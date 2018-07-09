世界上只有一种病，那就是穷病。被现实逼出来的“药神”，是生命不能承受之轻！

点映破亿，顺势提档，上映四天票房轻松突破十亿大关，近30万人豆瓣评分9.0，可以说这在近几年的国产电影中可以算是被“封神”的存在。

如果你还是不信国产电影的数据，觉得都是水军，那么为什么所有人无论是明星大V还是普通观众都自发为它宣传？

大家还记得上一部国产9分电影是哪部了吗？还记得从什么时候起，国产电影与烂片划上的等号？

我们真的已经很久没有看到这样一部触动人心的现实主义作品了，或许看完你就会明白，能戳中社会痛点的国产电影真的存在。

电影《我不是药神》的故事原型是几年前轰动一时的“陆勇案”。

被确诊为白血病的陆勇，因昂贵的治疗费用不堪重负，后来找到了一种比正版药便宜几十倍的印度仿制药，便开始帮病友购买仿制药，却因涉嫌贩卖“假药”被警方带走。

因为穷，所以不能生病，不敢生病。药，穷，活着，已经成为“病不起”的家庭戳中心口的痛。

影片中陆勇换成了程勇，以电影的角度将人物艺术化。贩卖仿制药的程勇虽然是因为钱而开始贩药，却在一次次的艰难抉择中，逐渐完成从利己到利他的人性转变。

在看电影前，希望大家先明白，影片重点不在于为走私药贩洗白，而是以最直接的方式展现“吃不起药”这个全世界难题，解决的关键不在“药神”而在于“神药”。

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电影终究只是艺术的表达，仿制药虽然与原研药药效相似，但现实中，没有经过临床试验过的仿制药副作用很难预估，可能原以为的“保命药”，没准就成“送命药”了。

新药的研发与临床试验是一个不断试错的过程，药企得用至少十年以上的投入才能换来一种新药的面世，这个时间还有可能会更长甚至是一无所获。药企所承担的风险，耗费的时间与金钱根本无法预估。

有统计数据显示，一款新药需投入20亿~30亿美元的研发成本，并且这一数字还在持续增长。而原研药的专利保护期一般为10~20年。

如果所有人都这么无视研发公司所付出的心血，谁还会会去投钱做新药。原来只是贵，最后可能连药都没了。

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我们无权要求药企做公益，科研也应该被尊重。

利益与情怀的权衡无处不在，有人出于情怀做事，更多的人是出于利益。药企会去研发新药本身就是有利可图，要想在有限的时间里赚回几十年的投入，原研药的价格自然会被抬高。

“谁家还没个病人，你就能保证一辈子不生病？”穷人买不起药，想要活命又有什么错？

这是个复杂而又矛盾的现实问题，不止中国，全世界也在面临这样的难题。

影片中，徐峥、王传君、周一围、章宇、谭卓、杨新鸣，每一个人的表演都可圈可点。

结尾并没有向药企咄咄逼人地问责，而是通过医疗保障制度改善社会问题，这才是一部作为现实题材国产电影最令人惊喜的地方。

似乎大家总是习惯了站在弱小、可怜的一方，把同情当作“伸张正义”的集结号。如果影片只是专注于表现穷人如何“吃不起药”博同情，那绝对无法成为“封神”的存在。

《我不是药神》最难能可贵的是以一种旁观者的角度，将社会各方冷静地展现在观众面前。病人的求生意志、药贩的道德抉择、医药公司的商业追求，种种矛盾交织在社会大流之中。

人性的善恶往往只在一念之间的转变，没有人是绝对的好坏，他们说到底都只是一群无可奈何的人。

药贩说白了就是一群为了钱、为了药、为了命铤而走险的人，他们跟其他知法犯法的犯人是一样的，也未必就有多“伟光正”。

但在穷苦的病人眼中药贩成了“违法的正义者”，把他们从绝望中拯救出来的“平民英雄”，被奉为“药神”。

徐峥饰演的老板程勇是个自私自利的商人，生意失败，为了急需用钱治病的脑血栓父亲，在身患白血病却没钱买药的吕受益带领下，冒险去印度代购仿制药。因巨大市场利润，程勇决定拿下独家代理权后开始走私贩卖仿制药。

对那些病人来说，命就是钱！

人可以有很所种活法，但命只有一条，如今却抵不过一瓶药价，这是生命不能承受之轻。

在目睹生命的种种不易后，程勇发生了人性的转变。生意越做越大，病友称他为“药神”，被推上风口浪尖，最后倒贴去贩药。

起初是为了钱，后来是为了救人，不管是出于善念、道义或是本能，他完成了一个人从自私自利到舍生取义的转变，人性的闪现是电影留给观众思考的价值与意义。

就像他自己说的“我不是什么英雄，我就是要钱”，说到底都是被现实逼出来的“药神”。

电影中他的每一次抉择与转变都是对人性的考验，平凡的小人物做出一系列不平凡的举动时，才最能打动人。

英雄在成为英雄前也是不完美人，只是当不完美的人能够战胜一切的时候，他就成了英雄，只是这过程从来都不会很容易。

就像《我不是药神》里被生活逼成“药神”的药贩，在电影《终极代码》中，生活在社会边缘、充满危险气息的杀手也会因为人性的存在而成为拯救世界的英雄。

当智能科技已发展到足以控制人类思想和行为的时候，一场智能危机正悄然逼近。正义之士挺身而出，抢走源代码芯片，阻止这场危机的到来。

心怀正义，一心想要摆脱组织，摆脱杀手的命运的“萧宇”却为了被绑架的家人，不得不去追回源代码芯片......

家人的性命与源代码芯片，个人的感情与全人类的命运，无论选择哪个他都注定要失去某些重要的东西。

这并不是一场等价交易，而是以命搏命的修罗场。

影片随处散发着危险与不可知的味道，游走于道德灰色地带且背景错综复杂、个性坚韧的杀手相互较量。

每一个角色的出现，都会让观众的紧张程度上升一个等级的同时，享受到那种果断干脆又惊险刺激的快感。

亲情、友情、爱情以及被金钱与权势操控下的欲望，随着剧情发展，矛盾逐步显现。兄弟反目，父子相对，每一次相遇，都是一场死斗。

“萧宇”在宿命般的对决中艰难抉择，挣扎前行......

或许成为英雄的人注定要面临更多的抉择，无论是“药神”也好，“杀手”也好，他们都不过是被生活所迫，被人性所束缚的凡人罢了。

谁说要成为英雄的人就不能有自己的私心？如果可以，谁不想安稳平静地走过这一生呢。