勇于活出自己—《玩具总动员4》







从「完成大我」到「完成小我」，那一位时时刻刻都情绪紧绷，为主人、为其他玩具与朋友操心、却始终没有正视自己需求的胡迪，在第四集中总算重新找到自己的定位与归属，既浪漫也哀伤，第三集安迪长大了，这次，换成胡迪长大了。

「是时候我要去做我想做的事，而不是做我应该做的事了。」

在《终局之战》的结尾，索尔与女武神的谈话中，我们可以得知他即将要离开复仇者联盟，跟着星际异攻队随意漂泊，这是我看完《玩具总动员4》后马上联想到的场景。也让我想到美国队长在《终局之战》最后回到过去的选择，而巴斯光年就像酷寒战士般，两人只要简单几句就能听懂彼此心声；当有一个/群好友发自内心地理解自己的选择，也愿意祝福与支持时，那会是一件多么令人欣慰又感动的事，这也是让我在片尾觉得非常惊喜还流泪的原因。

「要勇于活出自己。」

「要倾听自己的心声。」

离别、放下与传承一直都是《玩具总动员》系列最核心的重点，虽然第三集已经将它诠释得近乎完美，也写下一个最合适的结局，但没想到第四集还能再次带到全新高度，没想到区区一堆玩具，可以如此充满人情味，能够深深了解陪伴与爱的重要性，让玩具不再只是玩具。

第三集安迪把玩具传承给邦妮，这次第四集由大家继承胡迪的理念，继续陪伴邦妮，而这些电影也将继续传承给下一代再下一代，让更多孩子可以亲眼见证，什么叫做最神的经典，在戏院里听见孩子们的惊叹与欢笑，突然觉得是一件蛮幸福的事。

《玩具总动员4》先用一贯冒险的公式重新带领观众回到这个世界，再循序渐进堆叠情感的交流与立场的冲突，重新定义玩具的存在价值，最后引起前所未有的情绪高潮，我喜欢《玩具总动员3 》，但更爱死了《玩具总动员4》！

在我有记忆以来，这些玩具中我只有过遥控车（电影开场受困的遥控车让我很怀念，因为我自己的不知道是很早以前搬家丢了还是坏了），我明明没有胡迪、巴斯、翠丝、宝贝、红心、火腿、弹簧狗、蛋头夫妇、抱抱龙...等玩具，但因为有这四部电影，让我好像真的拥有他们，无论我是小孩子的邦妮，还是长大成人的安迪，这些玩具都会是我心中最珍贵的回忆，是我永远不会忘记的Bing Bong。