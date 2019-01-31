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错位的正义—《美国刺客》

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2019-1-31 18:49:58

 

上一秒还沉浸在求婚成功的幸福喜悦，大家接连掌声祝贺，下一秒恐怖份子却突然出现，开始无差别射击，男主角米奇身中数枪倒卧在海滩上，尖叫哀声四起，当一生的挚爱从眼前死去，要如何面对这样的错愕？从私人恩怨到国际危机，《美国刺客》（American Assassin）用相当写实、残酷的视野，让观众再次目睹恐怖份子的猖狂，以及爱国主义被扭曲的可怕面貌。

 

《美国刺客》是一个贯彻复仇的悲剧，我们可以看见由迪伦奥布莱恩（Dylan O'Brien）饰演的米奇，这类探员角色所要面对的高度压力，以及心理层面的创伤与崩溃边缘的情绪，探员也是人，总有无法负荷的心理障碍，随着不断累积，直到它崩解而变质了，才发现事情已经来到无法收拾的危险地步。前期的悲痛、脆弱与愤慨，到后来逐渐稳定的心理状态，而且奋不顾身解救危机，狄伦欧布莱恩的表现令人动容，而且他之前才因为拍摄《移动迷宫》而意外重伤，身心都受到严重的打击，其实也与米奇的处境非常相近。

 

 

情报局招募男主角米奇，不是因为他有名校的学历、报考情报单位成绩优异、有长官亲戚当靠山，他只是一个普通人，却拥有异于常人的意志力与复仇决心，驱使他愿意不择手段来锻炼自己、武装自己，只身前往敌人巢穴，上级看准他满腔的怒火，击杀恐怖份子是他的唯一目标，这对于任务执行来说，会更加有效率。

 

而泰勒克奇（Taylor Kitsch）所饰演的反派「幽灵」则是比较可惜的部分，同样从情报局出道的他，相较于米奇完整的悲惨背景设定，幽灵过去的经历不该只有台词和疤痕来交代而已，他被严刑拷打、被敌方囚禁、被组织抛弃的恐惧与绝望…这些痛苦让人难以感同身受，因此他精心设计的复仇才会缺乏震撼，让他变成一昧对抗当局的恐怖势力，幽灵的癫狂就像片中掉入海里的核弹一样，的确掀起了滔天巨浪，却不足以毁天灭地。

 

 

在动作场面的安排上，虽然有着比较零碎又快速的剪接，但不至于看不清楚武打的动作，都是非常真实的过招。特别喜欢迈克尔基顿（Michael Keaton）演的训练官史丹，带领米奇与其他探员在森林里进行近战、擒拿等的训练，以及利用VR技术来提升探员们快速判别且精准击杀目标的能力，不只交代「猎户座」这个特殊情报小组危险又不人道的训练方式，甚至一直强调任务至上的准则洗脑，训练过程中，也再次凸显出米奇惊人的意志力，还有他不按牌理出牌的危机处理能力。

 

《美国刺客》让我们重新省思正义感、爱国主义被扭曲或武器化的可怕问题，对国际社会和国家之间会带来何种严重影响？纯正浓厚的爱国心可以导正一个人的言行，但也能让他盲从、受人摆布，比起核弹，人类的偏执、狂怒与仇视也许才是世上最恐怖且致命的武器。

 

 

《美国刺客》其实可以跟《007大破天幕杀机》对照着看，两部电影都有类似定位的角色，正派都遭受到严重的创伤；反派则是被上级抛弃、牺牲的棋子；这些角色都经历愤怒的洗礼，分别做出不同行动来凸显他们的蜕变。

5.9 

美国刺客 (2017)

影评(8)

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美国刺客/American Assassin(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8803291/blog/8071397/
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