我需要继续活着—《疾速追杀3》

即便枪枝再精良、子弹杀伤力再可怕或装甲再坚硬，都比不上这部电影里最强大的武器：人情，因为以礼相待、礼尚往来是做人的基本道理，而且情势所逼的话，适时地反咬一口才是保全自身安危的上策。 《捍卫任务3: 全面开战》再度升级动作场面，骑重机砍杀不够要骑马才够神、刀战擒拿不够要狂丢飞刀才够猛，故事的世界观越扩越大、江湖规矩越来越细密，升级之余却不小心影响到本来还算标准且合理的故事，忽然之间，第三集开始变成非常纯粹的动作爽片。

主角约翰在第二集片尾遭遇到前所未有的困境，逃，只能不断地逃，让人非常期待第三集该如何描写他的逃亡之旅，看他如何化解、如何逆转劣势，当然还要看他如何再度「铅笔般」地大开杀戒，因此为他带出全新角色与势力这是一定要的，顺势交代他的过去以及拓展世界观，也提供海量的杂鱼让他能够舒服怒杀好几波，动作编排还是在水准之上，音效的精准让我连听得都替杂鱼觉得痛，超爱散弹枪沉闷厚实的打击感配上脑袋开花的清脆声，或是飞刀一支一支插进身体里速度与力量兼具的碰撞声。

但随着揭露约翰的第一、第二个贵人之后，在资讯的接受上却已经逐渐麻痹了，好像他的底牌出不完、关系用不完，后来到了沙漠「见高人」也匪夷所思，尤其重回组织后他的立场再次转换（高层的立场也很无言），让我开始怀疑他的做事原则了，毕竟规矩就定在那，先犯规的人可是约翰你啊，他就像九千条命的怪猫一样几乎死不透，故事越来越不合理；只能说生存要紧，想活命哪怕不择手段，让我不禁在想：约翰在第一次退出组织、离开江湖之前，是不是疯狂在帮别人挡子弹或救别人女儿还是扶高层过马路，恐怕他的善良与礼貌即是造就他如此特殊的原因吧？就连计程车司机都不忘称呼他一声「维克先生」，或许说变就变就是这个杀手世界的诡谲样貌。

虽然这次的动作戏份量大幅增加，特别是越后期的枪战、打斗其时间都拍地更长，质量却没有因此而提升，会突然有种「这里应该要结束了吧？喔还没吗？好喔……唉还继续吗？好吧（皱眉）」的感觉，例如约翰与新女角苏菲亚在摩洛哥一起搭档的枪战加动物控场，刚开始的确感觉非常新鲜，因为以往都是看约翰一枝独秀，这次难得看到双人配队，但久了会发现彼此各打各的，看不到组合技，也感受不到他跟苏菲亚的默契与角色火花；或是片尾三阶段的近身打斗中，还直接用台词调侃身手变慢的疲态，可见这场连环战真的是……累，很累，超累。但并不是全片都这样打到天荒地老，开场在图书馆的刺杀战，以及不久后古董店的飞刀战就长度适中，武打的设计上也够魄力，是本片我最爱的打戏。

当我还在困惑约翰为何会再次转变立场，他刚好说了一句意思大概是这样的话：「我需要还活着才能记住关于海伦（约翰的妻子）的回忆。」我才惊觉，啊，其实这一切都是因为爱啊，约翰深爱他的妻子、爱他的朋友、爱他的同事，所以他选择把握目前还拥有的人事物，对抗权威在所不惜，就像戏外的Keanu Reeves曾经历多次丧失挚爱的打击，让他不断陷入痛苦；但他依旧继续生活、继续拍电影表达自己对电影的爱、继续制作他最擅长也喜欢的动作片，带给观众满满的娱乐，我想他会为了这一切而继续努力，也因此在《骇客任务三部曲》、《康斯坦丁》之后，还能再次打造出这个动作经典《捍卫任务》系列，不难发现他在遭遇痛苦后，还是乐意为世界带来更美好的事物，真心崇拜与尊敬这位演员。

《疾速追杀3》一如往常该扭打就扭打、该爆头就爆头，完全没在废话，以动作片来说还是那么痛快与过瘾（甚至有点「太」过瘾），看得出来导演Chad Stahelski、团队、基努李维与众演员非常奋力在制作，但如果要回去跟前两集比就失色许多，第一集像黑马般带来惊奇，第二集在武打、场景、灯光与配乐四者合一的设计上深具创意，角色互动也充满亮点，难免觉得第三集缺少惊喜，期望到时候有第四集回归的话，能重新调整动作场面的份量与质量，并且把故事的合理性拉回正轨，再怎么不合理也不能马虎啦。