《金蝉脱壳2》回归，72岁的史泰龙还能打？

2013年，《金蝉脱壳》中史泰龙和施瓦辛格联手越狱还原“真人魂斗罗”组合。时隔四年，续作《金蝉脱壳2》回归，灵魂人物超级硬汉史泰龙重出江湖，再次出演运筹帷幄的越狱专家，携手黄晓明和戴夫·巴蒂斯塔等，再掀越狱风云。

五年前，史泰龙和施瓦辛格联袂主演的越狱题材大片《金蝉脱壳》在内地公映，收获2.54亿元票房，近13万人在豆瓣打出7.6高分。

该片讲述一群被困在海上监狱的囚犯想要逃生的故事，史泰龙和施瓦辛格组队配合，最终成功越狱。

在续作《金蝉脱壳2》中，史泰龙将继续饰演运筹帷幄的越狱专家雷·布雷斯林，测试世界上最坚不可摧的监狱。

自从五年前电影《金蝉脱壳》后，对于史泰龙是否继续坚持拍摄打戏的猜测众说纷纭，如今72岁的史泰龙重新回归《金蝉脱壳2》，究竟还能不能打，想必很多影迷都会有这样的顾虑。

但这又有什么关系呢，真正喜欢他的人依旧会在电影里看到岁月的影子。

史泰龙的动作生涯也算是称得上传奇。1976年，一直郁郁不得志的史泰龙因一位名不见经传的小拳手居然与拳王阿里苦斗了15个回合的拳击比赛获得灵感，只用了三天时间便写就了《洛奇》的剧本，并开启了他的动作电影时代。

凭借自己主演的《洛奇》一片史泰龙成功跻身卖座电影明星的行列，不只收获了2.25亿美元票房，还一举拿下当年度奥斯卡最佳影片与最佳导演两项大奖。

1979年《洛奇2》，1982年《洛奇3》先后问世，到2006年， 整整三十年的功夫，《洛奇》已经拍到第六部。

虽然后面几部的品质参差不齐，但史泰龙已经牢牢的稳固了他编剧演员双线发展的地位。

而真正将史泰龙推向了全球首席动作片代言人宝座的还是1982年的一部越战题材影片——《第一滴血》。

正是这部情节简单，动作场面真实火爆的动作片横扫全球，为好莱坞带来了20亿美元的票房收益，让史泰龙变成了一棵如日中天的摇钱树。

《胜利大逃亡》、《眼镜蛇》、《越狱》、《毁灭者》、《水晶》、《飞越颠峰》、《世纪影院》、《德拉德法官》、《炸弹专家》、《警察兰德》、《追杀者》......史泰龙一直片约不断。

下垂的眼角、含糊不清的发音，这是史泰龙最为公认的两大特点。他靠自己的能力，成为一代人心目中的偶像，开创了一代动作影星典范 。

2016年已步入古稀之年的史泰龙用一部《奎迪》又名《洛奇7》完成新老交接，这次他放弃了最擅长的拳击戏，改演文戏 。

在电影中，史泰龙一手培养了 曾经最大的敌人的儿子完成谢幕。所以这部电影，也被很多人称为真正的《洛奇》续集。史泰龙凭借《奎迪》， 获得了当年金球奖最佳男配角 ，同时也获得了奥斯卡奖最佳男配角的提名 。

在他所有的电影中，无论是戴红色拳击手套准备随时出击的洛奇，头戴红色头巾坚毅勇猛的兰博，还是一身特警制服冲锋陷阵的巴尼，史泰龙都彰显着他永不低头的个性，他在动作片领域的表现令他成为动作明星的典范，也成为当代美国电影的一个标志性人物。

但英雄终究是要迟暮的，在荧幕上飞天遁地无所不能的英雄在现实面前也终究只是个人。史泰龙的作品现在是看一部少一部了，即使勉强能打，又能打几年？

在上一辈的动作明星里，50岁的休·杰克曼告别了《金刚狼》，56岁的阿汤哥还在《碟中谍》系列电影中拼命。

而国内去年62岁的成龙还被称为劳模，今年55岁的甄子丹也在成为劳模的路上。

除了心疼与惋惜，更多的是对动作电影的不舍与深深的情怀，属于他们的时代终究还是要谢幕的，而能够接下新时代动作电影大旗的新生代动作演员却屈指可数。

在国内卡司云集的影视圈内，先进的特效技术让演员不再需要拼命去做一些高危动作，荧幕上敢于像老一辈动作明星那样拼上命去拍一部动作电影的演员已经越来越少。

但每个热爱电影事业的新生代动作演员都需要机会去证明自己，观众也需要新的视觉盛宴，真正打出来的动作所带来的真实感是CG永远无法替代的。

新生代动作演员吴治廷凭着多年对动作电影的执着与热爱，集结一群有着多年动作经验的新生代演员，耗时四年打造出一部国产硬汉动作电影《终极代码》。

这群新生代动作演员希望用自己的行动，在致敬老一辈动作演员的同时，勇敢创新。写实的硬汉动作风格，不再局限于一招一式的较量，有节奏、有力量的“快”场景，在速度与力量的对决中，展现动作电影的真实魅力。

《终极代码》是献给观众们的一道硬菜，影片为了让观众有更好的感官体验，基本所有的动作场面都采用实景拍摄，真实还原激战氛围。

影片中的动作场景不到迫不得已的情况下绝不依赖特效，用大量的实景拍摄镜头去展现硬汉们那种不要命的狠硬。

主演吴治廷是一个很用功也肯吃苦的演员，即使再危险也拒绝用替身。

为创造尽可能强的代入感，让观众可以直接感受到电影在视效方面的直接冲击力，共同体会险象环生的处境，电影中的爆炸戏他都亲自上阵，还有追逃时的跳窗打斗、弯道飙车等危险动作，都是实打实地拍。

无论是高楼林立的未来大都市，还是风光迤逦的海滨公路，亦或是盘山曲折的180度弯道，甚至是黄沙飞舞的敦煌沙漠。

演员们赌上性命，上演刺激惊悚的死亡飞车，一场亡命之徒的狩猎战一触即发，展现人性之下的“暴力美学”。

故事以一个杀手视角展开，在近未来，野心勃勃的企业家Mr.M企图利用人体可植入智能芯片将人类变成没有思想任人摆布的傀儡，正义之士抢走源代码芯片阻止该计划。主角萧宇作为顶尖杀手却被Mr.M手下的杀手组织以家人为要挟，去追回源代码。萧宇在正义与亲情之间的不断抉择中挣扎前行......

影片中生猛的动作场面包裹着人性的内核，充满现实主义的硬派打斗，以及各人物间内心的矛盾与抉择无疑将成为影片最大的看点。

不过度的渲染煽情和展现悲惨场面，用彪悍打斗与拳拳到肉的生猛动作，真实展现动作演员与角色人物的“硬气”。

一个有血有肉却必须压抑着情感的冷酷杀手，他的焦虑、挣扎及理智，每一段情绪刻画不需要娇柔造作的台词强行煽情，在激烈的枪战、动作戏中杂糅着的些许温情却更令人动容。

《终极代码》不仅仅只是站在未来的角度去讲述一场智能危机，影片更注重的是对人性的探讨，以及对英雄的重新定义。

标准的硬汉外型加上实打实的动作，相信会给观众带来一部极具真实感的动作电影，以不同于传统动作电影的方式展现国产动作电影魅力。