身体上达成了融合，虽然在共生体的思想里占优势的是来源于蜘蛛侠那一部分的，但埃迪强烈的复仇思想也不可忽视。这导致了埃迪为人中立的性格，使得共生体在情感上也开始发生错乱。埃迪发现这身装束能带给他所有蜘蛛侠的能力，还能使他的力量增加到超出常人的水平，从此蜘蛛侠又多了一个对手。

显然从《毒液：致命守护者》的电影预告中可以看出，这版的埃迪并不是蜘蛛侠的劲敌，他从一个正义记者蜕变成了超级英雄。与卡尔顿·德雷克的冲突，对生命基金会人体实验的调查，致使埃迪深陷生死危机，埃迪与神秘共生体最终达成共识，合体成“毒液”，开始上演绝地反击，毒液与暴乱的终极互撕。

毒液特工

"闪电"汤普森是蜘蛛侠彼得·帕克的高中好友，参军执行任务时因为救人导致双腿残废，从膝盖以上截肢，后被美国政府选中加入“重生计划2.0”作为毒液共生体的宿主，于是毒液特工诞生。在与蜘蛛女王的决战中，毒液特工不顾自己安危，让共生体脱离自己寄生在女王身上将其控制并从高楼上跳下。后来，在银河护卫队中共生体带闪电等人来到了自己的母星，他们得知了共生体们的一切秘密与起源，同时毒液共生体也被净化并且与闪电成了真正的太空骑士，自己的战服外貌也就此改变了。

李·普莱斯

在漫画《毒液V3》中共生体为了生存，不得不去附身一名邪恶的家伙李·普莱斯，毒液本想让他与自己一起向之前与闪电一样一同去保护世界，但李完全不认同他并控制了他，迫使毒液与自己一同杀了几名敌人，后被FBI夺走，为了重新得到毒液，将狂燥夺走，变成疯狂，还拥有了控制他人的能力。李利用共生体控制了大约大量的帮派，此时蜘蛛侠等人也前来阻止他，而共生体也逃了出来并回到了埃迪身边，蜘蛛侠等人也与埃迪合作并利用剩余的药剂把那些被共生体寄生的人们给恢复了原样，闪电利用自己的战衣与血液打败了他并让他的共生体与之分离了开了，李也就此被打倒，而闪电也接受了共生体与埃迪会永远在一起的事实并把一切重任交给了埃迪，而后，埃迪也重新披上了共生体战衣并继续保护着这个城市。

此外还有安吉洛，蝎王麦克·加根盖尔，小绿魔哈利·奥斯本，Ann Weying，Patricia Robertson，Angelo Fortunato等相继成为毒液宿主。因为共生体附身的宿主实在太多，所以我们也无法确认他有多少个宿主，但这些宿主本身都在影响着共生体，决定了成为怎么的“毒液”。

那么电影中的埃迪与共生体又将擦出怎样的火花，使毒液成为一个“致命守护者”？就让我们拭目以待。