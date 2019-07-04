网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Movie Whisperer。>>石头的重量—《寄生虫》

石头的重量—《寄生虫》

加入收藏

2019-7-4 19:51:40

※有剧透

 



如果梦想有一个重量，会有多重？那味道会有多重？贫穷会有多重？悲伤又有多重？由韩国导演奉俊昊指导的《寄生上流》运用他一贯犀利的黑色幽默，赋予本片有着鬼魅般、鲜活的故事体验，它可以是一部喜剧，更是一部悲剧，参杂了惊悚与血腥，蔓延成一段讽刺人性的寓言。

 

《寄生虫》讲述一个贫穷的家庭四口从儿子基宇起，开始想方设法要接近上流社会，想从此飞黄腾达，情况却逐渐失控。电影用小家庭来看大问题，主角们一个个「顺利的」求职过程，延伸出贫富差距与阶级对社会造成的影响、探讨人们面对生死存亡的心态，以及愿意牺牲什么换取更高品质的生活？本片充满滑稽与荒谬的喜感，其实悲惨又沉重，看完电影之后，仿佛心里也有个重量，拉着思绪慢慢下沉。

 

奉俊昊导演对于细节的掌握都可以在片中慢慢发掘，无论是对于场景空间变化的描绘（矮房跟豪宅的格局差异），或是角色表现情绪的脸部特写（宋康昊饰演的爸爸真的好猛，上一秒彷徨下一秒愤怒），或是活用特定的事件／物件加重故事核心（无法形容的味道、造景石等），或是编导在剧本内安插的梗（北韩、印地安人、美国人、童军、台湾古早味鸡蛋糕），都使《寄生虫》的故事厚实有料还很有日常感，加上演员们变色龙般的演技，汇集非常丰富的情感。

 

 

不过有一点可惜的部分在于，电影中后期开始转折以后，剧情的节奏感变得很急促，收尾只有聚焦在主角家庭的命运，因此其他像是朴社长家的后续状况、男孩解出「救我」的摩斯密码桥段意义为何……等就没有更详尽的描写与解释了；然而，编导选择在电影后半段，开始缩小范围其实能够理解，因为电影的主体还是这四位主角，我们从头看他们受困于贫穷，为了能咸鱼翻身做出不少「努力」，势必要在最终来检视他们努力的成果到底如何？这也是我认为可惜但依旧喜爱这结局的原因。

 

电影里有一块来自基宇好友送的造景石，说可以招财富或招考运，主角们当作宝供在家里，开始期待改运那天的到来。这块石头，就像主角们想要摆脱贫穷的发财梦，也像是要满足欲望的执着，恨不得拥有自己宽敞的客厅和浴室、一览无遗的庭院美景、不用寻遍角落才能勉强连线的无线网路，或是……改变别人看待自己那种嫌恶的眼光、消除自己身上那股刺鼻的穷酸味。这股庞大的欲望交织着贫穷引起的自卑感、有钱人家的优越感，还有更多扭曲的价值观，造景石不只默默转变主角们的经济状况，也埋下可怕的杀机。

 

在避难所里面，儿子基宇紧紧抱着造景石，一边喃喃自语的特写让我很有感触，印象中他说：「是石头黏着我……我说真的，是它一直黏着我。」看到这里我不禁笑了，基宇不想舍弃石头，代表他不愿意放弃任何一个「成功」的机会，重考大学都已经四次了，还有什么比改变现况和带给家人财富更重要？基宇的执着有多深，石头就有多重，所以「石头黏着我」听起来就像他在自我安慰，合理化自己与家人这些荒谬的行径，呼应到结局另一个关于石头的特写，显得更加讽刺。

 

 

《寄生虫》嘲讽资本主义底下无法消弥的贫富差距与阶层问题，上流、底层无法流动也存在歧视，因此奉俊昊导演正希望能透过这部警世寓言，激发大家产生更多的反思与感触。全片散发浓浓的荒谬，是因为现实残酷而无法改变它的无力感，从开场狭窄的矮房就慢慢流露出来，仿佛主角一家人会永远困在这贫穷的牢房里无法脱身，只能再做一个白日梦，期盼发财买房、一家团圆的未来。

 

在看《寄生虫》的时候，让我想起日本导演是枝裕和的《小偷家族》，这部同样也是用一个家庭遭遇到的状况，来放大社会上的问题，藉由角色间细腻的互动以及真挚的情感，重新解释家庭组成和亲情的定义。一直以来都很喜欢这两位导演安排群戏的方式，把一群演员都丢进同一个场景、画面里，好像没有剧本或台词般让他们自由发挥、对谈和互动，可能依偎着、可能在吵架、可能在吃饭，都是生活的日常小事，稀松平常却特别深刻（奉俊昊导演之前的《汉江怪物》也有个奇葩的家庭）。

寄生虫 (2019)

影评(2)

收藏(120)

寄生虫/Parasite(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8803291/blog/8193545/
--------------------
電影，就是一切。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Movie Whisperer。 20076

RSS订阅

Movie Whisperer。

10285名成员4771个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 