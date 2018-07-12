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戏里死过无数次的“国宝级坏蛋”，这次却真的向这个世界告别了

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2018-7-12 11:41:31

2018年7月11日上午10点35分，计春华老师因病在杭州去世，年仅57岁。他是影坛的动作巨星，出道就是演大反派，功夫不输李连杰，却专注反派30年，从一而终。

在这个看脸的时代，没有过人的颜值很难混进娱乐圈，但也有例外：

因其形象，演好人太艰难，演反派却深入人心，他们甘心成为绿叶，长久地屹立在各大影视剧中，虽然没有主角那么瞩目，却令人印象深刻。

被誉为“金牌反派明星”的计春华老师，就曾成功地塑造过很多经典的反派形象，《少林寺》里的秃鹰，《洪熙官》里的马宁儿，还有《方世玉》里面的于镇海等。

如果要列举影视里给你留下过童年阴影的反派演员，计春华老师绝对能算得上一个。

下手狠辣，光光的脑袋，凶悍的表情，是他特有的标志。其凶狠的形象在观众心中留下难以磨灭的印记，特别是剃光眉毛的时候，即使面无表情站在那儿，仅凭气场就能让人不寒而栗。

三十多年的演艺生涯里，只要是他演过的反派，无一不是让人看得又气又怕。

在国产影视剧中，反派角色的结局大都难逃一死。

一位朋友曾跟他说：“你（角色）的死是在弘法，是在告诫世人，不要做坏事，做坏事只有死路一条。”

所以对待角色的死亡，他每次都很认真，总能以不同的方式带给观众新鲜感。

戏里死过无数次的他，这次却真的永远离开了这个世界。

从小爱好武术的计春华老师，曾认为自己不是演戏的料，但为了自己武术梦却坚持不懈地做起了大反派。

早年在浙江省武术队，因一次生病头发掉光，退役后凭借饰演《少林寺》中的秃鹰，名声大噪。

电影中与李连杰的对手戏令人印象深刻，一招一式刚柔并济，尤其是他那凌厉的鹰爪拳，动作中流露的心狠手辣将一个反派演绎得入木三分。

之后又与李连杰在多部影片中上演对手戏，给观众带来不少惊喜。

他也逐渐成为众多影视剧导演心中反派的不二之选，央视版《天龙八部》里霸气侧漏的四大恶人之首段延庆，《连城诀》中狠绝的刀老祖，还有韩栋版《鹿鼎记》中阴险毒辣的太监总管海大富等等。

演过的反派总让人恨得咬牙切齿，角色一个比一个坏。

即便如此，计春华老师凭借精湛的演技也收割了一大批粉丝，还被称之为“国宝级坏蛋”

生活中的他，并不像影视剧中所饰演的反派那样可怕，接触过的人都觉得他人很随和，品性憨厚，谈吐率真，不少新生代演员都受到其指点。

一直都没像其他演员一样找助理，什么事都自己做，他觉得找助理也是满足自己的一种虚荣心，能自己做的事情就不要麻烦别人，什么事都要简单，越简单越好。

每一场戏他都认真对待，每次开始工作的时候总是精神抖擞的。

一生只获得过一次中华武术杰出贡献奖，他觉得这是对他最大的肯定。

“拍戏从来不是为了获奖，只是通过影视这个平台展示武术这个传统文化。希望更多的武侠片导演能从专业的武术人才中选拔演员，这样可以真正发扬中国功夫。”

计春华老师曾说过，自己非常热爱武术，要争取打到六七十岁，等打不动的时候把所有的电影剪成一部纪录片，回味人生。

而现在，他永远停留在了57岁。

虽然人生半途戛然而止，但他的心愿总有一天会实现。

纪录片会有的，发扬中国功夫也会实现的，因为还有很多新生代演员们在像他一样，为动作电影而努力坚持着。

吴京拿命拼出了“战狼”，张晋用数十年如一日的坚持换来了肯定，还有一群新生代用可以豁出一切的执着打出了《终极代码》。

这是一群新生代演员打造的首部院线电影，虽然他们已在影视圈磨练了十几年，但观众并不了解。他们凭借着一颗“赤子之心”，用四年的真诚，打磨剧本，历经各种坎坷，才有了今天顺利拍摄的这部不一样的影片。

《终极代码》对观众所熟知的传统动作电影，以另一种风格作出了新的尝试。

在动作上一气呵成，设计一整套的打斗动作，力量劲猛，绝不拖泥带水。动作的力量感与冲击力被放大，有节奏、有力量的“快”场景，将给观众带来更加酣畅淋漓的观影体验。

为增加影片的真实感，无论是在凤凰古城那逼仄小巷的跑酷追逐，还是在敦煌广阔沙漠中的枪林炮火，几乎所有动作都以实拍为主。

演员们不再局限于一招一式的较量，而是打出一整套连贯动作，在速度与力量的对决中，展现杀手那种不要命的狠硬。

一切的初心都源于热爱，对电影，他们从未退缩，即使把自己弄得遍体鳞伤，心里也还是开心的。只有把完成的每一个动作都当成一项使命，才对得起自己的那份初心。

虽然不能断定观众对电影《终极代码》打破一系列常规的接受度与认可度，但主创团队还是希望能给市场带来一部独具风格化的作品，也尝试着以另一种形式去诠释动作电影的魅力。

这部以新生代力量为主的新型动作电影将给观众带来怎样的惊喜，或许今年就能在影院揭晓。

人这一生既漫长又短暂，一辈子只执着于一件事何其不易。

不止计春华老师，相信有每一位动作演员始终如一的坚持和付出，不断地去尝试创新，中国动作电影会越来越好，中国功夫也总有一天会被发扬光大。

标签： 动作电影(93) 动作演员(17) 计春华(5)
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