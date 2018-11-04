《飓风奇劫》：当飓风营救遭遇速度与激情





不管是否有人真的想看一部更拙劣更廉价的混搭克里斯汀·史莱特经典洪水劫案电影《大雨成灾》的重启版《龙卷风》, 至少今年这部非常平庸但具有迷人老派风格的灾难动作片《飓风奇劫》足以满足他们的愿望。这部电影似乎严格遵循了90年代的动作片套路——《虎胆龙威》式的剧情设定, 直接采用灾难片吸引眼球的视觉场面和震耳欲聋的音效——所有这些都特意以剥削怀旧的方式呈现出来, 就好像在幕后主创的印象中, 过去二十年里大片制作行当所经历的的重大转变根本没有发生过。

导演罗布·科恩在90年代执导了一系列A级动作冒险片, 他毫不犹豫地采用夸张过火的类型片套路, 而且不管叙事是否需要, 全面接受当时创新的CGI特效, 在90年代这些正好与他的风格相得益彰。没错, 他还执导了第一部《快速与激情》, 事实上, 《飓风奇劫》的营销人员都非常愿意在每一张海报上标明这一点,但作为一个明目张胆的山寨版《惊爆点》, 《快速与激情》的类型风格依然牢牢地扎根于上世纪 9 0年代。尽管罗布·科恩在全盛时期后一直在工作, 但他并没有赶上时代的变化, 随后既尝试制作了一些像《亚历克斯·克洛斯》这样平庸而令人遗忘的动作片, 也拍出了像《隔壁的男孩》这样重复90年代初精神病邻居题材色情惊悚片的廉价娱乐片。





在很多方面, 《飓风奇劫》都缺乏自知之明, 不知道它所张扬的卖点有多么过时。如果你打算找一部没有《死侍》这种戏谑搞怪幽默风格的9 0年代大预算CG特效电影, 那么这部从另一个时代穿越来的电影应该会让你相当满意。在影片中, 罗布·科恩除了兑现了简单但引人注目的片名的承诺外, 没有再尝试做其他任何事情。

在飓风方面, 由威尔 (托比·凯贝尔)负责, 他就像是《龙卷风》中比尔·帕克斯顿和海伦·亨特所扮演的两个角色的合体, 让人震惊的是幕后主创竟然没有想到把《飓风奇劫》变成《龙卷风》的续集, 顺理成章把这个角色当成他们的儿子。就像《龙卷风》一样, 《飓风奇劫》以闪回的方式开场, 回顾了威尔的爸爸被飓风吞没。几十年后, 威尔成为了一个追逐飓风的气象学家, 为了找出飓风的真正构成, 从而对付自己过去的心魔。这听起来是不是很熟悉？

在奇劫方面, 负责人是凯西 (玛姬·格雷斯), 她是一个强悍的联邦特工, 发现一帮劫匪计划利用即将到来的飓风所造成的混乱打劫国库, 将6亿美元现金藏在三辆巨型卡车上溜之大吉, 为了不辱使命她不得不背水一战。和90年代的所有动作片主角一样, 凯西也是一个天生的女汉子, 因为一时疏忽导致她的搭档被杀, 于是被降职, 现在为了捍卫正义再次体会到枪支令人欣慰的冰冷金属感, 她还是有点小心翼翼。如果这样的剧情对你来说太俗套了, 那就没必要看了。





选玛姬·格雷斯担任主演显然是个错误——这个角色需要一个更自信的人, 比如丽贝卡·弗格森, 但不得不承认, 玛姬·格雷斯确实全力以赴了, 而且尝试为这个麻木的角色增添了戏剧性的分量。这个角色究竟有多无趣？最初我们看到凯西显然将密码藏在了国库保险库里, 而她最终不得不向坏人透露密码的位置,所以她的任务其实就是讲出 "它一直就在这里" 这句蹩脚的台词。你说对不？

在威尔懒散的哥哥布雷兹(瑞恩·科万腾)被劫匪扣为人质后, 威尔别无选择, 只能与凯西合作, 将他对飓风的科学知识与凯西的战斗技能结合起来, 险中求胜。两人合作很快引出了一系列真实特技与过分渲染的CG风暴特效相结合、可以预料到但切实有效的花哨汽车追逐和枪战。(另外, 在第一幕中已经透露曾经当过老兵的布雷兹后来也发挥了写作用。)尽管一些疯狂的细节发展美妙地将影片基调推至了更任性的状态,就像其中惊艳的一幕, 轮毂罩被当做飞镖一样丢出去, 但除此之外, 这基本上还是一部简单的传统类型片。

《飓风奇劫》一本正经地延续从前的黄金时代的电影套路, 似乎很让人嘲讽, 但我希望你知道, 这不是缺点, 而是它的特色。如果连这一特色也失去了, 那么这部黯然失色的电影就更不值得一看了。