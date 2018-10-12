网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Movie Whisperer。>>《毒液：致命守护者》：可爱的闺密

《毒液：致命守护者》：可爱的闺密

加入收藏

2018-10-12 20:04:46

在我的印象中，毒液一直都是一个身形巨大无比，充满邪恶，恶心，张狂，甚至非常恐怖的反派，结果，最新的毒液电影，他却成为主角艾迪脑中最单纯，贴心，温柔，甚至有点可爱的第二人格，这样的反差，让我有点意外。

 

《毒液》很明显在试水温，而且手法相当保守。毒液他坏到骨子里，预期应该是到处都有血浆四溅，断头断肢，生吃人体的「养眼」桥段，但是你会看到导演让这些画面都「巧妙」带过，顶多就是猛毒的舌头伸得很长，不断扭动在舔人脸已经是最血腥的表现了。《毒液》就是不够猛烈，不够狠毒，当残暴变成口号，就不足以表达毒液真正的角色魅力。

 

对我来说《毒液》不算是科幻动作片，比较像是汤姆哈迪用演技在探讨多重人格的剧情片，可惜不够深入。艾迪和毒液之间应当充满对立与冲突，可是却很难看出艾迪的焦虑挣扎，反而是毒液越说话越可爱。

 

艾迪从排斥到接纳毒液寄生，其原因不只是斗嘴或嘲讽彼此就能解释清楚，一方面要描写艾迪的痛苦，一方面也要顾及毒液的表现，最后却变成毒液太过亮眼，艾迪只是一个载体让猛毒得以变身而已，至于艾迪的正义感（不是开场一些新闻画面就够了），毒液的回心转意（帮助人类是因为喜欢艾迪？），以及反派的动机才会令人尴尬。

 

「毒液」就像是我们的恶习、缺点、内心某一个总是跟自己唱反调的「声音」，而且也常常被它支配，所以每次都说要12点前就睡（其实想再多玩1场游戏，再多滑5分钟手机，再多看10分钟影集），但真的躺在床上时已经2点多，因此改善这些缺点，与声音取得平衡，是我们必须反覆练习的重要课题，因此《毒液》的最后，我们知道艾迪跟毒液已成为彼此的闺蜜，约法三章不再失控，才能从此过着幸福快乐的日子。

 

《毒液》集中火力在刻划艾迪与毒液，因此其他角色都明显边缘化，而且动作场面不够狂野夸张还非常混乱（尤其是最终跟暴动的对决），希望续集就直接限制级上映吧，别再绑手绑脚，毒液的暴力不是说说而已，无止尽的撕咬和喷血我已经准备好了。

 

7.4 

毒液：致命守护者 (2018)

影评(9)

收藏(532)

毒液：致命守护者/Venom(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8803291/blog/8062079/
--------------------
電影，就是一切。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Movie Whisperer。 20076

RSS订阅

Movie Whisperer。

10280名成员4773个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 