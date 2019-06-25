声音的力量—《玩具总动员4》

※剧透小心

《玩具总动员4》还有两个打动我的重点，是关于声音的运用以及反派的心情。

相较于第三集熊抱哥遭遇自己被取代的愤怒、以为失宠于主人黛西，最后只能武装自己称王来掩盖自己的孤寂，成为一个充满悲剧的反派；这次第四集新反派「盖比盖比」反而是一个缺乏主人陪伴与玩乐经验的娃娃，因此对寻找主人、让主人开心而感到非常憧憬。

在电影前期至中期，盖比会成为胡迪一行人的阻力，是因为她想要夺取胡迪的发声器，好让自己更加完美、更讨喜、更有机会受到人类／主人的喜爱。但后来我们发现，即使得到了声音、可以利用声音吸引孩子靠近，结果，还是「哼」的一声随之被抛弃在箱子里，看到这一幕，我跟胡迪、叉奇一样都感到非常震撼与错愕。

盖比的心情，就像我们试图改变自己成为对方想要的模样，无论是对家人、朋友或爱人，我们都会不顾一切去讨好他们，为的只是一句称赞、一个微笑、一种关注，但事实上，我们竭尽所能也未必能够让对方喜欢自己。

盖比没有发怒埋怨、没有迫使其他玩具也要面对同样命运，她只是默默地转身，把自己埋入黑暗的阴影里，徒劳的哀伤慢慢从盖比的背影散发出来；但是如果没有这样的经验，她也无法体会受到抛弃的挫折感，因此才能引起胡迪来带领她重新面对，因为天涯何处无主人啊～

她对于发声器／声音的执着让她跌入谷底，不过也借此重新认识自己、结识胡迪等人这些新朋友，她其实并不孤单，之后还与胡迪他们一起冒险，她没有过度使坏，甚至根本不算是反派，剧本使这位反派的塑造变得让人感同身受。

片中有一幕是盖比远远看着女孩自己玩扮家家酒，一边顺势跟着在隔空对话，为了有朝一日与人类相处时做准备，看到这里我一度脑洞大开在想：基于这段弥漫一股恐怖片的气息，盖比真正想要的不是成为主人的玩具，而是直接成为一个真实的人类小女孩（所以才会练习，但根本在模仿吧，练习就是一种转变成真人的仪式），班森的头又时不时晃来晃去、歪头歪脑的，害我以为在看温子仁导演的《死寂》。

玩具的意义与使命，不再受限于得到主人喜爱，成为陪伴主人成长的心灵慰藉；它还能够是没有主人、无拘无束做自己，和其他玩具一起在外冒险，端看用什么样的声音来解释与定义自己，这也是为何胡迪可以理解盖比的委屈与失落，以及巴斯愿意接受与支持胡迪内心真正的心声。

「她会没事的。」

「邦妮会没事的。」

「声音」在《玩具总动员4》是一个极其重要的元素，无论是实质上发出的声音（巴斯、胡迪、盖比的发声装置），或内心里的声音（胡迪、宝贝、盖比的心声），都是提升电影深度还有质感的优秀亮点，因为声音可以是伤害别人的动机，也可以是帮助别人的强大力量。