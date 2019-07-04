石头的重量—《寄生虫》

※有剧透







如果梦想有一个重量，会有多重？那味道会有多重？贫穷会有多重？悲伤又有多重？由韩国导演奉俊昊指导的《寄生上流》运用他一贯犀利的黑色幽默，赋予本片有着鬼魅般、鲜活的故事体验，它可以是一部喜剧，更是一部悲剧，参杂了惊悚与血腥，蔓延成一段讽刺人性的寓言。

《寄生虫》讲述一个贫穷的家庭四口从儿子基宇起，开始想方设法要接近上流社会，想从此飞黄腾达，情况却逐渐失控。电影用小家庭来看大问题，主角们一个个「顺利的」求职过程，延伸出贫富差距与阶级对社会造成的影响、探讨人们面对生死存亡的心态，以及愿意牺牲什么换取更高品质的生活？本片充满滑稽与荒谬的喜感，其实悲惨又沉重，看完电影之后，仿佛心里也有个重量，拉着思绪慢慢下沉。

奉俊昊导演对于细节的掌握都可以在片中慢慢发掘，无论是对于场景空间变化的描绘（矮房跟豪宅的格局差异），或是角色表现情绪的脸部特写（宋康昊饰演的爸爸真的好猛，上一秒彷徨下一秒愤怒），或是活用特定的事件／物件加重故事核心（无法形容的味道、造景石等），或是编导在剧本内安插的梗（北韩、印地安人、美国人、童军、台湾古早味鸡蛋糕），都使《寄生虫》的故事厚实有料还很有日常感，加上演员们变色龙般的演技，汇集非常丰富的情感。

不过有一点可惜的部分在于，电影中后期开始转折以后，剧情的节奏感变得很急促，收尾只有聚焦在主角家庭的命运，因此其他像是朴社长家的后续状况、男孩解出「救我」的摩斯密码桥段意义为何……等就没有更详尽的描写与解释了；然而，编导选择在电影后半段，开始缩小范围其实能够理解，因为电影的主体还是这四位主角，我们从头看他们受困于贫穷，为了能咸鱼翻身做出不少「努力」，势必要在最终来检视他们努力的成果到底如何？这也是我认为可惜但依旧喜爱这结局的原因。

电影里有一块来自基宇好友送的造景石，说可以招财富或招考运，主角们当作宝供在家里，开始期待改运那天的到来。这块石头，就像主角们想要摆脱贫穷的发财梦，也像是要满足欲望的执着，恨不得拥有自己宽敞的客厅和浴室、一览无遗的庭院美景、不用寻遍角落才能勉强连线的无线网路，或是……改变别人看待自己那种嫌恶的眼光、消除自己身上那股刺鼻的穷酸味。这股庞大的欲望交织着贫穷引起的自卑感、有钱人家的优越感，还有更多扭曲的价值观，造景石不只默默转变主角们的经济状况，也埋下可怕的杀机。

在避难所里面，儿子基宇紧紧抱着造景石，一边喃喃自语的特写让我很有感触，印象中他说：「是石头黏着我……我说真的，是它一直黏着我。」看到这里我不禁笑了，基宇不想舍弃石头，代表他不愿意放弃任何一个「成功」的机会，重考大学都已经四次了，还有什么比改变现况和带给家人财富更重要？基宇的执着有多深，石头就有多重，所以「石头黏着我」听起来就像他在自我安慰，合理化自己与家人这些荒谬的行径，呼应到结局另一个关于石头的特写，显得更加讽刺。

《寄生虫》嘲讽资本主义底下无法消弥的贫富差距与阶层问题，上流、底层无法流动也存在歧视，因此奉俊昊导演正希望能透过这部警世寓言，激发大家产生更多的反思与感触。全片散发浓浓的荒谬，是因为现实残酷而无法改变它的无力感，从开场狭窄的矮房就慢慢流露出来，仿佛主角一家人会永远困在这贫穷的牢房里无法脱身，只能再做一个白日梦，期盼发财买房、一家团圆的未来。

在看《寄生虫》的时候，让我想起日本导演是枝裕和的《小偷家族》，这部同样也是用一个家庭遭遇到的状况，来放大社会上的问题，藉由角色间细腻的互动以及真挚的情感，重新解释家庭组成和亲情的定义。一直以来都很喜欢这两位导演安排群戏的方式，把一群演员都丢进同一个场景、画面里，好像没有剧本或台词般让他们自由发挥、对谈和互动，可能依偎着、可能在吵架、可能在吃饭，都是生活的日常小事，稀松平常却特别深刻（奉俊昊导演之前的《汉江怪物》也有个奇葩的家庭）。