《啊，荒野》：丧到极致却满怀希望

前日，日本最权威的电影杂志《旬报》公布了2017年年度十佳电影，其中有一部黑马电影位列第三位，并囊括了两大男演员表演奖——《啊，荒野》前、后篇。

本片主演菅田将晖凭借此片获得了《日本电影旬报》最佳男演员奖，韩国演员梁益准获得了《日本电影旬报》最佳男配角奖。

近几年的日本电影，概括起来就是一个字“丧”这要从日本社会说起，自从上世纪九十年代开始，日本社会问题层出不穷，经济不振、阶层固化、人口老龄化的问题，三十几年来一直纠缠着日本社会，成为了顽固病灶。

纵观这几年的日本电影，总觉得日本的社会快要完蛋了。于是，一部《啊，荒野》横空出世，一定程度上扭转了这种风格，虽然他丧到了极致，但是却非常的有希望。

本片根据日本前卫戏剧代表人物寺山修司1966年出版的同名小说改编，小说通过拳击手新次的经历，展现出了孤独拳击手的内心世界。影片分为两条主线，其中一条是新次（菅田将晖饰）和推子（梁益准饰）饰演的一对半路兄弟相爱相杀的故事。

新次这个人物，是一个承载着巨大矛盾的人物，他出身普通人家，本来可以有一个幸福的童年，结果突然遭遇父亲自杀，母亲抛弃。一连串打击让他走上了混社会的道路。这个角色，是本已经撕裂的社会中，一个小小的弃儿。推子这个人物更加纠结，他也同样被父亲抛弃，还患有严重的社交恐惧症。这样的两个“丧”到极致的人，在拳馆相遇。没成想，拳馆老板的小秘竟然就是当年抛弃儿子的绝情母亲。而这个绝情的母亲爆出了一个更大的料，让互相信任的两兄弟产生了生命的鸿沟。

影片通过两人的遭遇，深度反思了这个社会对于人性的撕裂与改变。影片中，两个人都有着被扭曲的亲情。一面是虽然无奈，但为了自己的生活，从不后悔抛弃儿子的自私母亲。一面是背负着巨大罪责，不愿意面对儿子的父亲。社会的撕裂扭曲了亲情，家庭关系、社会关系都被现实狠狠地撕裂开。这样的撕裂感，正展现出了日本社会九十年代城市化快速发展之下，越来越低迷的社会发展态势。在这样的社会高压之下，日本的自杀率一年一年有增无减，终于在2009年达到了3.2w人次，创了历史新高。

电影的另一条主线，是川崎敬三组织的“自杀调查小队”，他想要通过这样的调查研究自杀率居高不下背后的真实原因。但是越是接近真相，看到的越是令人毛骨悚然。

自杀，在日本文化中有着源远流长的渊源。从起初的武士剖腹，到二战时期的的战败切腹，日本这个民族的精神中，死亡的意义是对信仰的崇高献祭。

日本著名右翼文学家三岛由纪夫是切腹自杀的死忠粉。在他的小说《忧国》中高度赞扬了这种献祭行为，切腹自杀的特点就在于违背人的本能，让意志战胜本能，用自己的勇气、毅力和意志去克服本能，以此来表达强烈的“克己”的武士道精神。

但是，电影《啊，荒野》却以不同的视角去看待自杀这样的一个行为。时至今日，“自杀”在日本社会中的意义，已经由崇高的献祭，逐渐地演变为对社会压力、矛盾、心理问题的逃避。这是全社会的压力使然。

电影中，社会的变迁是造成日本人精神空虚的重要原因。十几年间，日本社会的人情味逐渐的淡漠。婚庆店改造成殡仪馆、风俗馆被改成养老院，年轻的事物逐渐被老龄的社会所排挤。在这样的社会环境下，谁能抗住心理上的压力，谁就能成为站在生活顶端的人！

电影上半部的高潮戏是全片最有冲击力的一幕，川崎希望通过暴力行为对抗来解救的自杀人群，他采取极端的方式，将自杀的人逼上绝路，最后全部获救。然而自己却因为被绝望情绪反噬，成为了自杀者中的一员。

所以，整部电影给我们留下的最大的问题，其实是——即使不自杀，我们为什么要活着？

影片给出的答案是存在主义式的。

电影的结尾处的高潮，绝妙的运用了平行剪辑。一面是外面学生运动的高涨，一面是拳馆里兄弟之间的抉择与对峙，充满了戏剧化张力。对决之前，推子通过一封信，表达了对新次的浓烈情感，这种无限接近于gay的情感连接，正是两个人在冷漠社会下能够温暖彼此的一丝希望。紧张对决的拳台上，断裂的亲情、畸形的友情、浓烈的师徒情谊，情感交织之下促成了影片最大的高潮。

至此，在完成了一系列的社会剖析之后，影片对于“为什么要活着”的问题，也给出了最终的答案。

活着的意义就在于情感，哪怕是只有一丝的温情，我们也要用生命去捕捉。自私的自杀是轻如鸿毛的行为，而有了目标，即使是义无反顾的赴死，也一样是英雄的行为。