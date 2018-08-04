《小偷家族》- 偷·生

《小偷家族》几乎是是枝裕和过去电影的一个缩影集合，他曾经从不同角度深深凝视过的各个方面连成了这部片子的血肉筋骨。

像是他几乎每部片子都会涉及的血脉亲情的探讨，对于“母亲”这个温柔又坚韧形象的致敬，对那些无人知晓甚至隐形的人事描摹，还有人性里天然的那些温暖闪光和龃龉阴暗……细腻温柔，但是又并不会因此而沉溺在自己的情绪中，好的导演总是可以跳脱出自己，以更高的视角俯瞰，然后残忍推翻自己一手建立的乌托邦，告诉大家真相。

其实本就是残破得不堪一击的生活，是枝裕和选择撕开外面的遮羞布，一切的摇摇欲坠轰然倒塌，好像都被毁掉了，其实不过是回到了原点，并且断肢重生，建立了另一种更为牢固深刻的连结。

这是雷霆手段，更是慈悲心肠。

人有多渺小呢？可以小到没有人看得见你，好像不曾出现在这个世界上，赤条条来去，连一丝涟漪都没有。社会关系这张网，把你我编织进来，从此不再是风雨飘零的沙尘浮萍，总有那么一些可以羁绊住自己的枝丫，终于可以被看见，被记住。

是的，羁绊。

动物最天然的羁绊理应是血缘，这是逃不掉的与生俱来。看似理所当然天经地义，血缘也往往会是我们自身这张网最开始的样子。但并不是所有的连结都是牢不可破的，尤其是没得选的时候。“至亲至疏夫妻”，父母子女兄弟姊妹又何尝不是。多少人终其一生回看，身边不过都是最熟悉的陌生人。

所以，这个“重组家庭”牢固的内核在于彼此主动选了这张网，选择了成为彼此的羁绊。

尘世交织，血缘、性、钱都是避无可避，更深的内核还有陪伴、关怀和爱，哪种因素都不能少，也分不开。

家里的每一个人都有自己的故事，从奶奶到最小的妹妹。大家都曾经历过不一样的风暴，被遗弃又被选择，最后汇流到这个小房子。每个人都是小偷，每个人也都不简单，就连这段相聚的日子也像是趁上帝没注意悄悄偷来的，彼此选择成为家人，互为羁绊，和这个世界产生了更为紧密的联系。

这个世界上啊，确实有很绚烂的烟火，看不到是很可惜，但是还可以和在意的人听烟火的声音，即使是偷来的欢愉片刻，卑微，但也是幸福吧。

小偷家族

万引き家族

(2018)