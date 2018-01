多谢命运，让我们曾交汇过

大概是最完美的青春爱恋。

无所事事的漫长假期,无节制的阳光,此起彼伏的蛙叫蝉鸣,大片浓郁苍翠的绿,湖面波光粼粼……那苍白单薄的17岁啊,像其他所有少年一样,活在自己的世界里,音乐、酒精、三五好友,最值得烦恼的不过是身体里不知如何安放的过剩荷尔蒙,似乎只能一遍遍地跳进水里才能稍稍降低一些身体里火热到要烧起来的躁动。

于是这一天,毫无防备地,他悄然降临,就像爸爸说的"命运会以最狡猾的方式找到我们的软肋",然后沦陷。

青春多好。直接又炽烈,夜不能寐,辗转反侧,没有成年人那些受过伤的算计和保留,来得简单又纯粹。

两个漂亮的人,有趣又鲜活,一切都生机勃勃。情不知所起,一往而深。Oliver的爱是成人式的,是想触碰又收回的手,心忧利弊,而Elio是少年独有的,小兽般的笨拙用力,无问对错。有过猜疑,有过嫉妒,那些不知所措变成之后的笃定深情。

青春太美,催人泪下。

一切的故事都有始有终,可能多年之后回看才发现,最幸运的是,我们都知道大限将至,离别触手可及。于是,我们可以穷尽毕生力气在这最后的日子里去跳舞、去欢愉、去拥抱、去亲吻、去爱。像走在钢丝上,即使下一秒就会跌入万丈深渊,也还是要狠狠爱一场。落花与流水,与你这一程经历过最温柔共振,亦是无负这一生。

天知道要有多幸运,才让我在最好的时光里遇见你。

多谢命运让我们曾交汇过。

Call me by your name, I`ll call you by mine.

(2017)