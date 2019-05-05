《何以为家》：我想有个家，可是就有人没有它

一对兄妹因为家里太穷养活不了他们, 所以计划离开家自己到外面闯荡。一个小女孩被嫁给了年龄比她大很多的男人, 结果女孩不幸死了。一个女人离开了像监狱一样的栖身之所后不得已剪掉了头发。而她相依为命的小宝宝正处于危险境地中。如果她将小宝宝交给一个男人, 她的生活就能得到保障。

这些不是欧洲中世纪的黑暗童话, 也不是中国旧社会的封建剥削故事, 而是纳迪·拉巴基在其精彩虚构但又极其接近惨痛现实的电影《何以为家》中所描绘的黎巴嫩贫困难民儿童的生活状况。电影原片名源于加利利海附近被耶稣诅咒的小镇迦百农, 在电影中连遭劫难、历经就像圣经描述的人间炼狱生活的是一个名叫赞恩 (赞恩·阿尔·拉菲亚饰演)的小男孩--他大概 1 2岁, 他的父母并没有留意记住他的具体出生日期。

赞恩决定起诉他的父母 (法迪·尤瑟夫和卡萨尔·艾尔·哈达德饰演), 控告他们把他带到这个世界上, 却对他和他的弟弟妹妹们疏于照顾, 因此影片由一场庭审戏为线索贯穿始终, 通过交叉倒叙将赞恩在街头生活的种种遭遇娓娓道来。该片 (获得了2018年戛纳电影节评审团奖) 对演员的要求很高, 好在拉巴基发掘了一些令人侧目且很有魅力的孩子们扮演这些角色。不过, 尽管依然遇到了明显的困难, 但是当小演员们以自己富有想象力的方式来驾驭成年人为他们创造的残酷荒诞时, 你也会不自觉跟他们一起开心起来。

因为心爱的小妹妹萨哈 (11岁的海塔·塞德拉·伊扎姆饰演) 被强迫嫁给了一个杂货店老板, 赞恩愤懑地离开了父母和众多弟弟妹妹。就像命运召唤一样, 偶遇的反超级英雄蟑螂侠 (约瑟夫·金巴齐安饰演)将赞恩带到了一个萧瑟的游乐园里, 在那里, 赞恩遇到了来自埃塞俄比亚的难民拉希尔 (约丹诺斯·希费罗饰演) , 以及她小心隐藏恐人知晓的宝宝约纳斯 (博鲁瓦蒂夫·特雷杰·班科尔饰演)。

在这样一个充满混乱和暴力的世界里, 体面生活成了一种完全不可能实现的奢求, 大多数成年人唯利是图自私自利, 最终小赞恩甚至小婴儿约纳斯也被抛在一起自生自灭。

美好和恐怖相互交织, 这样的童话故事最吸引人, 而童话的结局总是乐观的, 总是告诉我们, 只要我们足够热心, 开阔眼界看这个世界, 一切改变都有可能发生。《何以为家》基本上也遵循了这样的逻辑。从上空鸟瞰拍摄 (由摄影师克里斯托弗·奥恩拍摄)贝鲁特的贫民窟, 轮胎被当做装饰品点缀在临时搭建的屋顶上, 这一幕就像是一幅复杂的画作。

你可能会注意到构图的优雅, 同时知道这个地方包含了这么多的人类痛苦。而这正是重点。拉巴基用许多方法来触及我们的良心和意识: 这部电影似乎在问, 这些孩子的不堪遭遇, 这些我们时代的阴暗面, 你希望子孙后代看到吗？

当看到在赞恩一家人居住的破烂不堪的公寓里那个被拴在家具上哭闹的婴儿时, 不由想起了尔冬升的《门徒》中沾染毒瘾的张静初被注射毒品意外身亡后遗留下来的那个饿坏了的小女孩。

与并不畏惧于讲述父亲卖孩子、遗弃孩子或其他复杂道德困境故事的达内兄弟的电影类似, 《何以为家》聚焦当下, 揭露事实。生活依然需要改变。有无数没有身份证明的难民儿童, 他们从未上过学, 每天都是为了生存而活着, 这是当今中东地区的现实, 他们的故事需要被更多人听到看到。

《何以为家》代表黎巴嫩获得了今年奥斯卡金像奖最佳外语片提名。就在去年, 同样来自黎巴嫩的齐德·多尔里执导的《羞辱》也入围了第90届奥斯卡最佳外语片。“国家不幸诗家幸”, 希望中国也能多拍一些这种正视问题揭露现状的优秀电影。【 电影角 】系头条号签约作者