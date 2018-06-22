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伪球迷的世界杯：确认过眼神，都是似曾相识的人！

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2018-6-22 16:48:52

追了一个星期的世界杯，突然发现伪球迷都有脸盲症，看谁都是萝卜白菜。

转眼世界杯已经过去1/4，身边人都在讨论足球的时候，看不懂球的吃瓜群众可能连谁是谁都分不清，通过各种攻略才能勉强伪装成球迷融入其中。

但作为一名合格的伪球迷，如果只会pick一支热门球队是会被鄙视为无脑跟风，选一个有特点的球员pick或许会事半功倍，即便输球了也可以甩锅“本泽马”。

（ps:刚学会的老梗，不知道的可自行百度下哦）

但对于完全不懂球又有点脸盲的伪球迷来说，怎么才能融入这群球迷朋友之中，又显的自己格外有逼格呢？若因脸盲叫错名字而一秒破功，这气氛就贼尴尬了。

所以认脸是伪球迷的必备技能，就算记不全，能死记一个也是好的，最好是选个比较熟悉的面孔，比如梅西：

只要有梅西的地方就是焦点，镜头给的多而且有料，随便搜一下就有足够的信息量，关键时候还能装13。

这次梅西虽然遇到冰岛队的“铜墙铁壁”，全程被集体严防死守，但“煤老板”也不是吃素的。pick他你能收获一大批盟友，即使输球也有人一起吐槽，伪装成功率80%以上。

最不建议踩的坑是C罗、大罗、小罗、J罗各种罗，因为穿上球衣后，你根本分不出谁是谁。

虽然这次世界杯不一定都能碰到，但还有下一届啊，给自己留条后路吧，这种高难度级别真心不适合我们，被穿帮率90%。

好在，足球界从不缺明星脸。比如：巴西张震岳。

关于巴西张震岳到底是谁一直众说纷纭，究竟是阿尔维斯的吉他弹得更好还是内马尔的嘻哈风格更像，探长还是选内马尔，毕竟“内少”的美名可不是白叫的。

这个92年的小鲜肉，可以说集美貌与才华于一身了。

他是巴西队主教练斯科拉里最爱的球员，是罗纳尔多口中不可思议的足球天才。10岁就可以在球场上连过7人；19岁一人独揽“南美足球先生”、“巴西联赛最佳球员、最佳射手”；20岁就早于梅西和C罗的年纪打入第100个职业进球……

曾今他也是被称为“巴西何润东”的一枚小鲜肉。

只是后来因为腮腺炎，“巴西何润东”内马尔，肿成了张震岳，但在球场上依旧帅气十足。

这次世界杯目前为止除了梅西，就数他最让人心疼。人家C罗是一个带十个踢，梅西也只是被十一个人追着满场跑，而内马尔却是被十一个人追着打。

在草地上各种摔倒翻滚，一场比赛，内马尔被对手犯规不下十次，真是既心疼又无奈。

这届世界杯果然有毒，大佬们的噩梦一场接一场，一首《凉凉》送给猜球的你们。

不说了，天台风好大，后面还有好多人排队呢

说到撞脸，怎么能少得了我比利时坤哥，不对我扎球王呢。

阿扎尔也是位标准的“90后”，是切尔西和比利时队当之无愧的核心球员。因撞脸了著名歌手杨坤，因此又被称为“比利时杨坤”，还到了杨坤本人的亲自盖章调侃。

阿扎尔也在朋友的介绍下看了一下杨坤的照片，但是他觉得自己不是太像。

额...可能是照片没选好吧。

据说两人还奇迹般的微博互粉了，是要认兄弟的节奏？

阿扎尔之前的状态表现一般，网友还猜测会不会是演唱会开的太多了。这次世界杯在比利时杨坤带领下，比利时3:0干净利落地拿下了巴拿马。

探长只想说，不会唱歌的杨坤不是好球员。

emm...既然说了比利时杨坤，那就不得不说另一位撞脸的球星，墨西哥吴镇宇——奥乔亚。

奥乔亚在14年世界杯上的表现可谓是天神下凡，而他淡定自若的表情，让经常出演老大和黑暗势力的吴镇宇不幸躺枪。

两人照片放一起，不得不承认两人神态气质确实很像。

不过目前，作为门将的奥乔亚在这次世界杯上的表现还算不错，辨识度也很高，pick他也不赖啊。

其实，墨西哥“吴镇宇”这一称号，在此前的世界杯便出现过。而如今除了这一称号，还有人称奥乔亚为墨西哥“林永健”。

大概……是因为发型吧

接下来的这位就有点迷......

还记得曾经看《家有儿女》时，刘星说过自己的梦想是加盟皇家马德里，结果长大后却去了拜仁......

天然呆萌的奥地利球员阿拉巴，被网友亲切地称为“奥地利刘星”，17岁又当国脚又战欧冠，现今已经进入到了拜仁的主力阵容中。

先前大热的余罪让他又一次火了起来，而众网友则表示，不好好踢球刘星跑去当什么卧底。

对于阿拉巴，还有很多网友说更像胡海泉，要是再加上个夏雨，岂不是可以凑一桌麻将了，还是四胞胎对杠。

可惜，奥地利国家队未能杀入2018年俄罗斯世界杯的决赛圈，不然也能粉一个了。

而作为哥伦比亚球队核心之一的夸德拉，因长相颇为喜庆，也被网友戏称为哥伦比亚“王宝强”。

也有网友说，其实夸德拉多更像马云……

不过，从脸的轮廓来看，确实有点神似。

作为南美洲劲旅，哥伦比亚的攻击线可谓豪华，锋线上除队长法尔考外，还有在欧洲成名已久的巴卡，中场有J罗、金特罗、桑切斯、夸德拉、巴里奥斯多等一众进攻好手。

却因开场吃红牌少一人打得有点吃力，最终输给了日本队，又让球迷们凉了一把。接下来的比赛还很漫长，伪球迷的求生欲还能拯救一下。

说了这么多，你的脸盲症应该缓解了不少吧，接下来就是考验大家眼力的时候了，下面电影《终极代码》中的哪位动作演员最像足球“背锅侠”本泽马？

（外形：本泽马&amp;吴治廷）

（皱眉：本泽马&amp;大卫贝尔）

（眼神：本泽马&amp;狼森）

你还知道哪些球星与明星撞脸，赶紧在评论区留言，一起拯救脸盲伪球迷吧

标签： 世界杯(502) 球星(25) 球迷(12) 吴治廷(1)
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