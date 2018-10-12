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不破不立，新晋导演吴治廷携《终极代码》探索内地动作电影新风格

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2018-10-12 11:24:21

自上一代动作演员纷纷退居幕后以来，国产动作电影似乎就已进入停滞状态，银幕上出现优质的动作电影已经越来越少，或许是观众看腻了那些经典与套路，如今能够在动作电影上玩出惊喜也越来越难。

不破不立，在这个“以票房论英雄”的时代，国产动作电影亟待一场新革命。

作为总导演吴治廷携《终极代码》探索内地动作电影新风格，即将给观众带来一种全新的视觉盛宴。

入行近十年，从一名功勋卓著的军人，转型成为一名默默无闻的动作演员，数十年如一日的坚持，不断挑战自我，突破极限，如今又成功转型为独当一面的导演。

吴治廷凭借着一颗“赤子之心”，用四年的真诚打磨剧本，历经各种坎坷，才有了今天顺利拍摄的这部不一样的影片。

《终极代码》是一部集新生代演员与新鲜故事内核于一身的作品,更是献给观众们的一道硬菜。为了让观众有更好的感官体验，所有的动作场面基本都采用实景拍摄，真实还原激战氛围。

在这个可以给演员随意换脸的时代，观众更乐意看到真实的东西，这种真实感是电脑特效无法替代的，动作的难度、真实性和危险性关系着影片的质量。

吴治廷作为制片人、导演、演员三重身份于一身的电影主创之一，影片中枪林弹雨爆炸逃生，生死时速的飞车追逐，古城逼仄小道闪转腾挪等高难度动作都亲自上阵。

在动作设计上，导演吴治廷在与拥有多年经验的动作导演张家荣进行讨论交流时，融入自己的想法，对观众所熟知的传统动作以另一种风格作出了新的尝试。

共同设计了一系列凌厉动作，拳拳肉搏，攻势凶猛，用极具节奏感的硬派打斗还原动作电影最纯粹的感官体验。

同样在角色设定上，吴治廷想要打破传统动作电影主角“始终紧握正义”这一刻板印象，从另一个角度去塑造一个“反乌托邦”式的英雄。

影片聚焦于生活在社会边缘、充满危险气息的杀手，以近未来世界为背景，通过一场智能危机，揭开英雄不为人知的另一面。

同时，吴治廷也希望观众能通过电影，将自己置身于未来中，去反思未来当智能科技凌驾于人类意志之上时，我们该如何去界定人性与科技的边界。

每个热爱电影的人心中都会有个标准，这个标准让吴治廷对有关电影的一切始终充满“敬畏之心”。无论任何时期都是内容为王，好的内容才是流量的关键。

吴治廷这部主打新生代新力量的作品，不再以流量明星为噱头，而是将重点放在内容质量上，努力为观众献上一部诚意之作。

虽然不能断定观众对电影《终极代码》打破一系列常规的接受度与认可度，但导演还是希望能给市场带来一部独具风格化的作品，也尝试着以另一种形式去诠释动作电影的魅力。

只有不断地去尝试创新，中国动作电影才会越来越好，这部以新生代力量为主的新型动作电影将给观众带来怎样的惊喜，或许明年就能在影院揭晓。

标签： 国产(430) 动作电影(100) 终极代码(116) 吴治廷(8)
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